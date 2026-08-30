Besan Chilla Pizza Recipe: बेसन से बनाएं पिज्जा वाला चीला, सेहत रहेगी बेहतर और स्वाद में है लाजवाब

Besan Chilla Pizza Recipe: भारतीय घरों में सुबह के नाश्ते में बेसन चीला काफी पसंद किया जाता है. लेकिन आप इसे थोड़ा अलग अंदाज में बनाना चाहते हैं तो बेसन चीला पिज्जा ट्राई कर सकते हैं. इसमें बेसन से बने चीले को पिज्जा बेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ऊपर से टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज और चीज डाली जाती है. इसका स्वाद काफी हद तक पिज्जा जैसा लगता है लेकिन इसे बनाने के लिए मैदे की जरूरत नहीं पड़ती. इसे आप बेहद आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं. इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आता है.

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चीले के लिए

1½ कप बेसन

¼ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

½ छोटा चम्मच चाट मसाला

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार पानी

सेंकने के लिए तेल

टॉपिंग के लिए

2 मीडियम साइज प्याज, पतले कटे हुए

1 मीडियम साइज शिमला मिर्च, पतली कटी हुई

2 मीडियम टमाटर, पतले कटे हुए

जरूरत के अनुसार टोमैटो कैचअप

कद्दूकस किया हुआ मोजरेला चीज

कद्दूकस किया हुआ प्रोसेस्ड चीज

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में बेसन लें. इसमें धनिया पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए चिकना और गाढ़ा बैटर तैयार करें. ध्यान रखें कि बैटर में गांठें न रहें. अब तवे को मीडियम आंच पर गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल लगाएं. एक कलछी बेसन का बैटर तवे पर डालकर छोटे और गोल चीले की तरह फैला दें. आंच धीमी कर दें और चीले को नीचे से अच्छी तरह पकने दें. जब चीला एक तरफ से पक जाए तो इसे पलटकर दूसरी तरफ भी सेंक लें. इसके बाद चीले को दोबारा पलटें और ऊपर की तरफ टोमैटो कैचअप लगाएं. अब इसके ऊपर कटे हुए प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च डालें. ऊपर से मोजरेला और प्रोसेस्ड चीज डालकर तवे को ढक दें. धीमी आंच पर तब तक पकाएं, जब तक चीज अच्छी तरह पिघल न जाए और सब्जियां थोड़ी नरम हो जाएं. चीज पिघलने के बाद गैस बंद कर दें. गरमा-गरम बेसन चीला पिज्जा को टुकड़ों में काटकर सर्व करें. आप इसे टोमैटो सॉस या अपनी पसंद की चटनी के साथ भी खा सकते हैं. मैदे के बिना बनने वाला यह चीला पिज्जा स्वाद में पिज्जा जैसा मजेदार लगता है और इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है.

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