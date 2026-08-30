Saudi Arabia Umrah Visa Rules: सऊदी अरब ने बदले उमराह परमिट के नियम, जानें से पहलें जरूर जानें

Saudi Arabia Umrah Visa Rules: अगर आप उमराह के लिए सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहे हैं या साल में एक से ज्यादा बार उमराह करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है. सऊदी अरब ने 'मल्टीपल एंट्री उमराह वीजा' को लेकर कुछ नियम साफ किए हैं. अब सिर्फ एक साल का वैध वीजा होना ही दोबारा उमराह यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं होगा. हर यात्रा से पहले श्रद्धालुओं को कुछ जरूरी प्रोसेस पूरी करनी होंगी.

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हर यात्रा से पहले लेना होगा नया परमिट

गल्फ न्यूज के मुताबिक, सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने नया नियम जारी किया है. इसके अनुसार अब उमराह पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को नुसुक (Nusuk) प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर से ही उमराह पैकेज बुक करना होगा. यह पैकेज आपकी यात्रा की तारीखों के अनुसार होना चाहिए.

इसके अलावा, Nusuk ऐप के जरिए नया उमराह परमिट लेना भी अनिवार्य होगा. यह परमिट सऊदी अरब जाने से पहले Nusuk ऐप के जरिए लेना होगा. परमिट की तारीखें आपके बुक किए गए सर्विस पैकेज की तारीखों से मेल खानी चाहिए. यानी सिर्फ वैध उमराह वीजा होने से आप दोबारा सऊदी अरब जाकर उमराह नहीं कर सकते. हर यात्रा से पहले सर्विस पैकेज और नया उमराह परमिट लेना होगा.

एक साल तक रहेगा वीजा वैलिड

जुलाई में शुरू किया गया यह मल्टीपल एंट्री उमराह वीजा जारी होने की तारीख से 365 दिनों तक वैलिड रहेगा. इस दौरान यात्री कई बार सऊदी अरब जा सकते हैं लेकिन हर यात्रा से पहले सर्विस पैकेज और परमिट लेना जरूरी होगा.

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पहली बार आवेदन करने वालों के लिए क्या है प्रॉसेस?

पहली बार आवेदन करने वाले यात्रियों को सबसे पहले Nusuk प्लेटफॉर्म पर अधिकृत सर्विस पैकेज खरीदना होगा. इसके बाद वीजा के लिए आवेदन किया जाएगा और जरूरी जांच व अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. साथ ही, सऊदी अरब के सभी यात्रा और प्रवेश नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा.

90 दिनों से ज्यादा नहीं रुक सकते

भले ही वीजा एक साल के लिए वैध हो लेकिन सभी यात्राओं को मिलाकर सऊदी अरब में रहने की कुल अवधि 90 दिनों से अधिक नहीं हो सकती.

क्यों किया गया यह बदलाव?

हज और उमराह मंत्रालय का कहना है कि इस व्यवस्था से यात्रियों के लिए ठहरने, यात्रा और अन्य सेवाओं का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा. इसलिए अगर आप साल में एक से ज्यादा बार उमराह करने की योजना बना रहे हैं तो हर यात्रा से पहले नया सर्विस पैकेज और उमराह परमिट लेना न भूलें.

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