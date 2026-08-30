किश्तवाड़ नाबालिग दुष्कर्म केस: क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच, शिक्षक समेत 6 गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में 15 साल की आदिवासी लड़की से कथित दुष्कर्म और इसके बाद हुई उसकी मौत के मामले में जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है. शनिवार को यह कदम लड़की के पिता की ओर से हाई कोर्ट में जांच की मांग वाली याचिका दायर किए जाने के कुछ ही समय बाद उठाया गया.

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किशोरी के साथ कथित तौर पर उसके स्कूल शिक्षक ने कई महीनों तक दुष्कर्म किया था. 20 अगस्त को गर्भावस्था खत्म करने की प्रक्रिया के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मामले की जांच के लिए स्पेशल जांच दल (SIT) का गठन किया है और अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें स्कूल का हेडमास्टर, मुख्य आरोपी, एक नर्स और किश्तवाड़ जिला अस्पताल में तैनात दैनिक वेतन पर काम करने वाला सैनिटरी कर्मचारी शामिल हैं.

सरकार ने जांच पूरी होने तक शिक्षक को निलंबित कर दिया है, जबकि दैनिक वेतन वाले कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. इस घटना के विरोध में गुरुवार को किश्तवाड़ में पूर्ण बंद भी रहा. क्राइम ब्रांच की पुलिस महानिरीक्षक सारा रिजवी ने पुष्टि की कि पुलिस मुख्यालय से मामला ट्रांसफर किए जाने की जानकारी एजेंसी को मिल गई है. उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच मामले को अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया में है.

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कांग्रेस नेता ने जताया आभार

कांग्रेस नेता जीएम सरूरी ने मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपे जाने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आभार जताया. सरूरी ने हाल ही में किशोरी के परिवार से मुलाकात की थी और बाद में सिन्हा से फोन पर बात कर मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि मामला अब औपचारिक रूप से क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है और एसएसपी संजय कुमार परिहार तथा डीएसपी जावेद इकबाल चौधरी जांच का नेतृत्व करेंगे.

कोर्ट ने स्वीकार की याचिका

इससे पहले शनिवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने पीड़िता के पिता की ओर से दायर याचिका स्वीकार कर ली थी. इस याचिका में मामले की जांच क्राइम ब्रांच से कराने की मांग की गई है. परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दीपिका पुष्कर नाथ ने बताया कि मामले की सुनवाई सोमवार को होगी. अधिवक्ता ने बताया कि याचिका में कथित पंचायत हस्तक्षेप और लड़की के पिता पर समझौते के लिए दबाव बनाने की भी जांच की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि मांग सिर्फ नाबालिग से कथित दुष्कर्म की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है, जिनके बाद लड़की की मौत हुई.

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परिवार वालों का क्या कहना है

परिवार के मुताबिक, उन्हें लड़की की गर्भावस्था के बारे में तब पता चला, जब उसकी तबीयत गंभीर रूप से खराब हो गई. याचिका में स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में जांच, अल्ट्रासाउंड, जिला अस्पताल में इलाज, डोडा भेजे जाने, मृत बच्चे को जन्म देने और बाद में पंजाब ले जाए जाने सहित घटनाओं का पूरा सिलसिला दर्ज किया गया है. इसके बाद लड़की की मौत हो गई. याचिका में गर्भावस्था खत्म करने के कथित प्रयासों, दवाओं की व्यवस्था और उन्हें दिए जाने, लड़की को ले जाने या उसके साथ रहने वाले लोगों की भूमिका, अलग-अलग स्वास्थ्य केंद्रों में दिए गए इलाज और उसकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच की मांग की गई है.

परिवार की ओर से अस्पताल के रिकॉर्ड, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, मेडिकल पर्चे, एंबुलेंस रिकॉर्ड, जीपीएस और लोकेशन डेटा, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक संचार, वित्तीय रिकॉर्ड और फोरेंसिक व डीएनए सबूत सुरक्षित रखने और उनकी जांच की मांग भी की गई है.

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