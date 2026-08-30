Aaj ka Rashifal 30 अगस्त 2026: मिथुन राशि के व्यापार में आ रही बाधा दूर होगी, जानें अपनी राशि का हाल

मेष

मन की टेंशन दूर होगी. परिवार के रुके हुए काम बनेंगे. धन प्राप्ति के साधन बनेंगे. अपने काम में और तेजी लना होगा. नेगेटिवटी को किसी भी तरह से बढ़ने ना दें. व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी.

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जरूरी टिप- धैर्य रखें

शुभ रंग- गोल्डन

उपाय- सूर्य देव को जल अर्पित करें

वृष

उधार लेनदेन से बचें. किसी से मतभेद हो सकता है. अपने मान सम्मान का ख्याल रखें. वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

मिथुन

किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी. परिवार से सपोर्ट मिलेगा. आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी. करियर को आगे बढ़ाने के लिए नए सिरे से विचार करें. क्रोध से बचना होगा. व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- भूरा

उपाय- किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें

कर्क

सुख सुविधाओं पर धन खर्च होगा. मन की बात सबसे ना कहें. लोगों से उलझने से बचें. संतान की ओर और ध्यान देना होगा. प्रॉपर्टी में निवेश से बचना होगा. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

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जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- हल्का पीला

उपाय- किसी गरीब को गुड़ दान करें

सिंह

कोई अच्छी खबर मिलेगी. किसी भी काम को टालने से बचें. धन की प्राप्ति का योग है. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी. गुस्से में किसी से कोई बात कहने से बचना होगा. व्यापार की तरक्की के लिए किए प्रयास सफल होंगे.

जरूरी टिप- नेगेटिव विचारों से बचें

शुभ रंग- लाल

उपाय- सूर्य देव को जल अर्पित करें

कन्या

प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा. वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. भाग्य का साथ मिलेगा. धन प्राप्ति के नए रास्ते बनेंगे. आलस्य छोड़कर काम करना होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- मरून

उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

तुला

दिन आपका अच्छा बीतेगा. मन की चिंता दूर होगी. आपका मान-यश और बढ़ेगा. सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी. रुके हुए काम बनेंगे. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- सिल्वर कलर

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

वृश्चिक

अपने खर्चों को कंट्रोल करें. आपका हुनर कामयाबी दिलाएगा. लोग आपकी बात मानेंगे. अहंकार की भावना रखना से नुकसान होगा. अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- सेहत पर ध्यान दें

शुभ रंग- हल्का लाल

उपाय- सूर्य देव को जल अर्पित करें

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धनु

रुके हुए कार्य पूरे होंगे. धन प्राप्ति का योग है. करियर के लिए योजना बनाने का समय है. यात्रा से लाभ होगा. उन्नति के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. व्यापार में निवेश बढ़ा सकते हैं.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- किसी गरीब को गुड़ दान करें

मकर

धन संबंधी फैसले सोच समझ कर करें. नेगेटिव विचारों को हावी ना होने दें. रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है. काम में आ रही रुकावटें दूर करने में कामयाब होंगे. नए लोगों से मुलाकात होगी. व्यापार में नया निवेश ना करें.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- नीला

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

कुंभ

भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. इमोशनल होकर कोई फैसला करेंगे. परिवार से सहयोग मिलेगा. धन लाभ के लिए प्रयास बढ़ाना होगा. संतान से सुख मिलेगा. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- नारंगी

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

मीन

कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. परिवार के साथ वक्त बीतेगा. कहीं घूमने जाने की योजना बनेगी. प्रॉपर्टी में जल्दबाजी में निवेश करने से बचना होगा. हर काम सोच समझ कर करना होगा. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- पीला

उपाय- किसी गरीब को गुड़ दान करें

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आज का उपाय

नौकरी में तरक्की के लिए रविवार का व्रत रखें. भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्द्य दें. किसी गरीब को गुड़ का दान करें. अपने बड़ों का सम्मान करें. लाल रंग के कपड़े ज्यादा पहनें.



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