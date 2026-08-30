Nepal Floods Live Updates: भोटेकोशी नदी का फिर बढ़ रहा जलस्तर, नेपाल में नई आपदा की आहट!

भोटेकोशी नदी में पानी का बहाव बढ़ने की आवाज सुनाई देने के बाद रसुवा, नुवाकोट तथा धादिंग के नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है. नेपाल की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने इसकी जानकारी दी है.

नेपाल-तिब्बत सीमा पर 26 अगस्त को आई भीषण फ्लैश फ्लड में अब तक 675 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,400 से ज्यादा लोग लापता हैं. फिलहाल खराब मौसम के चलते सर्च ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है. भारतीयों में 275 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जबकि 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है. भारतीय मूल के 128 लोग भी संपर्क में नहीं हैं.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं. करीब 900 भारतीय अभी चीन की तरफ मौजूद हैं और सभी सुरक्षित हैं. भारत ने C-130J विमान से नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी है. इसमें सर्च-रेस्क्यू उपकरण, तकनीकी टीम तथा DNA जांच के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञ शामिल हैं.

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