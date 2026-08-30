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Nepal Floods Live Updates: भोटेकोशी नदी का फिर बढ़ रहा जलस्तर, नेपाल में नई आपदा की आहट!

aajtak.in | नई दिल्ली | 30 अगस्त 2026, 6:52 AM IST

Nepal Flood Live Updates: नेपाल में भोटेकोशी नदी का बहाव बढ़ने की आवाज सुनाई देने के बाद रसुवा, नुवाकोट और धादिंग में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है. बाढ़ में अब तक 675 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,400 से ज्यादा लापता हैं.

भोटेकोशी नदी में पानी का बहाव बढ़ने की आवाज सुनाई देने के बाद रसुवा, नुवाकोट तथा धादिंग के नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है. नेपाल की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने इसकी जानकारी दी है.

नेपाल-तिब्बत सीमा पर 26 अगस्त को आई भीषण फ्लैश फ्लड में अब तक 675 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,400 से ज्यादा लोग लापता हैं. फिलहाल खराब मौसम के चलते सर्च ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है. भारतीयों में 275 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जबकि 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है. भारतीय मूल के 128 लोग भी संपर्क में नहीं हैं.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं. करीब 900 भारतीय अभी चीन की तरफ मौजूद हैं और सभी सुरक्षित हैं. भारत ने C-130J विमान से नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी है. इसमें सर्च-रेस्क्यू उपकरण, तकनीकी टीम तथा DNA जांच के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञ शामिल हैं.

नेपाल बाढ़ से जुड़ी हर नई जानकारी के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें.

6:52 AM (एक मिनट पहले)

भोटेकोशी नदी में बढ़ा पानी का बहाव, रसुवा-नुवाकोट-धादिंग में अलर्ट

Posted by :- Dheeraj

भोटेकोशी नदी में पानी का बहाव बढ़ने की आवाज सुनाई देने के बाद रसुवा, नुवाकोट तथा धादिंग के नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है. नेपाल की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने इसकी जानकारी दी है.

 

6:18 AM (35 मिनट पहले)

भोटे कोशी नदी में बढ़ा पानी

Posted by :- Akash

रासुवा जिला प्रशासन कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि भोटे कोशी नदी में बाढ़ का पानी बढ़ने की की जानकारी मिली है. इसलिए रासुवा, नुवाकोट और धादिंग तक नदी के आसपास के इलाकों में सावधानी बरतने की अपील की गई है.

5:30 AM (एक घंटा पहले)

अंतरराष्ट्रीय मदद की अपील

Posted by :- Akash

नेपाल ने चीन की सीमा पर आई भीषण बाढ़ के बाद जलविद्युत सुरंगों में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए एक्सपर्ट अंतरराष्ट्रीय मदद की अपील की है. अब तक 4,451 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, 626 शव बरामद हुए हैं और करीब 2,400 लोग अब भी लापता हैं.

5:24 AM (एक घंटा पहले)

108 भारतीय को बचाया गया

Posted by :- Akash

नेपाल-तिब्बत सीमा पर फ्लैश फ्लड के बाद 275 से ज्यादा भारतीय अब भी लापता हैं, जबकि 108 को बचाया गया है. 598 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं और करीब 900 भारतीय चीन में सुरक्षित हैं.

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