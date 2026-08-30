'मजबूरियां होती होंगी', सलमान खान के वायरल It's Done Bro ट्वीट पर बोले सोनम वांगचुक

जुलाई में नीट पेपर लीक को लेकर हुए प्रोटेस्ट में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का बड़ा योगदान रहा था. वो कई दिनों तक बिना कुछ खाए भूख हड़ताल पर बैठ गए थे. उनके आंदोलन ने पूरे देश को हिला डाला था. वांगचुक के अनशन पर सुपरस्टार सलमान खान भी बोल पड़े थे. उन्होंने इस भूख हड़ताल को खत्म करने की अपील की थी, लेकिन अपने अंदाज में.

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सलमान का वायरल ट्वीट

सलमान ने X पर ट्वीट करते हुए सोनम वांगचुक से कहा था कि वो इस भूख हड़ताल को खत्म करके आंदोलन को और ज्यादा ना बढ़ाएं. उन्होंने 'सोनम इट्स डन ब्रो' लिखते हुए कहा कि वो अपना अनशन तोड़ दें. अगर चाहें तो वो अपने घर से खाना उनके लिए भेज देंगे. सलमान खान का ये इकलौता ट्वीट उस दौरान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया था.

हैरानी की बात ये भी हुई कि सोनम वांगचुक ने उनके ट्वीट के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया था. इसके बाद सलमान का ट्वीट रातोरात इंटरनेट पर मीम फेस्ट बन गया. हर दूसरी रील में सुपरस्टार ही नजर आए, जेन-जी को उनका अंदाज बेहद पसंद आया. सोनम वांगचुक को सलमान का ये ट्वीट कैसा लगा, इसपर उन्होंने अब पहली बार बात की है.

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क्या बोले सोनम वांगचुक?

प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट में सोनम वांगचुक से सलमान के ट्वीट के बारे में पूछा गया. उन्हें बताया गया कि नीट प्रोटेस्ट का सबसे वायरल मोमेंट सलमान का 'इट्स डन ब्रो' ट्वीट था, जिसपर काफी सारे मीम बने. इसपर वांगचुक ने कहा- मजबूरियां होती होंगी सबकी, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा...आगे-पीछे हर तरफ देखना पड़ता है. उन्होंने कुछ कहा, इसका मैं सम्मान करता हूं. बाकी मजबूरियों पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा.

सोनम वांगचुक ने इसी बातचीत में आमिर खान को लेकर भी बात की. एक बातचीत में सुपरस्टार ने कहा था कि 3 इडियट्स फिल्म वांगचुक पर नहीं बनी है, वो उनसे कभी मिले ही नहीं थे. लेकिन फिर एक वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों एक अवॉर्ड शो में नजर आए. तब आमिर फिल्म गजनी की शूटिंग कर रहे थे. जब सोनम वांगचुक से इसे लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि आमिर उस वक्त अपने रोल में शायद इतने खो गए होंगे कि उन्हें उनकी मुलाकात याद नहीं होगी.

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