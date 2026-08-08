ईरान ने दिए US को जंग में हुए नुकसान के सबूत! फाइटर जेट के मलबे की तस्वीरें की जारी

ईरानी सरकारी मीडिया ने अमेरिका-ईरान जंग में नष्ट हुए विमानों के मलबे की तस्वीरें जारी की हैं. इनमें अमेरिकी वायुसेना के F-15E स्ट्राइक ईगल का मलबा भी शामिल है. तस्वीरों में विमान का ऊपरी कवर और ACES-II इजेक्शन सीट साफ दिखाई दे रही है. तस्वीरों में नजर आ रहे निशानों के आधार पर इस F-15E की पहचान विमान संख्या 00-3000 के तौर पर की गई है.

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यह विमान DUDE 44 से जुड़ा है, जिसे अप्रैल की शुरुआत में ईरान के ऊपर मार गिराया गया था. F-15E स्ट्राइक ईगल 00-3000 पहले भी चर्चा में रहा है. 2023-24 की तैनाती के दौरान इस विमान ने AIM-9X साइडवाइंडर मिसाइलों से कम से कम नौ ड्रोन मार गिराए थे.

ईरान की ओर से जारी तस्वीरों में विमानों के मलबे को जमीन के नीचे बने कमरों में प्रदर्शित किया गया है. F-15E के साथ MQ-1 प्रीडेटर और MQ-9 रीपर ड्रोन का मलबा भी प्रदर्शनी में रखा गया है. MQ-1 के नुकसान में अमेरिकी सेना का MQ-1C ग्रे ईगल संस्करण भी शामिल था.

इनकी की गई प्रदर्शनी

DUDE 44 का यह F-15E ब्रिटेन के आरएएफ लैकेनहीथ स्थित 48वें लड़ाकू विमान दल का था. लैकेनहीथ ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए अपने आधे से ज्यादा सक्रिय लड़ाकू विमान भेजे थे, जिनमें F-15E स्ट्राइक ईगल और F-35A लाइटनिंग II शामिल थे. तस्वीरों में ACES-II इजेक्शन सीट विमान के सबसे ज्यादा सुरक्षित हिस्सों में से एक दिखाई देती है. इसके अलावा प्रदर्शनी में इजरायली हर्मीस ड्रोन का मलबा भी रखा गया है. इनमें हर्मीस 900 का सीरियल नंबर 923 भी शामिल है, जिसे मार्च में हथियारों के साथ मार गिराया गया था.

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From IRGC images.



Remains of Lakenheath-based 🇺🇸 USAF F-15E 00-3000 #AE178B, callsign DUDE44, which was shot down April 3rd over Iran.



DVIDS image from 2014 of F-15E 00-3000 over Afghanistan in 2008. pic.twitter.com/oAugzvAAyi — Evergreen Intel (@vcdgf555) August 7, 2026

पहले भी किया था दावा

रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें C-130 विमानों के अवशेष भी प्रदर्शनी में शामिल हो सकते हैं, हालांकि तस्वीरों में उनकी तुरंत पहचान नहीं हो सकी है. ईरान के पास पकड़ी गई सैन्य तकनीक को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का पुराना इतिहास रहा है. इसका चर्चित उदाहरण RQ-170 सेंटिनल है, जिसे ईरान ने साइबर हमले के जरिए जमीन पर उतारने का दावा किया था.

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