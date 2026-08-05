scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राहुल गांधी की दो मांगें क्या है? जिनके पूरी होने पर ही खत्म होगा संसद का गतिरोध

सरकार ने संसद में 16 से 18 अगस्त तक विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव दिया है जिसमें परिसीमन बिल पर चर्चा होगी. कांग्रेस ने विपक्षी दलों से विचार-विमर्श के बाद अपना रुख स्पष्ट करने का संकेत दिया है.

Advertisement
X
राहुल गांधी ने सदन चलने के लिए दो मांगे रखी हैं.( Photo: ITG)
राहुल गांधी ने सदन चलने के लिए दो मांगे रखी हैं.( Photo: ITG)

संसद में मॉनसून सत्र जारी है. ऐसे में सदन की कार्यवाही में रोज हो रहे गतिरोध के बीच बड़ी खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक बुधवार को संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की. सरकार की तरफ से कांग्रेस समेत विपक्ष को विशेष सत्र का प्रस्ताव दिया गया है.

सरकार ने कांग्रेस को कहा है कि सरकार 16,17,18 से संसद का विशेष सत्र परिसीमन बिल पर बुलाना चाहती है. सरकार के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने कहा है की पार्टी और विपक्ष के दूसरे दलों से चर्चा करके बताएंगे. 

सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी व संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजिजू ने मुलाकात कर डिलिमिटेशन बिल पर चर्चा की है. लेकिन राहुल गांधी ने दो मांगें रखी हैं. उन्होंने साफ किया कि अमित शाह के स्टेटमेंट और चढ़ावा चोरी पर चर्चा के बिना सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी. कांग्रेस आगे डिलिमिटेशन बिल पर अपना रुख जल्दी ही सरकार के साथ शेयर करेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Monsoon Session
परिसीमन बिल के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है सरकार, ये है प्लान
Gaurav Bhatia
संसद में हंगामे पर भड़की BJP, राहुल गांधी को बताया 'गैर जिम्मेदार'
rahul gandhi talks about student protest attacks pm modi and RSS
'माफ करने वाले वो होते कौन है', छात्र आंदोलन को लेकर राहुल ने उठाए सवाल
Opposition Protest in Parliament
संसद परिसर में गूंजा 'गृह मंत्री जवाब दो', कांग्रेस ने उठाए सवाल
RSS control claim Sainik School
नए सैनिक स्कूलों पर RSS का कंट्रोल? राहुल के आरोपों का सरकार ने दिया जवाब

बता दें कि सरकार की तरफ से कांग्रेस समेत विपक्ष को विशेष सत्र का प्रस्ताव दिया गया है. सरकार ने कांग्रेस को कहा है कि सरकार 16,17,18 से संसद का सत्र बुलाना चाहती है परिसीमन बिल पर सरकार के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने कहा है की पार्टी और विपक्ष के दूसरे दलों से चर्चा करके बताएंगे.

Advertisement

केंद्र सरकार परिसीमन बिल पर चर्चा के लिए संसद में विशेष सत्र बुला सकती है. मौजूदा मॉनसून सत्र 13 अगस्त को खत्म होगा, लेकिन इसके बाद सत्रावसान (प्रोरोगेशन) नहीं किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सके.

बताया जा रहा है कि सरकार संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए दोनों सदनों में जरूरी दो-तिहाई बहुमत सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है. सूत्रों का कहना है कि जैसे ही पर्याप्त समर्थन का भरोसा मिलेगा, 16 अगस्त से तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है. हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'हमारे दरवाज़ें सभी के लिए खुले हैं', छात्र आंदोलन पर हेमंत सोरेन ने क्या कहा |
    राहुल गांधी की दो मांगें क्या है? जिनके पूरी होने पर ही खत्म होगा संसद का गतिरोध |
    RBI On Plastic Currency: RBI ने बता दिया... कब लॉन्च होंगे ₹10 और ₹20 के प्लास्टिक नोट |
    सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट एडवाइस पढ़ी और इंवेस्ट कर दिए पैसे? पछताने से पहले जान लें असली खेल |
    राम मंदिर में बदली दर्शन की व्यवस्था: जानिए मंगला, श्रृंगार और शयन आरती के लिए कैसे मिलेगा तत्काल पास |
    Vastu Tips: किचन सिंक के नीचे भूलकर भी न रखें 5 चीजें, घर में आ सकती है कंगाली! |
    लाल ईंट का सिस्टम पुराना... अब इन ईंटों से सस्ते में मजबूत मकान बना रहे लोग |
    Lock Upp Finale: 'भाभीजी' या श्रेया कालरा...कौन जीतेगा लॉकअप की ट्रॉफी, राम कपूर-शिवांगी करेंगे सरप्राइज? |
    नेटफ्लिक्स पर कब रिलीज होगी 'ऑपरेशन सफेद सागर'? देखें मूवी मसाला |
    'भोलेनाथ, घरवाले मान जाएं...' शादी की मन्नत वाली कांवड़ लेकर निकले प्रेमी-प्रेमिका, 111 लीटर गंगाजल की कहानी
    Advertisement