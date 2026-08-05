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Vastu Tips: किचन सिंक के नीचे भूलकर भी न रखें 5 चीजें, घर में आ सकती है कंगाली!

Vastu Tips: किचन सिंक के नीचे भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, वरना घर में आ सकती है नकारात्मकता और कंगाली. जानिए वास्तु शास्त्र के जरूरी नियम और सावधानियां.

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वास्तु के लिहाज से सिंक के नीचे की जगह बेहद संवेदनशील होती है?
वास्तु के लिहाज से सिंक के नीचे की जगह बेहद संवेदनशील होती है?

Vastu Upay:  वास्तु शास्त्र में घर के हर कोने और वहां रखी जाने वाली चीजों का गहरा महत्व बताया गया है. खासकर रसोईघर (Kitchen) को हमारे घर का ऊर्जा केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहीं से पूरे परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि की ऊर्जा तय होती है. अक्सर लोग जगह की कमी के चलते किचन सिंक के नीचे खाली स्पेस में कई तरह का सामान ठूंस देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु के लिहाज से सिंक के नीचे की जगह बेहद संवेदनशील होती है? जल तत्व से जुड़े इस स्थान पर कुछ खास चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और माता लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. आइए जानते हैं वे कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी किचन सिंक के नीचे नहीं रखना चाहिए. 

1. डस्टबिन (कचरे का डिब्बा)
अक्सर लोग किचन की खूबसूरती और साफ-सफाई बनाए रखने के लिए डस्टबिन को सिंक के ठीक नीचे छिपाकर रख देते हैं.  वास्तु के अनुसार यह बहुत बड़ा दोष है. कचरा नकारात्मकता और गंदगी को आकर्षित करता है. सिंक के नीचे नमी और कचरे का मेल घर में आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति का कारण बन सकता है. 

2. झाड़ू और पोंछा
भारतीय संस्कृति में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है.  इसे हमेशा एक निश्चित, साफ और सम्मानजनक स्थान पर रखा जाना चाहिए.  किचन सिंक के पास हमेशा नमी बनी रहती है, और ऐसे में वहां झाड़ू या पोंछा रखना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है.  इससे घर की सुख-समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है. 

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3. जूठे बर्तन
कई घरों में खाना खाने के तुरंत बाद बर्तन धोने के बजाय उन्हें सिंक के नीचे ढेर करके रख दिया जाता है.  नमी वाली जगह पर जूठे बर्तन लंबे समय तक पड़े रहने से न केवल वास्तु दोष लगता है, बल्कि इससे हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस भी पनपते हैं, जो परिवार के सदस्यों की सेहत पर भारी पड़ सकते हैं. 

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4. हार्ड केमिकल और क्लीनिंग एजेंट्स
सिंक के नीचे अक्सर लोग लिक्विड डिशवॉशर, हार्श फ्लोर क्लीनर और केमिकल डिटर्जेंट के डिब्बे स्टोर कर लेते हैं.  वास्तु नियमों के मुताबिक, पानी के मुख्य स्रोत या भोजन से जुड़ी जगहों के पास रासायनिक क्लीनर का इस तरह ढेर लगाना जल तत्व और अग्नि तत्व के संतुलन को बिगाड़ता है, जिससे घर का वास्तु प्रभावित होता है. 

5. प्लास्टिक के पुराने डिब्बे और कबाड़
किचन के वे पुराने डिब्बे, टूटे-फूट बर्तन या बेकार का सामान जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उन्हें अक्सर सिंक के नीचे के कैबिनेट में ठूंस दिया जाता है.  वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में बेकार और टूटा हुआ सामान रुकावटें और नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, जिससे तरक्की के रास्ते बंद होने लगते हैं. 

वास्तु दोष से बचने के लिए क्या करें?
किचन सिंक के नीचे की जगह को हमेशा सूखा, साफ और हवादार रखें. 

कोशिश करें कि इस स्थान को पूरी तरह खाली रखा जाए या केवल जरूरत के कुछ सूखे बर्तनों को ही करीने से व्यवस्थित किया जाए. 

घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए समय-समय पर किचन के कोने-कोने की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें.

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