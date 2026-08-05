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Lock Upp Finale: 'भाभीजी' या श्रेया कालरा...कौन जीतेगा लॉकअप की ट्रॉफी, राम कपूर-शिवांगी करेंगे सरप्राइज?

लॉकअप 2 के फिनाले में राम कपूर, श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, शिल्पा शिंदे और योगेश रावत टॉप 5 फाइनलिस्ट हैं. शो कौन जीतेगा, इसे लेकर फैंस के बीच हलचल मची हुई है.

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Lock Upp Finale (Photo: Instagram @netflixindiareality)
Lock Upp Finale (Photo: Instagram @netflixindiareality)

फाइनली... वो दिन आ गया, जब रियलिटी शो लॉकअप 2 को इसका विनर मिलेगा. शो को इसके टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल गए हैं. राम कपूर, श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, शिल्पा शिंदे और योगेश रावत में से कोई एक लॉकअप की चमचमाती ट्रॉफी और 1 करोड़ का इनाम जीतेगा. विनर कोई भी हो सकता है, सब कुछ फिनाले के टास्क और कंटेंस्टेंट्स के गेम पर डिपेंड करता है. सबके बीच इंटेंस गेम देखने को मिलेगा. ये फिनाले याद रखने वाला होगा.

कौन बनेगा लॉकअप का विनर?
लॉकअप का पहला सीजन स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने जीता था. इस शो ने उनकी किस्मत बदली थी. अब देखना होगा लॉकअप 2 से किसके सितारे बुलंद होते हैं. 1 महीने तक चले इस रियलिटी शो के पांचों फाइनलिस्ट ने दमदार गेम खेला है. शो में सर्वाइव करने के लिए एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी. टास्क और स्ट्रैटिजी में अपना खूब जोर दिखाया.

सोशल मीडिया पर हर कोई अपने फेवरेट फाइनलिस्ट के लिए रूट कर रहा है. फैनक्लब पर कोई श्रेया कालरा को विनर बता रहा है. किसी के लिए योगेश शो के विनर हैं. टीवी की संस्कारी बहू शिवांगी जोशी को भी लोगों को भरपूर सपोर्ट मिल रहा है. इस रिपोर्ट में जानते हैं टॉप 5 में फाइनलिस्ट में से किसमें कितना है दम? कौन शो की ट्रॉफी जीत सकता है?

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श्रेया कालरा
बोल्ड और बिंदास... लॉकअप की TRP क्वीन श्रेया कालरा के लिए ये टर्म एकदम फिट बैठता है. उन्होंने इस शो को कॉम्पिटेटिव और वर्थ वॉचिंग बनाया है. अगर श्रेया नहीं होतीं, तो शायद लॉकअप का ये सीजन इतना बड़ा हिट नहीं होता. होस्ट और गेस्ट ने कई बार कहा कि ये 'श्रेया कालरा शो' है. वो नंबर 1 गेमर रही हैं. भले ही शो में लड़ाई, झगड़े करने को लेकर उनकी चर्चा रही... दर्शकों के बीच उनकी निगेटिव इमेज बनीं या फिर श्रेया का एक ही साइड शो में देखने को मिला. लेकिन निगेटिव दिखना उन्हें शो जीतने के लिए कम डिजर्विंग नहीं बनाता.

वो कई टास्क जीती हैं. माइंड गेम हो या स्ट्रैटिजी, हर मौके पर श्रेया ने चौका मारा है. उनका गेम लाउड और रोमांचक रहा है, जिसने शो को एंटरटेनिंग बनाया. श्रेया ने इस शो को अपना हार्ट एंड सोल दिया है. उनका शो हारना हार्टब्रेकिंग होगा. इंटरनेट पर सेलेब्स और फैंस सबसे ज्यादा श्रेया की जीत को सपोर्ट कर रहे हैं. ये शो जीतने के उनके सबसे ज्यादा चांस हैं.

शिवांगी जोशी
'टीवी की संस्कारी बहू' के रोल में फैंस का दिल जीतने वाली शिवांगी जोशी का गेम 2 हफ्तों बाद शुरू हुआ था. शो की शुरुआत में वो क्यूट इमेज दिखा रही थीं. लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा ट्रैक बदला कि शो में छा गईं. बेजुबान का टैग लेकर शो में आईं शिवांगी ने शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा की बोलती बंद की. हर्षद चोपड़ा संग उनका 'ये रिश्ता क्या कहलाता है...' पूरा नेशन जानना चाहता है. शिवांगी ने टास्क अच्छे खेले हैं. लेकिन हर्षद से फाइनलिस्ट का स्पॉट लेना उन्हें भारी पड़ा है. वो ट्रोल हो रही हैं. उन्हें जनता कॉलआउट कर रही है. शो के आखिर में शिवांगी का ये फैसला उनकी जीत पर हावी पड़ सकता है. 

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राम कपूर
राम कपूर ने सेफ गेम खेला है. वो झगड़ों से दूर रहे. उन्होंने माइंड गेम खेला. लोगों को मैनिपुलेट कर वो फिनाले में पहुंचे हैं. राम की जीत पर कंफ्यूजन बनी हुई है. क्योंकि वो खुद ही कह चुके हैं उन्हें नहीं जीतना है. वो जीतने के लिए शो में नहीं आए थे. बीते एपिसोड में राम ने शिवांगी से वादा किया कि अगर चांस मिला तो वो उन्हें जिताने में मदद करेंगे. अब जब राम ही नहीं जीतना चाहते तो उनके लिए भला कौन ही रूटिंग करेगा. इंटरनेट पर भी उनकी जीत को लेकर कोई बज नहीं है. 

शिल्पा शिंदे
'भाभीजी' शिल्पा शिंदे ने शो में वाइल्ड कार्ड बनकर एंट्री मारी थी. शिल्पा ने शो में आते ही जो रौला मचाया है, उसने सबको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला. एक्ट्रेस ने जमकर लड़ाइयां कीं. राम कपूर को तक लड़ने और चिल्लाने पर मजबूर किया. शिल्पा ने गेम को अप तो किया ही, साथ ही शो को एंटरटेनिंग भी बनाया.

श्रेया और शिल्पा की चटपटी गॉसिप को लोगों ने खूब पसंद किया. अगर पब्लिक वोटिंग कराई जाती तो शायद बिग बॉस की विनर रहीं शिल्पा लॉकअप जीत जातीं. लेकिन ये शो कंटेस्टेंट्स की वोटिंग और टास्क में हार जीत के फैसले पर टिका है. ऐसे में उनकी जीत के चांस कम ही नजर आते हैं. 

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योगेश रावत
रियलिटी टीवी स्टार योगेश रावत टर्मिनेट होकर शो में लौटे. उनकी गेम में आया ये गैप उन्हें भारी पड़ सकता है. इससे पहले योगेश, स्प्लिट्सविला और रोडीज जीतने से चूके थे. अगर वो लॉकअप जीते तो बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि वो टास्क में कमाल हैं. योगेश की जर्नी शो में आकांक्षा चौधरी के इर्द-गिर्द ही घूमी है.

गेम में उन्होंने गर्दा नहीं उड़ाया है. बाकी कंटेस्टेंट्स से उनकी जर्नी हल्की रही है. उनके जीतने के चांस कम नजर आते हैं. लेकिन आखिरी मोमेंट में कुछ भी हो सकता है... 

आप किसे शो का विनर देखना चाहते हैं?

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