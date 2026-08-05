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लाल ईंट का सिस्टम पुराना... अब इन ईंटों से सस्ते में मजबूत मकान बना रहे लोग

अब लाल ईंट का ट्रेंड पुराना होता जा रहा है. क्योंकि, बाजार में इसके कई विकल्प आ गए हैं. ऐसे ईंट लाल वाले से ज्यादा सस्ते और टिकाऊ होते हैं. चलिए जानते हैं नए जमाने के नए ईंटों को बारे में, जो लाल ईंट को पीछे छोड़ रहे हैं.

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लाल ईंट के कई विकल्प बाजार में हैं मौजूद (Photo - AI Generated)
लाल ईंट के कई विकल्प बाजार में हैं मौजूद (Photo - AI Generated)

एक- एक ईंट जोड़कर घर तैयार होता है. घर बनाने के लिए ईंट जरूरी है. यह एक अहम बिल्डिंग मटेरियल होता है.आज लोग अपने सपनों का आशियाना बनाने से पहले हर वो रिसर्च करते हैं, जो घर को मजबूती दे. कंस्ट्रक्शन में भी लागत कम लगे और घर भी सुंदर दिखे. एक घर बनाने से पहले काफी सारी तैयारी की जाती है. इसमें घर के डिजाइन और नक्शे से लेकर बिल्डिंग मटेरियल तक, हर चीज पर लोग रिसर्च करते हैं. 

आजकल लोग सीधे लाल ईंट का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे.  इस पर भी जानकारी जुटा लेने के बाद ही फैसला लेते हैं कि कौन सा ईंट किस काम के लिए जरूरी है. अबतक लोग घर बनाने में पारंपरिक लाल ईंट का ही इस्तेमाल करते थे. अब ट्रेंड बदलता जा रहा है. क्योंकि, ईंट के कई विकल्प आ गए हैं. लाल ईंट के इन विकल्पों का घर बनाने में इस्तेमाल  किफायती तो होता ही है. मकान को मजबूती भी देता है. 

बाजार में पारंपरिक लाल ईंट के अलावा सीमेंट के ईंट, फ्लाई एश ईंट और प्लास्टिक के ईंट भी आ गए हैं. ऐसे में समझते हैं कि कैसे इन ईंटों का इस्तेमाल लाल ईंट से सस्ता पड़ सकता है और मकान भी मजबूत बन सकते हैं. 

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सीमेंट से बनी ईंट 
आजकल कंक्रीट ब्लॉक या सीमेंट से बने ईंट के इस्तेमाल का ट्रेंड काफी बढ़ गया है. यह स्टोन डस्ट और सीमेंट को मिलाकर तैयार किया जाता है. वैसे एक सीमेंट ब्रिक की कीमत लाल ईंट की तरह 8 से 10 रुपये ही होती है, फिर भी यह लाल ईंट से ज्यादा सस्ता और मजबूत होता है. क्योंकि, इसमें मसाले का कम इस्तेमाल होता है. यदि आप सीमेंट ब्रिक से घर बना रहे हैं तो सीमेंट और बालू का खर्च थोड़ा कम हो जाएगा. इसके साथ ही सीमेंट से बने ईंट का आकार भई थोड़ा बड़ा होता है. इस वजह से भी कम ईंट में ज्यादा ऊंची दीवार खड़ी हो जाती है. लाल ईंटों की तुलना में सीमेंट से बने ईंट ज्यादा दबाव और भार सह सकते हैं. 

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यह भी पढ़ें: बिना सीमेंट, बजरी व पानी से मकान... क्यों लोगों को पंसद आ रही ये टेक्नोलॉजी?

फ्लाई एश ईंट 
सीमेंट ईंट के अलावा फ्लाई एश ईंट भी मकान बनाने के लिए एक बेहतर विकल्प है. काफी समय से लोग लाल ईंट की जगह फ्लाई एश से बने ईंट का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसकी  कीमत लाल ईंट से थोड़ी कम होती है. साथ ही यह काफी मजबूत भी होता है.

यह भी पढ़ें: सीलन का झंझट खत्म, लाल वाली से मजबूत! क्या फायदे का सौदा है प्लास्टिक वाली ईंटें?

फ्लाई एश थर्मल पावर प्लांट की राख होती है. इसी राख में रेत और सीमेंट मिलाकर ईंट तैयार की जाती है. यह कम पानी सोखता है. इसलिए फ्लाई एश से मकान बनाना पर्यावरण  के लिए फ्रैंडली भी होता है. फ्लाई ऐश ईंटें एक जैसी, बिल्कुल सीधी होती हैं. इसके इस्तेमाल में भी प्लास्टर में कम मसाला (सीमेंट-रेत) लगता है. 

प्लास्टिक ईंट 
बाजार में ईंट का एक और टाइप आ गया है. यह ईंट प्लास्टिक से बनी होती है. बेकार प्लास्टिक को पिघला कर इसमें दूसरे वेस्ट मटेरियल को मिलाकर प्लास्टिक की ईंट तैयार की जाती है. यह लाल ईंट से कई गुना ज्यादा मजबूत होता है. इस ईंट में सीलन भी नहीं लगती.  यह वाटरप्रूफ भी होता है. 

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