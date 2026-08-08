'BJP को करारा झटका लगा', मोहन भागवत के Gen-Z संवाद पर बोले शशि थरूर

मुंबई में जेन-जी और जेन-अलफा के साथ बातचीत और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणियों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है. शशि थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि सत्ताधारी पार्टी को निश्चित रूप से एक बड़ा झटका लगा है. हमने न केवल कॉकरोच पार्टी का विरोध प्रदर्शन, एक मंत्री का इस्तीफा और इन सबके कारण जल्दबाजी में पास किया गया बिल देखा है, बल्कि अब हम दो उपचुनाव भी देख रहे हैं.

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शशि थरूर ने कहा कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट जीत ली. एक ऐसी सीट जिसे बीजेपी तीन दशकों से अधिक समय से जीतते आ रही थी, नौ बार उन्होंने वह सीट जीती थी, लेकिन अब वे उसे हार गए हैं.

वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में दतिया सीट बरकरार रखी है. ये दोनों ही हिंदी भाषी राज्य हैं. मेरा मानना है कि अच्छी संभावना है. सौभाग्य से हमारे सिस्टम में अलग-अलग समय पर ये चुनाव होते रहते हैं. अगले मार्च में कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जहां कांग्रेस उन राज्यों को जीतने में पूरी तरह सक्षम हो सकती है.

बता दें, मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन-जी से संवाद किया, संवाद के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना था कि जेन-जी और जेन-अल्फा, पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा देशभक्त और ईमानदार है. हमें उनकी बात सुननी चाहिए. उनसे बातचीत में कमी थी, इसीलिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन हुआ. मोहन भागवत ने दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के कुछ दिन बाद कहा था कि आज की नई पीढ़ी बहुत सारे सवाल पूछती है.

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