Homemade Sabudana Atta: व्रत के लिए घर पर ऐसे बनाएं शुद्ध साबूदाना का आटा, मिनटों में होगा तैयार

Homemade Sabudana Atta: व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी, वड़ा, चीला और थालीपीठ जैसी कई टेस्टी चीजें बनाई जाती हैं. इसके लिए कई लोग या तो बाजार से साबूदाना का आटा खरीदते हैं या फिर उसे फूलाने के बाद मिक्सी में पिसकर इसका पेस्ट तैयार करते हैं. लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं रहता है तो आप घर पर भी इसका शुद्ध आटा तैयार कर स्टोर कर सकते हैं.
यह आटा बाजार वाले आटे की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे चीला, पूरी, पराठा, थालीपीठ जैसी कई टेस्टी व्रत की रेसिपी आसानी से बनाई जा सकती हैं. आइए जानते हैं घर पर साबूदाना का आटा बनाने का बेहद आसान तरीका.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
1/2 कप साबूदाना
साबूदाना के आटे से क्या-क्या बना सकते हैं?
तैयार साबूदाना के आटे से आप मिनटों में चीला, पराठा, पूरी, थालीपीठ और व्रत की कई दूसरी स्वादिष्ट रेसिपियां आसानी से बना सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए साबूदाना को घंटों भिगोने का इंतजार नहीं करना पड़ता.
इन बातों का रखें ध्यान