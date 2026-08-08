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Homemade Sabudana Atta: व्रत के लिए घर पर ऐसे बनाएं शुद्ध साबूदाना का आटा, मिनटों में होगा तैयार

Homemade Sabudana Atta: व्रत के लिए साबूदाना का आटा अब बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है. सिर्फ कुछ मिनटों में घर पर ताजा और मुलायम साबूदाना का आटा तैयार किया जा सकता है, जिसे लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है.

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मिनटों में ऐसे बनाएं साबूदाना का आटा (Photo-ITG)
मिनटों में ऐसे बनाएं साबूदाना का आटा (Photo-ITG)

Homemade Sabudana Atta: व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी, वड़ा, चीला और थालीपीठ जैसी कई टेस्टी चीजें बनाई जाती हैं. इसके लिए कई लोग या तो बाजार से साबूदाना का आटा खरीदते हैं या फिर उसे फूलाने के बाद मिक्सी में पिसकर इसका पेस्ट तैयार करते हैं. लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं रहता है तो आप घर पर भी इसका शुद्ध आटा तैयार कर स्टोर कर सकते हैं.

यह आटा बाजार वाले आटे की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे चीला, पूरी, पराठा, थालीपीठ जैसी कई टेस्टी व्रत की रेसिपी आसानी से बनाई जा सकती हैं. आइए जानते हैं घर पर साबूदाना का आटा बनाने का बेहद आसान तरीका.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
1/2 कप साबूदाना

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घर पर साबूदाना का आटा कैसे बनाएं?

  1. सबसे पहले एक पैन को मीडियम गैस पर गर्म करें. अब इसमें साबूदाना डालकर 5 से 10 मिनट तक लगातार चलाते हुए हल्का सुनहरा होने तक भून लें. ध्यान रखें कि साबूदाना जले नहीं.
  2. जब साबूदाना अच्छी तरह भुन जाए तो गैस बंद कर दें और इसे पूरी तरह ठंडा होने दें.
  3. अब भुने हुए साबूदाने को मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लें. 
  4. इसके बाद तैयार पाउडर को छलनी से छान लें, ताकि आटा एकदम मुलायम हो जाए.
  5. अब आपका साबूदाना का आटा तैयार है.

साबूदाना के आटे से क्या-क्या बना सकते हैं?

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तैयार साबूदाना के आटे से आप मिनटों में चीला, पराठा, पूरी, थालीपीठ और व्रत की कई दूसरी स्वादिष्ट रेसिपियां आसानी से बना सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए साबूदाना को घंटों भिगोने का इंतजार नहीं करना पड़ता.

इन बातों का रखें ध्यान

  • साबूदाना को हमेशा मीडियम आंच पर ही भूनें.
  • भूनते समय लगातार चलाते रहें, ताकि वह समान रूप से भुन जाए.
  • पीसने से पहले साबूदाना पूरी तरह ठंडा होने दें.
  • आटे को एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें, ताकि उसकी ताजगी बनी रहे.
  • इस्तेमाल से पहले आटे को एक बार छलनी से जरूर छान लें, इससे रेसिपी का टेक्सचर बेहतर आता है.
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