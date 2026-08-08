scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुस्से में छोड़ा घर, रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू... 85 दिनों तक तस्करों के चंगुल में रही 12वीं की छात्रा की कहानी

मुजफ्फरपुर में 12वीं की छात्रा भाई की डांट से नाराज होकर घर से निकली थी. स्टेशन पर उसे नौकरी का झांसा देकर मानव तस्करी के जाल में फंसा लिया गया. उसे पहले कोलकाता और फिर भागलपुर के रेड लाइट एरिया में ले जाया गया. करीब 85 दिन बाद पुलिस ने भागलपुर में छापेमारी कर उसे बरामद किया है. इसी दौरान नालंदा की एक अन्य किशोरी को भी मुक्त कराया गया है.

Advertisement
X
पुलिस ने दो किशोरियों को किया बरामद. (Photo: Screengrab)
पुलिस ने दो किशोरियों को किया बरामद. (Photo: Screengrab)

कभी-कभी घर से गुस्से में उठाया गया एक छोटा सा कदम जिंदगी को ऐसी जगह ले जाता है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. मुजफ्फरपुर की 12वीं की एक छात्रा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. घर में भाई ने डांट दिया तो वह नाराज होकर घर से निकल गई. शायद उसने सोचा होगा कि कुछ देर बाद गुस्सा शांत होगा और वह वापस लौट आएगी. लेकिन घर से निकलने के बाद मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई, जिसने उसे नौकरी का सपना दिखाया.

छात्रा उस पर भरोसा कर बैठी. फिर शुरू हुआ 85 दिनों का ऐसा सफर, जिसमें उसे एक शहर से दूसरे शहर ले जाया गया. पुलिस के मुताबिक, पहले उसे कोलकाता ले जाया गया और फिर वहां कथित तौर पर रेड लाइट एरिया में बेच दिया गया. बाद में उसे भागलपुर के एक रेड लाइट एरिया में दोबारा बेचने का आरोप है. आखिरकार मुजफ्फरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने उसे वहां से बरामद कर लिया.

मामला मुजफ्फरपुर के गायघाट इलाके का है. पुलिस के मुताबिक, 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा 10 मई को भाई की डांट से नाराज होकर घर से निकल गई थी. परिवार ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चला तो 12 मई को उसके भाई ने गायघाट थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi four youths drowned in the Yamuna river
दिल्ली के यमुना खादर में 4 दोस्त डूबे, एक का शव बरामद और 3 लापता
minor girl rape and murder in Hailakandi of Assam
रेप के बाद नाबालिग लड़की की हत्या, पूर्व प्रेमी समेत 3 गिरफ्तार
Girls broke the net and ran away with the help of her scarf
बालिका गृह की जाली तोड़ दूसरी मंजिल से दुपट्टों के सहारे भागीं 5 नाबालिग
पांच नाबालिग लड़कियां लखनऊ में मिलीं. (Photo: Screengrab)
बिहार के सहरसा से लापता 5 नाबालिग लड़कियां लखनऊ में मिलीं
नाबालिग लड़कियों की तलाश में लखनऊ पहुंची टीम. (Photo: Representational)
तीन नाबालिग लड़कियां लापता, महाराष्ट्र से तलाश करते हुए यूपी पहुंची पुलिस
Advertisement

यह भी पढ़ें: दो दिन बाद मिलीं हावड़ा से लापता राइफल शूटर दमयंती सेन... घर छोड़ने की वजह ने सबको चौंका दिया

पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की. शुरुआती जांच में एक युवक पर शक गया, लेकिन बाद की जांच में उसकी भूमिका सामने नहीं आई. इसके बाद सीनियर पुलिस अफसरों के निर्देश पर छात्रा की तलाश के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई. रेस्क्यू के बाद छात्रा ने पुलिस को जो जानकारी दी, उसके मुताबिक घर से निकलने के बाद वह मुजफ्फरपुर जंक्शन पर अकेली बैठी थी. वह परेशान थी और रो रही थी.

इसी दौरान एक युवक उसके पास आया. उसने बातचीत की और कोलकाता में अच्छी नौकरी दिलाने की बात कही. छात्रा उसके साथ कोलकाता चली गई. लेकिन जिस नौकरी के भरोसे वह घर से दूर गई थी, वहां पहुंचकर कहानी बिल्कुल बदल गई. पुलिस के मुताबिक, उसे कोलकाता के रेड लाइट एरिया में बेच दिया गया. छात्रा ने वहां विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और उसे जबरन वहां रखा गया. पुलिस को दिए बयान में उसने अपने साथ हुई हिंसा की जानकारी भी दी है.

एक महीने बाद फिर बदला ठिकाना

पुलिस के अनुसार, करीब एक महीने बाद छात्रा को कोलकाता से भागलपुर के इशीपुर बरहट थाना क्षेत्र के सिवानपुर स्थित रेड लाइट एरिया में ले जाया गया. यानी एक बार फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया गया. उधर दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में परिवार अपनी बेटी की तलाश में लगा था और पुलिस की टीम भी लगातार सुराग जुटा रही थी. छात्रा की तस्वीर को मानव तस्करी से जुड़े संभावित ठिकानों तक पहुंचाया गया.

Advertisement

अलग-अलग इलाकों में मुखबिरों को एक्टिव किया गया और पुलिस टीम लगातार इनपुट जुटाती रही. फिर दो दिन पहले पुलिस को एक सूचना मिली. पुलिस को जानकारी मिली कि जिस लड़की की तलाश की जा रही है, वह भागलपुर के सिवानपुर इलाके में एक मकान के अंदर है. इसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम भागलपुर पहुंची. टीम ने पहले इलाके की रेकी की और संदिग्ध मकान की पहचान की. फिर छापेमारी की गई.

पुलिस के मुताबिक, वहां मौजूद लोगों ने टीम का विरोध किया. धक्का-मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई. हालात बिगड़ते देख महिला जांच अधिकारी पूजा कुमारी को अपनी सर्विस पिस्टल निकालनी पड़ी. करीब 52 मिनट तक चले इस संघर्ष के बाद पुलिस टीम छात्रा को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रही. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई.

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस को उसी मकान से नालंदा जिले की एक और किशोरी भी मिली. उसने भी पुलिस से मदद की गुहार लगाई. पुलिस ने उसे भी सुरक्षित मुक्त कराया और उसके संबंध में नालंदा पुलिस को जानकारी दी गई है. दोनों किशोरियों को मुजफ्फरपुर लाया गया.

यह भी पढ़ें: Bihar: मुजफ्फरपुर रेड लाइट एरिया में 20 साल की डांसर का शव फंदे से लटका मिला, मचा हड़कंप

मुजफ्फरपुर पुलिस के मुताबिक, छात्रा का कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया है. उसने अपनी बड़ी बहन के साथ रहने की इच्छा जताई है. इसके बाद पुलिस ने उसे परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की.

Advertisement

डीएसपी पूर्वी-1 अलय वत्स के मुताबिक, छात्रा के लापता होने के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी. मिले इनपुट के आधार पर भागलपुर के सिवानपुर से उसे सुरक्षित बरामद किया गया. इसी कार्रवाई में नालंदा की एक अन्य किशोरी को भी मुक्त कराया गया.

अब पुलिस की जांच सिर्फ छात्रा की बरामदगी तक नहीं है. जांच इस बात की भी हो रही है कि इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं, छात्रा को मुजफ्फरपुर से कोलकाता कौन लेकर गया, उसे वहां किसके हवाले किया गया. फिर भागलपुर तक पहुंचाने में किन लोगों की भूमिका रही.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    करोड़ों की सड़कें बारिश में बेकार, जवाबदेही पर सवाल? देखें 10 तक |
    'BJP को करारा झटका लगा', मोहन भागवत के जेन-जी संवाद पर बोले शशि थरूर |
    'भटक रहा हूं...', क्रिकेटर ऋषभ पंत ने देर रात लगाई उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी से गुहार, कर दी ये बड़ी ड‍िमांड |
    आवारापन 2 का ट्रेलर देखकर इमोशनल हुआ 'सैयारा' डायरेक्टर, सीक्वल नहीं बनाने का है मलाल? |
    दूध सफेद, दही सफेद... फिर मक्खन पीला क्यों होता है? |
    Shukra Nakshtra Parivartan: 11 अगस्त को शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन, 4 राशियों पर संकट, न करें ये गलती! |
    बर्थडे पार्टी में सड़क पर फायरिंग, VIDEO वायरल होते ही पुलिस का बड़ा एक्शन |
    Homemade Sabudana Atta: व्रत के लिए घर पर ऐसे बनाएं शुद्ध साबूदाना का आटा, मिनटों में होगा तैयार |
    पहले गाड़ियों में की तोड़फोड़, फिर चढ़ा दी कार... उदयपुर में महिला की कुचल कर हत्या- CCTV |
    लखनऊ में 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के दौरान हादसा, एक युवक घायल, CM योगी से मिले सनी और प्रीति
    Advertisement