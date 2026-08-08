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आवारापन 2 का ट्रेलर देखकर इमोशनल हुआ 'सैयारा' डायरेक्टर, सीक्वल नहीं बनाने का है मलाल?

सैयारा बनाने वाले मोहित सूरी ने इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म आवारापन 2 को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शेयर की है. साथ ही बताया है कि वो फिल्म को लेकर बड़े इमोशनल हैं क्योंकि उन्होंने इसका पहला पार्ट बनाया था.

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मोहित ने की अपने दिल की बात (Photo: IMDb)
मोहित ने की अपने दिल की बात (Photo: IMDb)

इमरान हाशमी की रिवेंज-रोमांटिक ड्रामा फिल्म आवारापन आज से 19 साल पहले थिएटर्स में लगी थी. उसे तब तो ऑडियंस का प्यार नहीं मिला, मगर सालों बाद लोगों ने इसे इतना देखा कि ये कल्ट साबित हो गई. अब उसी लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए, आवारापन 2 भी आ रही है जिसमें इमरान वापस अपने आइकॉनिक किरदार 'शिवम' के रूप में वापस आएंगे. 

फिल्म आवारापन 2 का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही हम सभी ने देखा, जिसे ऑडियंस का मिक्स रिएक्शन मिला. कई लोगों ने ट्रेलर पर सवाल उठाए. उन्हें फिल्म में कोई दम वाली बात नजर नहीं आई. मगर ओरिजिनल आवारापन बनाने वाले डायरेक्टर मोहित सूरी के लिए ये ट्रेलर इमोशन्स से भरा था. 

आवारापन के लिए इमोशनल हुए मोहित सूरी

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मोहित सूरी जिन्होंने पिछले ही साल बॉलीवुड को सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म सैयारा दी, उन्होंने आवारापन 2 को लेकर अपने इमोशन्स साझा किए हैं. उनका कहना है कि ये फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है. ऐसे में इसका ट्रेलर उन्हें भावुक कर गया है. मोहित ने ट्रेलर को अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दिल की कुछ बातें लिखी हैं. 

उनका कहना है- ये मेरे लिए बहुत खास है. ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिछड़ा हुआ प्यार वापस मिल गया हो, या फिर कोई पुराना दोस्त जिससे सालों से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जिसकी कमी आज भी महसूस होती है. 19 साल बाद भी इस फिल्म की मेरे दिल में वही जगह है. थैंक्यू नितिन कक्कड़, आपने मेरी जिंदगी के इस खास हिस्से को इतनी खूबसूरती, प्यार, संवेदनशीलता और पूरे दिल से फिर से जिंदा कर दिया.

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'इस फिल्म से जुड़े हर शख्स को बधाई. आप में से ज्यादातर लोगों के साथ मैंने पहले भी काम किया है और आगे भी करता रहूंगा. आप सभी ने कमाल का काम किया है. इस फिल्म का ट्रेलर देखकर ढेर सारी पुरानी यादें ताजा हो गईं.' मोहित सूरी ने आगे इमरान हाशमी को बधाई दी, जिनके साथ उन्होंने अपने करियर में सबसे ज्यादा फिल्में बनाईं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mohit Suri (@mohitsuri)

साथ ही दिशा पाटनी, और महेश भट्ट के भतीजे विशेष भट्ट को बधाई दी, जो आवारापन फ्रेंचायजी को आगे लेकर जा रहे हैं. डायरेक्टर ने सभी से अपील की है कि वो 14 अगस्त को ये फिल्म जरूर देखें. अंत में उन्होंने 'तो फिर आओ' गाने की भी आइकॉनिक लाइन को याद किया. 

मोहित को है मलाल?

बात करें फिल्म आवारापन 2 की, तो इसे नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है. इसे मोहित सूरी डायरेक्ट करने के लिए नहीं लौटे. एक इंटरव्यू में उन्होंने आवारापन के सीक्वल पर भी बात की थी और साफ किया था कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए खुशी हैं. उन्हें कोई मलाल नहीं क्योंकि उनके पास इसे बनाने का ऑफर नहीं आया. 

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