scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'...तो मैं RSS का सपोर्ट करूंगा, उनकी रक्षा करूंगा', जानें ऐसा क्यों बोले राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि आरएसएस की अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान किया जाना चाहिए और यदि उसे देश से बाहर करने की कोशिश हुई तो वे उसकी रक्षा करेंगे.

Advertisement
X
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने RSS को लेकर बड़ी बात कही है
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने RSS को लेकर बड़ी बात कही है

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर तंज कसा. राजधानी दिल्ली के मावलंकर हॉल में रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर बात उठाई और उन्हें लेकर सरकार के रुख और रवैयै पर टिप्पणी की.  राहुल गांधी ने इस दौरान बड़ी बात कही. उन्होंने कहा- 'जिस दिन आरएसएस की अभिव्यक्ति को देश से बाहर करने की कोशिश शुरू हुई तो मैं उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनकी भी अभिव्यक्ति की आजादी है.'

राहुल गांधी ने कांग्रेस कन्वेंशन में कहा कि, 'छोटे कारोबारी कभी RSS की असली ताकत हुआ करते थे, लेकिन नोटबंदी और गलत तरीके से लागू GST ने इसी वर्ग को बड़ा नुकसान पहुंचाया. RSS में कॉरपोरेट असर की शुरुआत प्रमोद महाजन के दौर में हुई और नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया.

अब पुराना RSS खत्म हो चुका है- राहुल गांधी

सम्बंधित ख़बरें

'शाह 20 दिन संसद में नहीं आए, अब इनको...', राहुल गांधी का सरकार का हमला
'RSS का इस्तेमाल बड़े कैपिटल ने किया, आज अडानी का हथियार', राहुल गांधी का वार
Rahul gandhi news
'PM मोदी रात को सोते नहीं, हम इनको पागल कर देंगे...', राहुल का तीखा हमला
Vande Mataram in Lok Sabha
पहली बार लोकसभा में गूंजा पूरा 'वंदे मातरम्', राष्ट्रगीत के साथ शुरू हुई कार्यवाही
आय से अधिक संपत्ति मामला, HC के आदेश खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि अब पुराना RSS खत्म हो चुका है और संगठन बड़े पूंजीपतियों के हितों के लिए काम करने वाला जरिया बन गया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि RSS और पीएम मोदी दोनों ही उद्योगपतियों और कॉरपोरेट हितों के लिए ही काम कर रहे हैं. राहुल ने यह भी कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग इस ताकत के खिलाफ आवाज उठाने से डरते रहे हैं.

Advertisement

यह भी पढ़िए- 'PM मोदी रात को सोते नहीं, हम इनको पागल कर देंगे...', रचनात्मक कांग्रेस सम्मेलन में राहुल गांधी का तीखा हमला

आगे राहुल गांधी ने कहा कि, 'हम किसी को रोकना नहीं चाहते, हमारा कहना है कि हर किसी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए. 'जंतर-मंतर पर जो हो रहा था, वहां छात्र अपनी बात रखना चाहते थे. वे तकलीफ में थे और अपनी बात कहना चाहते थे., लेकिन सरकार कहती है नहीं. हम जंतर-मंतर पर व्यवस्था बनाए रखेंगे. आप अपनी बात नहीं रख सकते. आप अपनी बात नहीं रख सकते. 

आरएसएस की भी रक्षा करूंगा: राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, 'अब इन्हें (सरकार) एक बात समझ आ गई है कि यह देश एक्सप्रेशन से नहीं रुकेगा. भारत में बहुत से लोग कायरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं. 3000 साल पुराने भारत को समझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आज के भारत को समझने की जरूरत है. आरएसएस की अभिव्यक्ति को देश से बाहर करने की कोशिश शुरू हुई तो मैं उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा क्योंकि उनकी भी अभिव्यक्ति की आजादी है.

राहुल बोले- हमारा काम बहुत ही सिंपल

रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में राहुल ने कहा कि, 'हमारा काम बहुत सिंपल है. हम इनको पागल कर देंगे. मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है. उसके अलग अलग कारण हैं, एक मुख्य कारण है और कई छिपे कारण हैं. आपने देखा अमित शाह... क्या कहते थे चाणक्य, सरदार पटेल, वो कहां भाग गए, वो 20 दिन के संसद भवन में नहीं घुस पाया. क्योंकि वे पहली बार भारत की अभिव्यक्ति का एहसास कर रहे हैं, वे समझ गए हैं कि अब भारत एक्सप्रेस करने लगा है.

Advertisement

राहुल ने कहा कि पता नहीं इन्हें कहां से लग गया था कि गले लगाना ही विदेश नीति है. इसके बाद राहुल ने मंच पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले लगाकर लोगों के सामने दिखाया. कांग्रेस नेता ने कहा कि हम जोकरों के एक झुंड को अपने ऊपर आदेश नहीं चलाने देंगे. आपने कभी सोचा है प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी. मैं सोचता था ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है. फिर मैं उनके साथ कमरे में बैठक गया, फिर समझ गया कि वो तो जा ही नहीं सकता.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    अखिलेश के 'सीक्रेट मिशन' पर शिवपाल, यूपी के 20 फीसदी वोटों पर मजबूत पकड़ का प्लान |
    स्कूल जाने के बजाय प्रेमी के घर पहुंचीं 11वीं की दो छात्राएं, लगाया फंदा, एक की मौत, दूसरी गंभीर |
    2027 के लिए अमेरिका से बड़े स्‍तर पर LPG खरीदना चाहता है भारत, बड़ा दावा! |
    राजस्थान: सरकारी स्कूल के छात्रों की आंखों का होगा टेस्ट, बांटे जाएंगे 75 हजार चश्मे |
    चीन ने चौंकाया, 10 मिनट में ब्रेन के अंदर लग जाएगी चिप, कंप्यूटर से कंट्रोल होगा दिमाग़ |
    'किताबें डाउनलोड करना क्राइम नहीं', जमानत मांगते हुए TISS छात्र की दलील |
    कलयुगी बेटा! मृत पिता की उंगलियों से लगवाया जमीन के कागजों पर अंगूठा, वीडियो वायरल |
    Essential Monsoon Blood Tests : बारिश के मौसम में इन बीमारियों का खतरा, बुखार, खांसी जैसे लक्षण दिखने पर करा लें ये टेस्ट |
    How to Identify Real Dalchini: दालचीनी असली है या कैसिया? खरीदने से पहले इन 5 तरीकों से करें पहचान |
    अब दुश्मन चाहकर भी नहीं छिप पाएगा, हाई रिजॉल्यूशन गरुड़ बाइनोकुलर लॉन्च
    Advertisement