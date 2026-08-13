'...तो मैं RSS का सपोर्ट करूंगा, उनकी रक्षा करूंगा', जानें ऐसा क्यों बोले राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर तंज कसा. राजधानी दिल्ली के मावलंकर हॉल में रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर बात उठाई और उन्हें लेकर सरकार के रुख और रवैयै पर टिप्पणी की. राहुल गांधी ने इस दौरान बड़ी बात कही. उन्होंने कहा- 'जिस दिन आरएसएस की अभिव्यक्ति को देश से बाहर करने की कोशिश शुरू हुई तो मैं उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनकी भी अभिव्यक्ति की आजादी है.'

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राहुल गांधी ने कांग्रेस कन्वेंशन में कहा कि, 'छोटे कारोबारी कभी RSS की असली ताकत हुआ करते थे, लेकिन नोटबंदी और गलत तरीके से लागू GST ने इसी वर्ग को बड़ा नुकसान पहुंचाया. RSS में कॉरपोरेट असर की शुरुआत प्रमोद महाजन के दौर में हुई और नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया.

अब पुराना RSS खत्म हो चुका है- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि अब पुराना RSS खत्म हो चुका है और संगठन बड़े पूंजीपतियों के हितों के लिए काम करने वाला जरिया बन गया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि RSS और पीएम मोदी दोनों ही उद्योगपतियों और कॉरपोरेट हितों के लिए ही काम कर रहे हैं. राहुल ने यह भी कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग इस ताकत के खिलाफ आवाज उठाने से डरते रहे हैं.

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आगे राहुल गांधी ने कहा कि, 'हम किसी को रोकना नहीं चाहते, हमारा कहना है कि हर किसी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए. 'जंतर-मंतर पर जो हो रहा था, वहां छात्र अपनी बात रखना चाहते थे. वे तकलीफ में थे और अपनी बात कहना चाहते थे., लेकिन सरकार कहती है नहीं. हम जंतर-मंतर पर व्यवस्था बनाए रखेंगे. आप अपनी बात नहीं रख सकते. आप अपनी बात नहीं रख सकते.

इनको हम पागल कर देंगे...



आजकल नरेंद्र मोदी रात में सोते नहीं हैं। इसके कई कारण हैं- कुछ obvious हैं, कुछ hidden।



अमित शाह को चाणक्य और न जाने क्या-क्या कहा जाता था, लेकिन वो गायब हो गए, वो भाग गए और 20 दिन तक संसद में नहीं आ पाए।



अब इस सरकार को समझ आ गया है कि ये देश अपने… pic.twitter.com/D1oQ5JFddB — Congress (@INCIndia) August 13, 2026

आरएसएस की भी रक्षा करूंगा: राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, 'अब इन्हें (सरकार) एक बात समझ आ गई है कि यह देश एक्सप्रेशन से नहीं रुकेगा. भारत में बहुत से लोग कायरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं. 3000 साल पुराने भारत को समझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आज के भारत को समझने की जरूरत है. आरएसएस की अभिव्यक्ति को देश से बाहर करने की कोशिश शुरू हुई तो मैं उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा क्योंकि उनकी भी अभिव्यक्ति की आजादी है.

राहुल बोले- हमारा काम बहुत ही सिंपल

रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में राहुल ने कहा कि, 'हमारा काम बहुत सिंपल है. हम इनको पागल कर देंगे. मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है. उसके अलग अलग कारण हैं, एक मुख्य कारण है और कई छिपे कारण हैं. आपने देखा अमित शाह... क्या कहते थे चाणक्य, सरदार पटेल, वो कहां भाग गए, वो 20 दिन के संसद भवन में नहीं घुस पाया. क्योंकि वे पहली बार भारत की अभिव्यक्ति का एहसास कर रहे हैं, वे समझ गए हैं कि अब भारत एक्सप्रेस करने लगा है.

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राहुल ने कहा कि पता नहीं इन्हें कहां से लग गया था कि गले लगाना ही विदेश नीति है. इसके बाद राहुल ने मंच पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले लगाकर लोगों के सामने दिखाया. कांग्रेस नेता ने कहा कि हम जोकरों के एक झुंड को अपने ऊपर आदेश नहीं चलाने देंगे. आपने कभी सोचा है प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी. मैं सोचता था ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है. फिर मैं उनके साथ कमरे में बैठक गया, फिर समझ गया कि वो तो जा ही नहीं सकता.

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