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'PM मोदी रात को सोते नहीं, हम इनको पागल कर देंगे...', रचनात्मक कांग्रेस सम्मेलन में राहुल गांधी का तीखा हमला

राहुल गांधी ने कहा कि आपने देखा अमित शाह को. क्या कहते थे उन्हें चाणक्य, सरदार पटेल, वो कहां भाग गए, वो 20 दिन के संसद भवन में नहीं घुस पाया. क्योंकि वे पहली बार भारत की अभिव्यक्ति का एहसास कर रहे हैं.

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राहुल गांधी ने दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित किया. (Photo: Social media)
राहुल गांधी ने दिल्ली में रचनात्मक कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित किया. (Photo: Social media)

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया है. नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में राहुल ने कहा कि, 'हमारा काम बहुत सिंपल है. हम इनको पागल कर देंगे. मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है. उसके अलग अलग कारण हैं, एक मुख्य कारण है और कई छिपे कारण हैं. आपने देखा अमित शाह... क्या कहते थे चाणक्य, सरदार पटेल, वो कहां भाग गए, वो 20 दिन के संसद भवन में नहीं घुस पाया. क्योंकि वे पहली बार भारत की अभिव्यक्ति का एहसास कर रहे हैं, वे समझ गए हैं कि अब भारत एक्सप्रेस करने लगा है.' 

राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश में बहुत से लोग इस कायर ताकत के खिलाफ कायरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं. मैं ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके इस स्टैंड को समझ सकता हूं लेकिन ये लोग जोकरों का झुंड हैं. 

राहुल गांधी ने कहा कि RSS का इस्तेमाल बड़े कैपिटल ने किया है. मिस्टर अंबानी और मिस्टर अडानी ने RSS पर कब्ज़ा कर लिया है. RSS का अब वजूद खत्म हो गया है. आज RSS मिस्टर अडानी का हथियार है. 

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