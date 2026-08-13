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आय से अधिक संपत्ति मामला, HC के आदेश खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को आरोपों के सत्यापन का निर्देश दिया था. सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी.

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CBI-ED जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी. (File Photo- ITG)
CBI-ED जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी. (File Photo- ITG)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे.

यह मामला कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत से जुड़ा है. शिकायत में राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए हैं. इसी शिकायत के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई 2026 में सीबीआई और ईडी को कानून के तहत आरोपों की जांच और सत्यापन करने की अनुमति दी थी.

इसके बाद जुलाई 2026 में हाईकोर्ट ने ईडी को यह भी कहा था कि यदि जांच के दौरान किसी तरह की अनियमितता सामने आती है, तो एजेंसी कानूनी कार्रवाई कर सकती है. साथ ही, अदालत ने सीबीआई की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी असंतोष जताया था.

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अब राहुल गांधी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. इसके अलावा, उन्होंने एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है, जिसमें इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है.

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सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों याचिकाओं पर 17 अगस्त 2026 को सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं.
 

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