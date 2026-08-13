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Hariyali Teej 2026: हरियाली तीज पर दिखना है सबसे सुंदर? घर बैठे इन 5 आसान तरीकों से पाएं ग्लोइंग स्किन

हर महिला हरियाली तीज पर सबसे अलग और सुंदर लगना चाहती है और इसके लिए वो महंगे फेशियल भी करवाती हैं. ऐसे में आज यहां हम आपको कुछ ऐसे घरेलू स्किन केयर टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आपकी चेहरे की खोई हुई चमक वापस आ जाएगी.

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स्किन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. (Photo: AI-generated)
स्किन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. (Photo: AI-generated)

Hariyali Teej 2026: करवाचौथ की तरह हरियाली तीज भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर कई शहरों में महिलाएं इस पर्व को मनाती हैं. हरियाली तीज का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व बताया गया है, और यह सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है. हर महिला इस दिन सबसे सुंदर दिखना चाहते हैं और इसके लिए हफ्ते भर से पार्लर के चक्कर लगाने लगती हैं. 

इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं और कुवांरी लड़कियां भी अच्छे पति के लिए इस व्रत को रखती हैं. इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनती हैं और सोलह शृंगार भी करती हैं. इस साल हरियाली तीज का त्योहार 15 अगस्त, शनिवार को पड़ रहा है. अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं. इस दिन अगर आपको भी अपने चेहरे पर नेचुरल चमक चाहिए तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि घर में मौजूद कुछ देसी चीजों से ही आप अपने चेहरे पर गुलाबी निखार ला सकती हैं.

इन कुछ दिनों में ही आप अपने फेस को ग्लोइंग बना सकते हैं और इसके लिए आपको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा. आइए आपको इन देसी तरीकों के बारे में बताते हैं, जो आपके बहुत काम आएंगे. 

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 शहद वाला टोनर  

चेहरे पर अधिकतर लोग नींबू का रस लगाते हैं, जबकि ऐसा करने से जलन और सन-सेंसिटिविटी बढ़ सकती है. इसकी बजाय गुलाब जल में थोड़ा शहद मिलाकर हल्का हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट इस्तेमाल कर सकती हैं. जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, उन्हें इसे लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए. 

नारियल तेल से मॉइस्चराइजिंग 

जिन महिलाओं की स्किन ड्राई होती है, वो  नारियल तेल की कुछ बूंदों से हल्की मसाज की जा सकती है. इससे उनकी स्किन का रूखापन काफी हद तक कम होता है और त्वचा मुलायम लगती है. अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्ने-प्रोन है, तो चेहरे पर नारियल तेल लगाने से बचना बेहतर है.

हल्दी और दूध का फेस मास्क

हल्दी वाला दूध जैसे हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, उसी तरह से हल्दी-दूध से बना फेस मास्क भी हमारी स्किन के लिए काफी गुणकारी माना जाता है. इसका सबसे कारण यह है कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन और दूध की मॉइस्चराइजिंग गुण त्वचा को निखरा हुआ लुक देने में मदद कर सकती है. 1 चम्मच दूध में चुटकीभर हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 10 से 15 मिनट बाद धो लें.

 ओटमील स्क्रब

ओटमील को आप स्क्रब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे स्किन को हल्के हाथों से एक्सफोलिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. बारीक ओटमील में थोड़ा दही या पानी मिलाकर चेहरे पर बिना रगड़े हल्के हाथों से लगाएं और कुछ देर बाद साफ पानी से अपना चेहरा धो लें.

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रोजाना 4 लीटर पानी पिएं

त्योहार की तैयारियों के बीच पानी पीना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि पर्याप्त फ्लूइड लेने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और त्वचा भी फ्रेश नजर आ सकती है. साथ में फल और पानी से भरपूर सब्जियां डाइट में शामिल करें, मॉनसून में हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने से बचें. 

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