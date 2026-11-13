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राहुल गांधी ने PM मोदी को फिर दी वन-ऑन-वन पब्लिक डिबेट की चुनौती

राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम सवाल-जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने-सामने सार्वजनिक बहस की चुनौती दी और दावा किया कि इसके बाद वह पीएम नहीं रहेंगे. बीजेपी ने चुनौती खारिज कर कहा कि संसद बहस का उपलब्ध मंच है, जबकि राहुल ने लोकसभा में माइक बंद किए जाने का आरोप लगाया.

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LoP राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (Credits: PTI)
LoP राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (Credits: PTI)

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर वन-ऑन-वन सार्वजनिक बहस की चुनौती दी है. शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी' सेशन के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने पूछा कि बीजेपी संसद में बहस कराने पर क्यों जोर दे रही है. राहुल ने कहा कि वह सार्वजनिक बहस चाहते हैं, लेकिन बीजेपी संसद में चर्चा की बात कर रही है.

राहुल गांधी ने कहा, "हम और किस मुद्दे पर बहस करें? बीजेपी कह रही है कि संसद में बहस करो. आप सार्वजनिक बहस पर ही क्यों अड़े हुए हैं?" उन्होंने बीजेपी से यह भी पूछा कि वह सोनिया गांधी की किताब को लेकर इतनी बात क्यों कर रही है. दिल्ली के प्रदूषण और बहस के न्योते को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा, "दिल्ली के AQI और बहस के न्योते में से किसे मोदी ज्यादा नजरअंदाज करेंगे?"

यह भी पढ़ें: अमेरिका में छात्रों से रूबरू होंगे राहुल गांधी, ईरान संघर्ष और भारत की विदेश नीति पर करेंगे बात

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'संसद में मेरा माइक बंद कर दिया जाता है'

राहुल गांधी ने कहा कि संसद में उन्हें कई मुद्दों पर बोलने नहीं दिया गया. उन्होंने कृषि कानूनों, वोट चोरी, एसआईआर, चीन, जनरल नरवणे की किताब और एपस्टीन से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया. राहुल ने कहा, "आपने मुझे इन मुद्दों पर बोलने नहीं दिया. मैं आमने-सामने बहस चाहता हूं. मैं ऐसी बहस नहीं चाहता जिसमें लंबे-लंबे भाषण दिए जाएं."

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लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि बहस में दोनों नेताओं को एक-दूसरे से सीधे सवाल करने और आरोप लगाने का मौका मिलना चाहिए. राहुल के मुताबिक, वह चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी उन पर आरोप लगाएं और वह प्रधानमंत्री पर आरोप लगाएं. उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बैठें और दूसरी तरफ वह खुद हों.

'अडानी या मोहन भागवत को बना सकते हैं जज'

राहुल गांधी ने कहा कि इस बहस के लिए अगर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जज बनाया जाता है, तो भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी. उन्होंने दावा किया, "मैं गारंटी देता हूं कि मेरे साथ आमने-सामने की बहस के बाद प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे."

राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस की चुनौती दे चुके हैं. बीजेपी नेताओं ने उनकी इस चुनौती को खारिज करते हुए आरोप लगाया है कि राहुल संसद में बहस से बच रहे हैं.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि संसद बहस के लिए पहले से उपलब्ध मंच है. उन्होंने राहुल गांधी से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी में गंभीरता और जिम्मेदारी दिखाने को कहा था. सीतारमण ने सवाल उठाया था कि जब संसद में चर्चा हो सकती है, तो राहुल प्रधानमंत्री से बहस के लिए अलग जगह क्यों तय करवाना चाहते हैं.

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