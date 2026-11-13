अभी मजा आएगा ना... आउटलुक डाउन, दफ्तरों में जश्न वाले मीम्स वायरल

माइक्रोसॉफ्ट में ग्लोबल आउटेज की वजह से लाखों लोगों को आउटलुक ईमेल, टीम्स और दूसरे टूल्स का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है.12 घंटे से ज़्यादा पहले शुरू हुए Microsoft के बड़े आउटेज की वजह से दुनिया भर में लाखों लोगों के मीटिंग टूल्स और मॉडर्न ऑफिस लाइफ की दूसरी जरूरी चीजों का एक्सेस नहीं है. कई देशों में बैंक, सरकारें और कोर्ट पर इसका असर पड़ा है. भारत में भी इंडिगो एयरलाइन को एडवायजरी जारी करनी पड़ी है.

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आउटलुक डाउन होने को लेकर सोशल मीडिया भी काफी मीम्स वायरल हो रहे हैं. इस घटना को इस तरह से दिखाया जा रहा है. जैसे ऊपर से तो कॉरपोरेट इम्प्लॉइज दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं. लेकिन, मन ही मन वह खुश हो रहे हैं.

Microsoft Outlook down hote hi employees: "Abhi maza aayega na bhidu!" 🍿 https://t.co/Z5LG9IZszY — RakeshOnX (@ItsRakeshOnX) November 13, 2026

कुछ ऐसे मीम्स भी सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं. जिसमें दफ्तर में लोगों को जश्न मनाते हुए दिखाया गया है. यानी आउटलुक के डाउन होने पर ऑफिस में काम करने को कुछ रह ही नहीं गया है. इन मीम्स के जरिए इतनी बड़ी परेशानी को भी काफी हल्के- फुल्के तरीके से दिखाया जा रहा है.

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सोशल मीडिया पर लोग आउटलुक के डाउन होने को भी मजाकिया अंदाज में देख रहे हैं. खासकर शुक्रवार को ऐसा होने पर लोग इसे लॉन्ग वीकेंड की तरह देख रहे हैं. क्योंकि मीम्स में शुक्रवार को भी ऑफिस में लोगों को पार्टी करते हुए दिखाया जा रहा है.

This is how Friday sounds when it's a Microsoft Global Outlook down... https://t.co/QmamkMkkjQ — Richa (@iRichaAwasthi) November 13, 2026

कुछ लोग तो ऐसे हैं, जिन्होंने मीम्स के जरिए ऑफिस के माहौल को दिखाने की कोशिश की है. जहां लोग जश्न की तैयारी करते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने जॉनी लीवर का एक वायरल फुटेज शेयर करते हुए लिखा है - अब मजा आएगा ना बीडू. वहीं कुछ लोग ऐसे मीम्स भी शेयर कर रहे हैं. जिसमें आउटलुक आउटेज की वजह से ऑफिस स्टाफ को एकदम रिलेक्स मूड में दिखाया गया है.

Microsoft Outlook down hote hi employees: "Abhi maza aayega na bhidu!" 🍿 https://t.co/Z5LG9IZszY — RakeshOnX (@ItsRakeshOnX) November 13, 2026

इन सारे मीम्स का बस एक ही मतलब है कि आउटलुक, टीम और इसके दूसरे टूल्स पर कितने सारे बड़ी- बड़ी कंपनियों के दफ्तरों का काम टिका है. पिछले 12 घंटे से आउटलुक आउटेज की वजह से कुछ ऑफिसों में कोई काम ही नहीं हो पा रहा है और काम ठप होने जैसे हालात बन गए हैं.

to the person resolving the outage, first decide your lunch order, then decide your dinner order also, take your time, scroll through some options, no need to rush... — zomato (@zomato) November 13, 2026

इस बीच जोमैटो के हैंडल से भी एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया गया है. इसमें लिखा है - आउटेज सॉल्व करने वाले लोगों को, पहले अपना लंच ऑर्डर कर लेना चाहिए, फिर अपना डिनर भी डिसाइड कर ले ना चाहिए. क्योंकि आप आराम से अपना समय लें कर इसे ठीक करें. कुछ विकल्पों पर स्क्रॉल करें, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है.

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