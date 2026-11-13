scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सपा सांसद SP सिंह का हिंदू धार्मिक आयोजनों पर विवादित बयान, दुर्गा पूजा-कांवड़ यात्रा को बताया 'ढोंग'

सपा सांसद SP सिंह ने दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन की परंपरा पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने दुर्गा पूजा और कांवड़ यात्रा को ढोंग बताते हुए दोनों को बंद करने की बात कही है.

Advertisement
X
सपा सांसद एसपी सिंह ने दुर्गा पूजा और कांवड़ यात्रा को बताया ढोंग (Photo: ITG)
सपा सांसद एसपी सिंह ने दुर्गा पूजा और कांवड़ यात्रा को बताया ढोंग (Photo: ITG)

दुर्गा पूजा में मूर्ति की पूजा करना और फिर उसका विसर्जन करना, सपा सांसद SP सिंह को ढोंग लगता है. कांवड़ यात्रा को लेकर भी उनकी राय कुछ ऐसी ही है. उन्होंने कहा कि भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए 50-50 किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़ लाने की जरूरत नहीं है. गांव के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ने से भी उतना ही आशीर्वाद मिल सकता है. SP सिंह ने दुर्गा पूजा और कांवड़ यात्रा को बंद करने की बात कही है. उनके इस बयान से विवाद खड़ा हो गया है.

समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ. एसपी सिंह पटेल (शिवपाल सिंह पटेल) उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं. उन्होंने अपने बयान में दुर्गा पूजा की मूर्ति पूजा और विसर्जन की परंपरा पर सवाल उठाए. SP सिंह ने कहा कि लोग एक मूर्ति खरीदकर लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और करीब एक हफ्ते बाद उसे गंदे नाले में फेंक देते हैं. उन्होंने इस परंपरा को ढोंग बताते हुए इसे बंद करने की बात कही.

कांवड़ यात्रा को भी बताया ढोंग

सम्बंधित ख़बरें

Union Minister Jayant Chaudhry west up politics
आरएलडी का नया JGDM फॉर्मूला, जिससे पश्चिमी यूपी साधने उतरे जयंत
azam khan shivpal yadav and akhilesh yadav political chemistry
अचानक अखिलेश-शिवपाल को शिद्दत से याद क्यों आ रहे आजम खान?
यूपी में ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन ने कैसे बदले चुनावी समीकरण, देखें 10 तक
चंद्रशेखर संग गठबंधन कर ओवैसी ने अखिलेश के खिलाफ चला कौनसा दांव? देखें खबरदार
ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन से BJP और सपा में से किसकी बढ़ेगी टेंशन? देखें हल्ला बोल

सपा सांसद ने कांवड़ यात्रा को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि गांव में मंदिर मौजूद है. वहां जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ने से भी उतना ही आशीर्वाद मिल सकता है. इसके लिए 50-50 किलोमीटर पैदल चलने की जरूरत नहीं है.

SP सिंह के मुताबिक, इतनी दूर पैदल चलकर कांवड़ लाने से कोई अतिरिक्त आशीर्वाद नहीं मिलता. इसलिए कांवड़ यात्रा बंद होनी चाहिए. उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी बात से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन वह अपनी बात बिना किसी लाग-लपेट के रख रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Egg Chukauni: बिना दाल के भी चट कर जाएंगे चावल, जब दही डालकर बनाएंगे नेपाली स्टाइल अंडा चुकौनी, मास्टरशेफ ने बताई रेसिपी |
    जयपुर-दिल्ली हाईवे पर मौत बनकर दौड़ा ट्रेलर, बाइक सवार दो युवकों की मौत |
    गोरखपुर में विकास के साथ बढ़े रोजगार के अवसर, अब स्किल के दम पर मिल रहा काम |
    IND vs NZ 4th ODI: अचानक मैदान में घुसा शख्स, विराट कोहली देखते रह गए, गार्ड्स ने जमीन पर गिराकर पकड़ा |
    मौसमी चटर्जी पर टूटा दुखों का पहाड़! फिल्म मेकर पति जयंत मुखर्जी का निधन; 54 साल का साथ छूटा |
    किश्तवाड़: 2 SPOs के शव परिवार को सौंपे गए, आज होगा अंतिम संस्कार |
    Microsoft Outage: सर्विस अब तक ठप, कंपनी की नई कोशिश भी नाकाम, Outlook से Teams तक यूजर्स परेशान! |
    फरीदाबाद: शख्स ने पड़ोसी पर घर की दहलीज पर बरसाई गोल‍ियां, कैमरे में कैद वारदात |
    555 दिन की FD पर बढ़ा ब्‍याज, अब 5 और 10 लाख रुपये पर कितनी होगी कमाई? |
    कर्ज के बोझ तले DU, क्या छात्रों की जेब पर पड़ेगा असर? 161 करोड़ के HEFA लोन पर कार्यकारिणी सदस्य ने जताई आपत्ति
    Advertisement