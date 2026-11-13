सपा सांसद SP सिंह का हिंदू धार्मिक आयोजनों पर विवादित बयान, दुर्गा पूजा-कांवड़ यात्रा को बताया 'ढोंग'

दुर्गा पूजा में मूर्ति की पूजा करना और फिर उसका विसर्जन करना, सपा सांसद SP सिंह को ढोंग लगता है. कांवड़ यात्रा को लेकर भी उनकी राय कुछ ऐसी ही है. उन्होंने कहा कि भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए 50-50 किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़ लाने की जरूरत नहीं है. गांव के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ने से भी उतना ही आशीर्वाद मिल सकता है. SP सिंह ने दुर्गा पूजा और कांवड़ यात्रा को बंद करने की बात कही है. उनके इस बयान से विवाद खड़ा हो गया है.

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समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ. एसपी सिंह पटेल (शिवपाल सिंह पटेल) उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं. उन्होंने अपने बयान में दुर्गा पूजा की मूर्ति पूजा और विसर्जन की परंपरा पर सवाल उठाए. SP सिंह ने कहा कि लोग एक मूर्ति खरीदकर लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और करीब एक हफ्ते बाद उसे गंदे नाले में फेंक देते हैं. उन्होंने इस परंपरा को ढोंग बताते हुए इसे बंद करने की बात कही.

कांवड़ यात्रा को भी बताया ढोंग

सपा सांसद ने कांवड़ यात्रा को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि गांव में मंदिर मौजूद है. वहां जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ने से भी उतना ही आशीर्वाद मिल सकता है. इसके लिए 50-50 किलोमीटर पैदल चलने की जरूरत नहीं है.

SP सिंह के मुताबिक, इतनी दूर पैदल चलकर कांवड़ लाने से कोई अतिरिक्त आशीर्वाद नहीं मिलता. इसलिए कांवड़ यात्रा बंद होनी चाहिए. उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी बात से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन वह अपनी बात बिना किसी लाग-लपेट के रख रहे हैं.

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