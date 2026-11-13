Egg Chukauni Recipe: बिना दाल के भी चट कर जाएंगे चावल, जब दही डालकर बनाएंगे नेपाली स्टाइल अंडा चुकौनी, मास्टरशेफ ने बताई रेसिपी

Egg Chukauni Recipe: अगर आप रोजाना दाल-सब्जी खाकर बोर हो गए हैं और खाने में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो आप नेपाल की एक फेमस डिश ट्राई कर सकते हैं. इस डिश को खासतौर पर लंच में चावल के साथ झटपट बना सकते हैं और इसका स्वाद भी बहुत अलग होता है. इस डिश को अलग-अलग चीजों के साथ बनाया जाता है, मगर इसमें सबसे जरूरी दही होती है. सिंपल मसालों के साथ बनने वाली यह डिश 15 से 20 मिनट में ही तैयार हो जाती है.

और पढ़ें

प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है और अंडे में भरपूर प्रोटीन पाया जाता है. ऐसे में इस नेपाली डिश को आप अंडे के साथ भी बना सकते हैं. मास्टरशेफपंकज भदौरिया ने सोशल मीडिया पर अंडा चुकौनी की रेसिपी शेयर की है, जिसे बनाना बहुत आसान है. आइए जानते हैं इसे घर पर कैसे तैयार करें.

अंडा चुकौनी बनाने के लिए सामग्री

4 उबले हुए अंडे

500 ग्राम दही

2 प्याज (लंबे और पतले कटे हुए)

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)

स्वादानुसार नमक

तड़के के लिए

2 बड़े चम्मच सरसों का तेल

आधा बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच मेथी दाना

आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

आधा बड़ा चम्मच कसूरी मेथी

अंडा चुकौनी बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले अंडों को पानी में अच्छी तरह उबाल लें. जब अंडे उबल जाएं तो उनके छिलके उतारकर उन्हें बीच से दो हिस्सों में काट लें. अब एक बड़े बर्तन में दही डालें और उसे अच्छी तरह फेंट लें. ध्यान रखें कि दही में गांठें न रहें और वह एकदम मुलायम हो जाए. इसमें स्वादानुसार नमक मिलाएं. फेंटे हुए दही में लंबे कटे हुए प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें, ताकि प्याज का स्वाद दही में घुल जाए. अब इस तैयार दही के मिश्रण में उबले हुए अंडों के आधे टुकड़े डालें. अंडों को दही के ऊपर अच्छी तरह से गार्निश कर दें. अब तड़का तैयार करने के लिए एक छोटे पैन में सरसों का तेल गर्म करें. इसमें सबसे पहले मेथी दाना डालें. इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और कसूरी मेथी डालकर हल्का चलाएं. ध्यान रखें कि मसाले जलने न पाएं. तैयार गर्म तड़के को दही और अंडों के ऊपर चारों तरफ डाल दें. अब इसे हल्के हाथों से मिलाएं, ताकि अंडे टूटें नहीं और तड़के का स्वाद पूरे मिश्रण में आ जाए.

इस तरीके से करें सर्व

Advertisement

अंडा चुकौनी को गरम-गरम चावल के साथ परोसें. दही और मसालों के चटपटे स्वाद वाली यह डिश आपके रोज के खाने में नया स्वाद देती है. यह डिश उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है, जो अंडे की रोज-रोज एक जैसी सब्जी खाकर बोर गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं.

---- समाप्त ----