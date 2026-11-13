पंजाब की 400 अनाज मंडियों में धान की सरकारी खरीद बंद, 24 मंडियों पर लगा ताला

पंजाब में धान की सरकारी खरीद बंद किए जाने से किसानों में नाराजगी बढ़ रही है. राज्य की करीब 400 अनाज मंडियों में सरकारी खरीद रोक दी गई है. संगरूर जिले की भवानीगढ़ समेत आसपास की 24 मंडियों में भी खरीद बंद कर दी गई है. जबकि मंडियों में अब भी किसानों की धान की फसल पड़ी हुई है और वे सरकारी खरीद दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं.

और पढ़ें

भवानीगढ़ अनाज मंडी पहुंचे किसानों का कहना है कि उनकी फसल अभी बिकी नहीं है, लेकिन सरकार ने खरीद बंद करने का फैसला ले लिया है. किसानों के मुताबिक, मालवा क्षेत्र की मंडियों में अभी करीब 20 फीसदी किसानों का धान बिकना बाकी है. ऐसे में सरकारी खरीद बंद होने से उनके सामने फसल बेचने का संकट खड़ा हो गया है.

यह भी पढ़ें: 'गेहूं, चावल और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर ना रहें', पीएम मोदी ने बताया किसानों की समृद्धि का रोडमैप

निजी व्यापारियों को धान बेचने पर 500 रुपये तक का नुकसान

किसानों का कहना है कि अगर उन्हें मजबूरी में निजी व्यापारियों को अपनी फसल बेचनी पड़ी तो प्रति क्विंटल करीब 500 रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है. इससे पहले से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे किसानों पर और बोझ पड़ेगा.

Advertisement

भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के नेता जोगिंदर सिंह उगराहां ने सरकार को चेतावनी दी है. उन्होंने मांग की है कि जब तक मंडियों में किसानों की पूरी फसल नहीं बिक जाती, तब तक सरकारी खरीद जारी रखी जाए. उन्होंने कहा कि अगर खरीद दोबारा शुरू नहीं हुई तो किसान बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहें.

मार्केट कमेटी के सचिव कार्यालय से नदारद

इस मामले में प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं. भवानीगढ़ अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के सचिव से जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन वह कार्यालय में मौजूद नहीं मिले. उनकी कुर्सी खाली थी. फोन के जरिए संपर्क करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई.

सरकारी खरीद बंद होने से किसानों का गुस्सा बढ़ रहा है. किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी पूरी फसल की खरीद नहीं होती, उनका संघर्ष जारी रहेगा. अब सवाल है कि मंडियों में बची हुई धान की फसल की सरकारी खरीद दोबारा शुरू होगी या किसानों को कम दाम पर निजी व्यापारियों को फसल बेचनी पड़ेगी.

---- समाप्त ----