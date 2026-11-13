परमजीत धनखड़ और मोहन शर्मा उर्फ मोनू के बीच क्या था विवाद? जानें फरीदाबाद के खूनी कांड की पूरी कहानी

Faridabad Paramjeet Dhankhar Murder CCTV: पहले कातिल दरवाजे पर आता है. कॉलिंग बेल बजाता है. फिर घरवालों को बुलाता है. घर वालों से कुछ देर तक बहस करता है. और फिर आखिर में जो करता है, उस पर कोई यकीन नहीं कर सकता. कुछ ऐसा जिसके बारे में आप भी सोच भी नहीं सकते.

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मामला दिल्ली के करीब फरीदाबाद का हैं. फरीदाबाद के सेक्टर 21-सी में पड़ोसियों के बीच चल रहे मामूली झगड़े का अंजाम कुछ इसी तरह ताबड़तोड़ फायरिंग और घर की दहलीज पर हुए एक शख्स के कत्ल की सूरत में सामने आता है. फिलहाल. इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जहां दुनिया सकते में है, वहीं हर जुबां पर यही सवाल है कि क्या इस वारदात को होने से रोका जा सकता था?

पड़ोसियों के झगड़े के खौफनाक शूटआउट में तब्दील होने की ये पूरी कहानी, झगड़े की असली वजह, खूनी साजिश. आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन पहले अलग-अलग सीसीटीवी कैमरों में कैद इन तस्वीरों के जरिए इस पूरे वाकये को समझ लीजिए.

सीसीटीवी फुटेज कैमरा नंबर- 1

शाम का वक्त है. सिर में टोपी लगाए और जेब में हाथ डाले एक आदमी फरीदाबाद के एक मकान के गेट पर आकर रुकता है. ये शख्स पड़ोस में रहने वाला मोहन शर्मा उर्फ मोनू है. वो सबसे पहले गेट में लगा कॉलिंग बेल दबाता है और फिर बड़े प्यार से इस मकान में रहने वाले शख्स को भैया-भैया कह कर बुलाने लगता है. वो मकान टेक महिंद्रा कंपनी के पूर्व एशिया हेड परमजीत धनखड़ का है. गेट पर आए शख्स की बॉडी लैंग्वेज या आवाज की नरमी से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो अगले ही चंद मिनटों में भयानक खून खराबा करने जा रहा है, जिसे देखते ही लोग कांप उठेंगे.

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सीसीटीवी फुटेज कैमरा नंबर- 2

कुछ देर तक आवाज लगा कर वो शख्स चारदिवारी के अंदर दाखिल हो जाता है. कॉलिंग बेल और उसकी उसकी आवाज सुन तब तक परमजीत भी अपने बेटे शौर्य के साथ घर से बाहर आ जाते हैं. और बाहर आते ही परमजीत के साथ मोनू की बहस शुरू हो जाती है. अब मोनू असली तेवर दिखाने लगता है. वो बातचीत की शुरुआत ही ये पूछते हुए करता है कि, विधवा क्या होती है आप जानते हो?

चूंकि ये सवाल ही अटपटा है, तो परमजीत और उनका बेटा इस सवाल का सबब पूछने लगते हैं. अब मोनू परमजीत पर खुद को पिटवाने का इल्जाम लगाता है. इस पर परमजीत हाथ जोड़ लेते हैं. मगर मोनू ज्यादा बातचीत करने के मूड में नहीं दिखता. इस पूरे कन्वर्सेशन के दौरान मोनू अपने हाथ लगातार जेब में ही डाले रखता है, लेकिन फिर अचानक वो जेब से हाथ बाहर निकालता है और फिर बिल्कुल क्लोज रेंज से परमजीत पर फायरिंग शुरू कर देता है.

पलक झपकते ही वो परमजीत के जिस्म में छह से सात गोलियां उतार देता है. परमजीत पीछे हट जाते हैं और फिर कुछ देर के लिए नीचे गिर जाते हैं. उधर, पिता पर अचानक हुई ये गोलीबारी देख कर परमजीत का बेटा शौर्य बुरी तरह डर जाता है और भाग कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है. इस शूटआउट से पहले मोनू और परमजीत के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी सीसीटीवी कैमरे में लगे माइक में साफ-साफ रिकॉर्ड हो जाता है. मामले को समझने के लिए आप वो पूरी रिकॉर्डिंग भी एक बार जल्दी से सुन लीजिए.

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सीसीटीवी फुटेज कैमरा नंबर- 3

अब बात मौका-ए-वारदात पर लगे तीसरे कैमरे में रिकॉर्ड फुटेज की. इतनी गोलियां लगने के बावजूद परमजीत आसानी से हौसला नहीं हारते और किसी तरह लड़खड़ाते हुए गेट से बाहर निकल जाते हैं. वो घर के बाहर लोगों से मदद मांगने के साथ-साथ बाहर से गेट बंद कर मोनू चारदिवारी के अंदर ही रोकने और पकड़ने की कोशिश करते हैं. लेकिन मोनू झटके से गेट खोल कर बाहर निकल जाता है.

अब परमजीत किसी तरह उसे दबोच कर एक बार जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाते हैं. हालांकि तब तक वो खुद भी जमीन पर गिर चुके होते हैं. मगर मोनू किसी तरह उसके चंगुल से छूट कर पीछे हट जाता है. तब तक शोर सुन कर परमजीत की बुजुर्ग मां घर से बाहर निकल आती हैं. वो अपनी बहू को आवाज लगाती हैं और परमजीत को संभालने की कोशिश करती हैं.

लेकिन तब तक मोनू फिर से अपनी पिस्टल में मैग्जीन लोड कर वापस लौटता है और जमीन पर गिरे परमजीत पर एक बार फिर बिल्कुल क्लोज रेंज से फायरिंग करने लगता है. एक मां की लाचारी देखिए वो गोली से छलनी अपने बेटे परमजीत को संभालने की कोशिश करती रहती है, लेकिन दोबारा हुए इस हमले से आखिरकार बेटा निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ता है और बुजुर्ग मां कुछ भी नहीं कर पाती.

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नफरत और सिरफिरेपन की इंतेहा देखिए कि कातिल परमजीत छलनी करने के बाद आखिरकार उसे गालियां देते हुए दिवाली मुबारक भी कहता है. मानों मौत से पहले आखिरकार उसका माखौल उड़ा रहा हो. और तब अंत में पूरे परिवार को मार डालने की धमकी देकर तेज कदमों से वहां से फरार हो जाता है.

धनतेरस की शाम खूनी होली

इसी के साथ दिवाली से महज दो दिन पहले यानी धनतेरस की शाम फरीदाबाद के एक पॉश इलाके में पूरे पब्लिक व्यूह के बीच एक नामी इंसान का कत्ल हो जाता है. अब सवाल ये है कि आखिर मोनू और परमजीत के बीच वो कौन सा विवाद था, जिसे सुलझाया नहीं जा सका? आखिर मोनू को परमजीत पर इतना गुस्सा क्यों आया? और सबसे अहम ये कि इस मामले में पुलिस की भूमिका क्या रही?

तो आइए अब आपको ये सारी बातें एक-एक कर बताते हैं. मोनू और परमजीत एक दूसरे के पड़ोसी थे. दोनों परिवारों के बीच ये पार्किंग और कुत्ते को टहलाने को लेकर पिछले करीब चार साल से विवाद चला आ रहा था. दोनों अपनी अपनी गाड़ियां घर के सामने खड़ी करने को लेकर एक दूसरे से उलझते रहते थे. फिर परमजीत के परिवार को मोनू और उसके घरवालों से उनके कुत्ते को लेकर भी शिकायत थी.

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इल्जाम था कि मोनू का कुत्ता अक्सर उनके घर के सामने गंदगी कर दिया करता था. वारदात के दिन पहले भी दोनों परिवारों के बीच भिड़ंत हुई थी. मोनू ने परमजीत के बेटे को कथित तौर पर गाली थी. उनके घर का गेट भी तोड़ दिया था. आखिरकार बात बढ़ी और दोनों ही पक्षों के लोग सूरजकुंड थाने पहुंचे. जहां पुलिस ने उनके बीच सुलह-सफाई की कोशिश की और दोनों को ही पुलिस थाने से रवाना कर दिया.

हालांकि इल्जाम है कि पुलिस थाने के पास ही परमजीत के दोस्तों ने मोनू के साथ मारपीट की थी. जिससे मोनू ज्यादा ही गुस्से में था. इल्जाम ये भी है कि तब मोनू ने परमजीत को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उसे थाने से जाने दिया. और आखिरकार 6 नवंबर को ये वारदात हो गई. कत्ल से ठीक पहले दोनों के बीच हुई बातचीत में भी आप ये सुन सकते हैं कि कि मोनू परमजीत पर खुद को पिटवाने का इल्जाम लगा रहा है. जबकि परमजीत इससे मना करता है और आखिरकार शूटआउट हो जाता है.

फिलहाल, पुलिस ने इस सिलसिले में मोनू के खिलाफ कत्ल समेत दूसरी धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि इन पंक्तियों के लिखे जाने तक इस केस में नामजद उसके परिवार के बाकी लोग फरार हैं. अगर परमजीत की बात करें, तो वो मूल रूप से हरियाणा के ही हिसार के रहने वाले थे और इन दिनों सिंगापुर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे.

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24 नवंबर को उनके भतीजे की शादी होनी थी और इसी शादी में हिस्सा लेने के लिए वो भारत आए थे. लेकिन आखिर चार सालों से चला आ रहे विवाद ने दिवाली से ऐन दो रोज पहले इतना खतरनाक मोड़ ले लिया कि परमजीत की जान ही चली गई. अब सवाल ये है कि क्या इस वारदात को होने से रोका जा सकता था? तो यकीनन इसका जवाब हां में है.

अगर दोनों ही पक्षों ने इस मामले को पहले ही शांति से सुलझाने की कोशिश की होती, तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती. जब मामला पुलिस के पास गया था, तब अगर पुलिस उनके तेवर को देखते हुए दोनों की पक्षों को पाबंद करती या फिर उनके हथियार जब्त कर लेती, तो शायद मामला इतना खतरनाक मोड़ नहीं लेता. सवाल मोनू को मिले हथियार के लाइसेंस का भी है. शासन-प्रशासन के लिए लाइसेंस देने से पहले ये देखना जरूरी है कि क्या वाकई लाइसेंस मांगने वाले शख्स को इसकी दरकार है या फिर लाइसेंस सिर्फ शोशेबाजी या आपराधिक सोच के चलते मांगी जा रही है.



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