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जयपुर-दिल्ली हाईवे पर मौत बनकर दौड़ा ट्रेलर, बाइक सवार दो युवकों की मौत

जयपुर-दिल्ली हाईवे पर हरमाड़ा इलाके में बेकाबू ट्रेलर हाईवे से नीचे सर्विस रोड पर गिर गया. लोहा मंडी कट के पास हुए हादसे में ट्रेलर ने कई वाहनों को टक्कर मारी और बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया. हादसे में कुछ अन्य लोगों के घायल होने की भी सूचना है.

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दिल्ली से जयपुर आ रहा था बेकाबू ओवरलोडेड ट्रेलर (Photo-ITG)
दिल्ली से जयपुर आ रहा था बेकाबू ओवरलोडेड ट्रेलर (Photo-ITG)

राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर-दिल्ली हाईवे पर शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. हरमाड़ा इलाके में एक बेकाबू ट्रेलर हाईवे से नीचे सर्विस रोड पर जा गिरा. दिल्ली से जयपुर आ रहे इस ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए.

जानकारी के मुताबिक, हादसा हरमाड़ा इलाके में लोहा मंडी कट के पास हुआ. ट्रेलर दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा था. इसी दौरान चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और ट्रेलर हाईवे से नीचे सर्विस रोड पर गिर गया.

नीचे गिरते समय ट्रेलर ने सर्विस रोड पर चल रहे कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. इसी दौरान वहां से गुजर रहे बाइक सवार दो युवक ट्रेलर के भारी-भरकम पहियों के नीचे आ गए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. अचानक हुए इस हादसे से मौके पर चीख-पुकार मच गई और हाईवे तथा सर्विस रोड दोनों जगह अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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यह भी पढ़ें: झारखंड में बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंदा, 7 की मौत

सर्विस रोड पर उसकी चपेट में बाइक सवार दो युवक आ गए. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में कुछ अन्य लोगों के घायल होने की भी सूचना है.

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हादसे की सूचना मिलते ही हरमाड़ा थाना पुलिस तुरंत बल के साथ मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है. वहीं, मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भिजवा दिया गया है और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों व ट्रेलर को हटाकर यातायात सुचारू कराया जा रहा है.

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