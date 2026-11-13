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पुलवामा में खौफनाक वारदात, खून से लथपथ मिली बुजुर्ग महिला, गांव का ही युवक निकला हत्यारा

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के परिगाम गांव में 70 वर्षीय जना बेगम की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी इमरान बशीर मीर को गिरफ्तार किया है. 19 अक्टूबर को महिला का शव घर में खौफनाक हालत में मिला था.

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घर में घुसकर काटा था बुजुर्ग का गला (Representational)
घर में घुसकर काटा था बुजुर्ग का गला (Representational)

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के परिगाम गांव में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. महिला की उसके घर के अंदर गला काटकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान इमरान बशीर मीर (पुत्र बशीर अहमद मीर) के रूप में हुई है. वह परिगाम गांव का ही रहने वाला है. उसे पुलवामा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 211/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(3) के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

यह मामला 70 वर्षीय जना बेगम की हत्या से जुड़ा है. वह दिवंगत गुलाम अहमद भट की पत्नी थीं. 19 अक्टूबर 2026 की सुबह वह अपने घर के अंदर खून से लथपथ मृत मिली थीं. उनका गला धारदार हथियार से रेता गया था.

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यह भी पढ़ें: 'हमारी बहन से बात करते हो...', गुजरात में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला, युवक की पीट-पीटकर हत्या

जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 5 बजे अज्ञात हमलावर घर में घुसे थे. उस समय महिला का बेटा पास की मस्जिद में फज्र की नमाज अदा करने गया हुआ था. घर लौटने पर उसने अपनी मां को खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई.

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हादसे की सूचना मिलते ही हरमाड़ा थाना पुलिस तुरंत बल के साथ मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है. वहीं, मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भिजवा दिया गया है और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों व ट्रेलर को हटाकर यातायात सुचारू कराया जा रहा है

पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की और अब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारियों ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है.
 

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