scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'देश में वोट चोरी के खिलाफ़ गुस्सा, फिर भी नाम मिटाने की साजिश', SIR पर राहुल का निशाना

राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट से हजारों नाम हटाने और वोट चोरी की साजिश रचने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि इस साजिश का निशाना मुस्लिम, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं. राहुल ने इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की.

Advertisement
X
राहुल गांधी ने BJP पर वोट चोरी के लिए SIR से नाम हटाने का आरोप लगाया.. (File Photo- PTI)
राहुल गांधी ने BJP पर वोट चोरी के लिए SIR से नाम हटाने का आरोप लगाया.. (File Photo- PTI)

वोटर लिस्ट से नाम काटने और वोट चोरी को लेकर सियासत जारी है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला है. उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी और चुनाव आयोग पर अपनी मनमानी करने का आरोप लगाया.

राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश आज 'वोट चोरी' के खिलाफ गुस्से की आग में सुलग रहा है, इसके बावजूद बीजेपी और चुनाव आयोग खुलेआम अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं. 

कर्नाटक के बेलगावी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक ही झटके में लगभग 15 हजार मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से मिटाने की खतरनाक साजिश रची जा रही थी. सिर्फ तीन दिनों (22, 23 और 24 सितंबर) में मतदाता सूची से इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 की बाढ़ सी आ गई.

सम्बंधित ख़बरें

rahul gandhi in balaghat
'केंद्र और MP सरकार गायब...', आदिवासी बच्चों की मौत पर बोले राहुल गांधी
Raja warring and Ajay Rai.
पंजाब के बाद क्या यूपी में भी बदलने जा रहा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, अजय राय हटेंगे?
Rahul Gandhi questions EC TCS over sir voter registration
'Form 6 बदला, लेकिन आदेश किसका था?' राहुल गांधी का EC से सवाल
congress punjab president change
राजा वडिंग की जगह पंजाब कांग्रेस की कमान किसे? क्या खत्म होगी गुटबाजी
नरेंद्र मोदी सरकार को चुनाव आयोग, SIR और दूसरे मुद्दों पर विपक्ष के दबाव का सामना करना पड़ रहा है (Photo: ITG)
सवाल सरकार पर, संकट विपक्ष के सामने

'बीजेपी के निशाने पर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग'

कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि इस पूरी साजिश के निशाने पर आखिर कौन लोग थे? उन्होंने खुद जवाब देते हुए कहा कि इसके मुख्य निशाने पर मुस्लिम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे पिछड़ा वर्ग (OBC) के मतदाता थे. ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग बीजेपी के खिलाफ मतदान करते हैं.

Advertisement

राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्होंने इस तरह की वोट चोरी के तौर-तरीकों का पर्दाफाश पहले भी किया था. उनका कहना है कि एक केंद्रीयकृत तरीके से सॉफ्टवेयर के जरिए मतदाताओं के नाम डिलीट किए जाते हैं. बीजेपी और चुनाव आयोग के लोग मिलकर 'चुनिंदा' लोगों के खिलाफ ऑटोमेटेड तरीके से थोक में फॉर्म 7 भरवाते हैं और देखते ही देखते लाखों वोटर सूची से गायब हो जाते हैं. ये सारा खेल ऊपर से कंट्रोल किया जाता है.

राहुल गांधी ने बताया कि इस गड़बड़ी के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस के नेता इस वक्त राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में डटे हुए हैं और दोषियों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि आखिर CEO इस मामले में FIR दर्ज करने से क्यों कतरा रहे हैं?

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सभी मिलकर SIR के जरिए देश के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं. राहुल गांधी ने इसे 'देशद्रोह' करार देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की.

यह भी पढ़ें: 'Form 6 बदला, लेकिन आदेश किसका था?' राहुल गांधी ने EC से पूछा सवाल

Advertisement

राहुल गांधी ने ये तक कहा कि इस मामले में ज्ञानेश कुमार को सरकारी गवाह बन जाना चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ निष्पक्ष जांच हो सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    AI बॉयफ्रेंड को भेज दिए 1.7 करोड़ रुपये... जालसाजों ने ऐसे की महिला से ठगी |
    SBI समेत बैंकों में हर शनिवार छुट्टी? सामने आया बड़ा अपडेट |
    बिग बॉस में 'लॉलीपॉप' को लेकर विवाद, काजी की टीम ने आम्रपाली दुबे को घेरा |
    ड्रम में शव, ऊपर सीमेंट और घर के आंगन में कब्र... 4 साल बाद ऐसे खुला 3 हत्याओं का राज |
    ओमानी पायलट से सच उगलवाना चाहता है इजरायल, लेकिन फंस रहा एक पेच |
    पीएम मोदी-ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत, ट्रेड और डिफेंस पर हुई चर्चा |
    Small House Storage Tips: छोटे घर में बिखरा रहता है सामान? इन 8 छिपी हुई जगहों का करें इस्तेमाल, घर दिखेगा एकदम लग्जरी! |
    MARUTI जैसा माइलेज, FORTUNER वाला साइज... सामने आई धांसू SUV की फ्यूल एफिशिएंसी |
    पंजाब चुनाव से पहले अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की कुर्सी जाने वाली है? |
    पैनकार्ड क्लब लिमिटेड केस में ED का बड़ा एक्शन, 646 करोड़ से ज्यादा की 211 संपत्तियां अटैच
    Advertisement