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Small House Storage Tips: छोटे घर में बिखरा रहता है सामान? इन 8 छिपी हुई जगहों का करें इस्तेमाल, घर दिखेगा एकदम लग्जरी!

छोटे घर या 1BHK में सामान रखने की जगह को लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं. ऐसे में आप घर की इन 8 छिपी हुई जगहों का इस्तेमाल करके अपने घर को नीट, क्लीन और मॉडर्न लुक दे सकते हैं. जिनको अक्सर लोग खाली छोड़ देते हैं.

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घर को साफ-सुथरा रखना चाहिए. (PHOTO:AI)
घर को साफ-सुथरा रखना चाहिए. (PHOTO:AI)

How to Organize Small House: छोटे घर में समान रखने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है और खासतौर पर 1BHK में रहने वाले लोगों के घर में तो ज्यादातर सामान जमीन पर ही रखा रहता है, जो देखने में भी खराब लगता है और इससे घर की सुंदरता भी खराब होती है. हर कोई चाहता है कि उसका घर सुंदर और साफ दिखे, मगर चीजें इधर-उधर गिरी रहने की वजह से घर बिखरा हुआ नजर आता है.कम जगह भी अगर आप सही तरीके से सामान सेट करते हैं तो छोटी जगह भी साफ और खूबसूरत लगने लगती है. 

सही तरीके से सामान को व्यवस्थित ना रखना ही सबसे बड़ा कारण है, किसी भी घर को गंदा और बिखरा हुआ दिखाने के लिए. इसलिए भले ही घर छोटा हो, लेकिन उसमें आप सामान को किस तरह से रखते हैं, वो बहुत मैटर करता है. लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि उनके छोटे घर में सामान रखने की जगह नहीं है, लेकिन घर में ही कुछ ऐसी छिपी हुई जगह मौजूद होती हैं,जहां आप आसानी से अपनी चीजों को स्टोर कर सकते हैं. आइए आज हम आपको घर में मौजूद कुछ छिपी हुईं जगहों के बारे में बताते हैं. 

बेड के नीचे का खाली स्पेस 

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अक्सर लोग बेड के नीचे की जगह को खाली छोड़ देते हैं या वहां धूल जमने देते हैं. अगर आपके बेड में हाइड्रोलिक या ड्रॉर स्टोरेज नहीं भी है, तो आप बाजार में मिलने वाले रोलिंग ड्रॉअर्स, फ्लैट फैब्रिक बॉक्सेस या वैक्यूम बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां आप ऑफ-सीजन कपड़े, अतिरिक्त रजाई-गद्दे, सूटकेस या भारी सामान आसानी से छिपाकर रख सकते हैं, जो सर्दियों में तो बहुत काम आते हैं, लेकिन गर्मी में सिर्फ जगह ही घेरते हैं.

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दरवाजों के पीछे की जगह

दरवाजे के पीछे की दीवार या खुद दरवाजे का पिछला हिस्सा एक बेहतरीन हिडन स्टोरेज होता है. ओवर-द-डोर हैंगर  या हैंगिंग ऑर्गनाइजर लगाकर आप यहां अपने बैग्स, जैकेट्स, बेल्ट्स, फुटवेयर या यहां तक कि क्लीनिंग सप्लाई भी टांग सकती हैं. इससे फर्श बिल्कुल साफ रहेगा और घर आने पर लोगों को एकदम से सारी चीजें भी सामने नजर नहीं आएंगी.

सीढ़ियों के नीचे का कोना 

अगर आपके घर या डुप्लेक्स फ्लैट में अंदर सीढ़ियां हैं, तो उसके नीचे का हिस्सा अक्सर बेकार पड़ा रहता है. सीढ़ियों के नीचे की जगह में लोग अक्सर कबाड़ ही रखते हैं, जबकि आप इस जगह का भी काफी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं. इस जगह पर आप कस्टमाइज्ड कैबिनेट्स, शू रैक या छोटी-सी बुकशेल्फ बनवा सकते हैं. अगर चाहें तो एक पर्दा या स्लाइडिंग डोर लगाकर इसे छुपाया भी जा सकता है.

अलमारी और सीलिंग के बीच का गैप 

अलमारी के ऊपरी हिस्से और छत के बीच अमूमन 1 से 2 फीट की खाली जगह बची होती है. इस जगह पर आप सुंदर और मैचिंग स्टोरेज बॉक्सेस या बास्केट्स रख सकते है, जिसमें आप अपने एक्स्ट्रा गद्दे और रजाई रख सकते हैं, जो ना तो दिखाई देती हैं और न खराब लगते हैं. इसके अलावा ट्रैवल बैग्स, एक्स्ट्रा पर्दे या फेस्टिव डेकोरेशन का सामान भी रख सकते हैं.

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सोफे और वर्टिकल स्पेस 

छोटे घर के लिए स्मार्ट फर्निचर सबसे अच्छा ऑप्शन होते हैं, इसलिए फ्लैट या छोटे मकानों के लिए तो सोफे या ऑटोमन खरीदने चाहिए. एक तो इनमें अंदर स्टोरेज स्पेस होता है, जहां आपका काफी सामान आ जाता है. इसके अलावा, फर्श पर चीजें रखने के बजाय दीवारों पर वर्टिकल फ्लोटिंग शेल्फ लगाएं. दीवारों का इस्तेमाल करने से जमीन खाली रहती है और कमरा बड़ा दिखता है.

किचन कैबिनेट्स के अंदर का ऊपरी हिस्सा 

किचन की अलमारियों और सिंक के नीचे के दरवाजे के अंदर के हिस्से खाली पड़े रहते हैं. देखने में भी बेकार और गंदे लगते हैं, जहां आप छोटे-छोटे रैक या होल्डर चिपका सकते हैं. फिर यहां पर चॉपिंग बोर्ड, डिशवॉशिंग सोप, स्पंज, फॉयल पेपर और मसालों के छोटे पैकेट आसानी से ऑर्गनाइज कर सकते हैं. यह बाहर से बिल्कुल नजर नहीं आता और किचन साफ दिखता है.

पर्दों के पीछे या कॉर्नर वाली दीवारें 

घर के कोने अक्सर खाली पड़े रहते हैं, जहां आप कई डेकोरेटिव सामान रख सकते हैं. खासकर यहां आप कॉर्नर शेल्फ लगाकर किताबें, शो-पीस या छोटे पौधे रख सकती हैं. इसके अलावा खिड़कियों और पर्दों के पीछे अगर थोड़ा स्पेस है, तो वहां पतली रैक लगाकर छोटे-मोटे यूटिलिटी आइटम्स छिपाकर रखे जा सकते हैं.

लॉफ्ट (टांड) के अंदर सामान रखें

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आमतौर पर घरों में लोग छत के नीचे सामान रखने के लिए जगह छोड़ देते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में टांड या लॉफ्ट कहा जाता है. जिन चीजों का इस्तेमाल आप ज्यादा नहीं करते हैं, उनको आप लॉफ्ट में रख सकते हैं. इससे एक तो सामान सेफ रहता है और दूसरा कमरों में ज्यादा जगह भी नहीं घेरता है.  
 

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