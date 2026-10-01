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MARUTI जैसा माइलेज, FORTUNER वाला साइज... सामने आई धांसू SUV की फ्यूल एफिशिएंसी

किआ ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी के माइलेज को रिवील कर दिया है. ये कार हाइब्रिड और डीजल दोनों ही विकल्प में आती है. इसमें 6 सीट और 7-सीट का विकल्प मिलता है. किआ की ये कार साइज में तो फॉर्च्यूनर वाले सेगमेंट की है लेकिन पेट्रोल वर्जन में इसका माइलेज काफी शानदार है. छोटी सेगमेंट की एसयूवी भी इतना माइलेज नहीं देती हैं.

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किआ सोरेंटो डीजल और हाइब्रिड पेट्रोल दोनों ही इंजन ऑप्शन में आती है. (Photo: Kia India)
किआ सोरेंटो डीजल और हाइब्रिड पेट्रोल दोनों ही इंजन ऑप्शन में आती है. (Photo: Kia India)

किआ ने भारतीय बाजार में सोरेंटो (Kia Sorento) एसयूवी को पिछले महीने लॉन्च किया है. ये कंपनी की फ्लैगशिप एसयूवी है, जो दमदार फीचर्स के साथ आती है. इस कार के साथ ही किआ ने भारतीय बाजार में अपनी पहली हाइब्रिड एसयूवी को लॉन्च किया है. किआ सोरेंटो हाइब्रिड और डीजल दोनों ही विकल्प में आती है. 

साइज में टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी ये कार माइलेज में अपने कंपटीशन से काफी आगे हैं. कंपनी ने कार की माइलेज फिगर को रिवील कर दिया है. आइए जानते हैं किआ सोरेंटो के हाइब्रिड और डीजल वर्जन का माइलेज. 

कितना देती है माइलेज? 

सोरेंटो हाइब्रिड में 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो हाइब्रिड मोटर के साथ आता है. ये कार 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है. इसके अलावा कार में 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो 8 स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक यूनिट के साथ आता है. कार में फोर व्हील ड्राइव और टू-व्हील ड्राइव का विकल्प मिलता है. 

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पेट्रोल हाइब्रिड की बात करें, तो किआ सोरेंटो का क्लेम्ड माइलेज 19.60 किलोमीटर प्रति लीटर का है. ये माइलेज टू-व्हील ड्राइव वर्जन का है. वहीं फोर व्हील ड्राइव वर्जन वाले हाइब्रिड पावरट्रेन का क्लेम्ड माइलेज 17.70 किलोमीटर प्रति लीटर का है. 

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यह भी पढ़ें: पूरे परिवार को मिलेगी जगह, KIA लाई 11-सीटर, मिलते हैं गजब फीचर्स

इस तरह से सोरेंटो डीजल की बात करें, तो इसके 2 व्हील ड्राइव वर्जन का क्लेम्ड माइलेज 17.66 किलोमीटर प्रति लीटर और फोर व्हील ड्राइव वर्जन का 15.79 किलोमीटर प्रति लीटर का है. सोरेंटो एक थ्री-रो एसयूवी है, जो 9 वेरिएंट्स में उपलब्ध है. इसकी कीमत 27.99 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. 

सितंबर में किआ इंडिया की सेल्स 

बीता सितंबर किआ इंडिया के लिए शानदार रहा है. कंपनी ने इस महीने 32,017 कारें होलसेल की हैं. ईयर-ऑन-ईयर कंपनी की ग्रोथ 41.04 परसेंट की है. सितंबर 2025 में कंपनी ने 22,700 कारें बेची थीं. यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल सितंबर में कंपनी ने 9317 गाड़ियां बेची थीं. 

यह भी पढ़ें: 5-स्टार सेफ्टी, सनरूफ और बहुत कुछ, 8.28 लाख ने खरीदी KIA Seltos

वहीं अगस्त में कंपनी ने 29,042 यूनिट्स को बेचा था. भारत में किआ लगातार दो महीनों से टोयोटा को पीछे छोड़ रही है. फिलहाल ये 5वां सबसे ज्यादा बिक्री वाला ब्रांड है. जुलाई से सितंबर 2026 तिमाही में कंपनी ने 89,259 कारें बेची हैं.

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