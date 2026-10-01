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बिग बॉस में 'लॉलीपॉप' को लेकर विवाद, काजी की टीम ने आम्रपाली दुबे को घेरा

बिग बॉस 20 में 'लॉलीपॉप' विवाद के बीच काजी तौकीर की टीम ने आम्रपाली दुबे से 'लॉलीपॉप लागेलू' गाने पर उनके डांस वीडियो के बारे में सवाल किया. टीम ने पूछा कि जब काजी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो इसे 'डबल मीनिंग' क्यों माना.

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काजी और आम्रपाली में विवाद (Photo: x/@JioHotstar)
काजी और आम्रपाली में विवाद (Photo: x/@JioHotstar)

हाल ही में 'बिग बॉस 20' के एक एपिसोड में 'लॉलीपॉप' शब्द के इस्तेमाल पर नाराजगी जताने वालीं 'नागिन' फेम कनिका मान और आम्रपाली दुबे को काजी तौकीर की टीम ने जवाब दिया है. टीम ने कनिका और आम्रपाली पर काजी को बार-बार निशाना बनाने और बदनाम करने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि यह बात मजाक-मजाक में और मासूमियत से कही गई थी.

उन्होंने इस शब्द पर मुद्दा बनाने के बाद आम्रपाली के 'लॉलीपॉप लागेलू' गाने पर डांस करने पर भी सवाल उठाए.

काजी की टीम ने दिया जवाब
सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में काज़ी की टीम ने लिखा, 'हम हर हफ्ते काजी को बार-बार निशाना बनाने और बदनाम करने का कड़ा विरोध करते हैं.' उन्होंने आगे कहा कि होस्ट सलमान खान ने 'वीकेंड का वार' में 'लॉलीपॉप' वाली बात का मतलब पहले ही साफ कर दिया था, और दावा किया कि इस घटना का अब भी गलत मतलब निकाला जा रहा है.

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विवाद के बारे में बताते हुए टीम ने कहा, 'सलमान खान सर ने 'वीकेंड का वार' में साफ तौर पर समझाया था कि 'लॉलीपॉप' का क्या मतलब था. कनिका ने खुद संदर्भ समझा और काजी से इस बारे में बात की, और माना कि उन्होंने इसे गलत तरीके से लिया था.'

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टीम का कहना था कि काज़ी ने यह शब्द मासूमियत से इस्तेमाल किया था और उन्होंने आलोचकों पर मासूमियत को गलत चीज में बदलने का आरोप लगाया. कनिका पर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा, 'कहीं तो शो में नजर आ जाऊं,' जिसका मतलब था कि वह बिना वजह इस घटना को विवाद बना रही थीं.

काजी की टीम ने बॉल टास्क से जुड़े विवाद पर भी बात की और कहा कि दर्शक उस पल का गलत मतलब निकाल रहे हैं. उनके अनुसार, कनिका ने ही काजी को टास्क में हिस्सा लेने का सुझाव दिया था, और बाद में उस पर आपत्ति जताई. इसे 'दोहरा रवैया' बताते हुए टीम ने 'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट्स से काजी को निशाना बनाना और उनके चरित्र पर आरोप लगाना बंद करने को कहा.

टीम ने भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे द्वारा 'लॉलीपॉप' वाली बात के गलत मतलब निकालने पर भी सवाल उठाए. यह पूछते हुए कि इस शब्द का दोहरा मतलब क्यों निकाला जा रहा है, उन्होंने लिखा, 'आपका दिमाग हमेशा दोहरा मतलब ही क्यों ढूंढता है?' उन्होंने आम्रपाली के पुराने डांस वीडियो का भी जिक्र किया, जिनमें वह मशहूर भोजपुरी गाना 'लॉलीपॉप लागेलू' पर डांस करती दिख रही थीं. 

उन्होंने सवाल उठाया कि जब वही शब्द काजी ने इस्तेमाल किया, तो उसे अलग नजरिए से क्यों देखा जा रहा है? टीम ने लिखा, 'तो आम्रपाली, हमें सच-सच बताइए - इंटरनेट पर आपके 'लॉलीपॉप लागेलू' गाने पर डांस करने और मजा करने के कई वीडियो मौजूद हैं. क्या आप अपनी मर्जी से ऐसा कर रही थीं या आप पर दबाव डाला गया था? क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर, जब काजी वही शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो अचानक आपको वह बर्दाश्त नहीं होता.'

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काजी की टीम ने अपनी बात खत्म करते हुए सवाल उठाया कि उनके नाम को बार-बार ऐसी बातों से क्यों जोड़ा जा रहा है. उन्होंने इन आरोपों को 'अनुचित और चरित्र पर सवाल उठाने वाला' बताया और लोगों से अपील की कि वे उन्हें ऐसी बातों से जोड़ना बंद करें.

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