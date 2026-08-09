scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंजाब में दर्दनाक हादसा: कांवड़ियों को कार ने रौंदा, 3 की मौत! आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़े कांवड़िए

फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद में तेज रफ्तार कार ने चार कांवड़ियों को टक्कर मार दी. हादसे में तीन कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है.

Advertisement
X
कांवड़ यात्रा (सांकेतिक तस्वीर; फोटो-PTI)
कांवड़ यात्रा (सांकेतिक तस्वीर; फोटो-PTI)

फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद के पास रविवार सुबह तकरीबन दो बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार कार ने सरहिंद में करीब दो बजे चार कांवड़ियों को टक्कर मार दी. इस हादसे में तीन कांवड़ियों की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया है. हादसे के दौरान कार की नंबर प्लेट भी टूटकर मौके पर गिर गई.

कांवड़ियों का एक जत्था उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर फरीदकोट के कोटकपूरा लौट रहा था, जिस दौरान ये हादसा हो गया. रात करीब सवा दो बजे चार कांवड़िये सरहिंद जीटी रोड से गुजर रहे थे, तभी पीछे से एक गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार से आई. तेज रफ्तार गाड़ी ने चारों कांवड़ियों को टक्कर मारी. हादसा इतना भीषण था कि तीन कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है. घायल कांवड़िए की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है.

वहीं मृतकों की पहचान दीपक, महेंद्र पाल और जगदीश मित्त के रूप में हुई है. ये तीनों जिला फरीदकोट के निवासी बताए जा रहे हैं. थाना सरहिंद में तैनात सहायक थानेदार तिलक राज ने बताया कि फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है और मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Chief Minister Bhagwant Singh Mann
पूर्व सीएम के हत्यारे को जेल से बाहर लाने की तैयारी! भगवंत मान ने की सिफारिश
दिनदहाड़े वारदात से इलाके में दहशत.(Photo: Screengrab)
VIDEO: 'बचाओ-बचाओ' चिल्लाते रहे पति-पत्नी, लुटेरे महिला की चेन झपटकर फरार
Sukhbir Singh Badal and PM Modi meeting
परिसीमन बिल को सुखबीर का समर्थन, BJP-अकाली दल में बनी बात?
raghav chadha meets pm narendra modi
क्या Punjab में BJP का चेहरा बनेंगे Raghav Chadha?
Punjab CM Bhagwant Mann
पंजाब पुलिस का संगठित अपराध पर तगड़ा एक्शन, 1500 क्रिमिनल्स अरेस्ट
Advertisement

यह भी पढ़ें: Sawan में दिखी अनोखी भक्ति, सहारनपुर में ₹2.70 लाख के नोटों वाली कांवड़ ने मचाई धूम!

हादसे के बाद कांवड़िए और शिव भक्त कार चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मौके पर डटे हुए हैं. बताया जा रहा है कि सभी फरीदकोट और कोटकापुरा के रहने वाले हैं. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया.

हादसे के दौरान कार की नंबर प्लेट टूटकर मौके पर गिर गई थी. पुलिस ने PB-10-KM-8886 नंबर की प्लेट बरामद की है और इसी के आधार पर फरार कार की तलाश की जा रही है. सूचना मिलते ही सरहिंद पुलिस मौके पर पहुंची. शवों को मोर्चरी भेज दिया गया है और लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    पंजाब में दर्दनाक हादसा: कांवड़ियों को कार ने रौंदा, 3 की मौत! आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़े कांवड़िए |
    होर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर IRGC का बड़ा बयान, देखें दुनिया आजतक |
    Money Plant Vastu: जमीन को छू रही है मनी प्लांट की बेल? बर्बाद कर देगी ये 1 गलती! |
    भारत-बांग्लादेश सीमा पर BSF की कार्रवाई, गोली लगने से बांग्लादेशी तस्कर की मौत |
    रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप प्लान क्या है? अजीत अगरकर और BCCI की चुप्पी पर उठे गंभीर सवाल |
    बोल्ड हुई 'TV की संस्कारी बहू', फ्लॉन्ट किया अंडरगारमेंट, भड़के यूजर्स |
    DU में हुआ प्लेसमेंट ड्राइव 2026 का आयोजन, 75 संस्थानों से जोड़े गए 500 छात्र        |
    गोरखपुर: वकील के पिता की निर्मम हत्या, तलवार से काटा गला... 500 मीटर दूर तक मिले खून के छींटे |
    धनबाद के बाघमारा में भीषण भू-धंसान, जायजा लेने पहुंचे सांसद का ग्रामीणों ने किया विरोध |
    Dhaba Style Soft Poori Tips: कड़ाही से निकालते ही पिचक जाती हैं पूड़ियां? आटा में मिलाएं ये एक चीज, बनेंगी फूली-फूली, रणवीर बरार ने बताया
    Advertisement