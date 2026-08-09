पंजाब में दर्दनाक हादसा: कांवड़ियों को कार ने रौंदा, 3 की मौत! आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़े कांवड़िए

फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद के पास रविवार सुबह तकरीबन दो बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार कार ने सरहिंद में करीब दो बजे चार कांवड़ियों को टक्कर मार दी. इस हादसे में तीन कांवड़ियों की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया है. हादसे के दौरान कार की नंबर प्लेट भी टूटकर मौके पर गिर गई.

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कांवड़ियों का एक जत्था उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर फरीदकोट के कोटकपूरा लौट रहा था, जिस दौरान ये हादसा हो गया. रात करीब सवा दो बजे चार कांवड़िये सरहिंद जीटी रोड से गुजर रहे थे, तभी पीछे से एक गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार से आई. तेज रफ्तार गाड़ी ने चारों कांवड़ियों को टक्कर मारी. हादसा इतना भीषण था कि तीन कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है. घायल कांवड़िए की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है.

वहीं मृतकों की पहचान दीपक, महेंद्र पाल और जगदीश मित्त के रूप में हुई है. ये तीनों जिला फरीदकोट के निवासी बताए जा रहे हैं. थाना सरहिंद में तैनात सहायक थानेदार तिलक राज ने बताया कि फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है और मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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हादसे के बाद कांवड़िए और शिव भक्त कार चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मौके पर डटे हुए हैं. बताया जा रहा है कि सभी फरीदकोट और कोटकापुरा के रहने वाले हैं. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया.

हादसे के दौरान कार की नंबर प्लेट टूटकर मौके पर गिर गई थी. पुलिस ने PB-10-KM-8886 नंबर की प्लेट बरामद की है और इसी के आधार पर फरार कार की तलाश की जा रही है. सूचना मिलते ही सरहिंद पुलिस मौके पर पहुंची. शवों को मोर्चरी भेज दिया गया है और लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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