भारत-बांग्लादेश सीमा पर BSF की कार्रवाई, गोली लगने से बांग्लादेशी तस्कर की मौत

त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर BSF की गोलीबारी में एक बांग्लादेशी तस्कर की मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ये कार्रवाई अवैध रूप से 'बर्मी सिगरेट' की तस्करी को रोकने के दौरान हुई.

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त्रिपुरा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, ये घटना रविवार सुबह करीब 4 बजे कैलाशहर के मग्रुली इलाके में गेट नंबर 47 और बॉर्डर पिलर नंबर 1847 के पास घटी.

मृतक की पहचान लगभग तारा मिया (30 साल) के रूप में हुई है. तारा मिया बांग्लादेश के दस्तेखी इलाके का रहने वाला था.

तस्करी के दौरान BSF ने की कार्रवाई

दरअसल तस्कर अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कराकर बर्मी सिगरेट की बड़ी खेप भारत लाने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों की नजर उस पर पड़ी. जवानों के रोके जाने पर जब हलचल तेज हुई तो बीएसएफ ने गोलीबारी की, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

कटीली बाड़ के पास पड़ा है शव

सूत्रों ने बताया कि मृतक तस्कर का शव फिलहाल सीमा पर लगी कटीली बाड़ के पार, भारतीय क्षेत्र की तरफ पड़ा हुआ है. कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है.

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उनाकोटी जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट, ऋषभ ने इंडिया टुडे को बताया कि 09 अगस्त को आधी रात के कुछ समय बाद, कुछ तस्कर IB पार करके भारतीय इलाके में घुस आए. लेकिन बाड़ के आगे से और पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मौजूद BSF जवानों पर लोहे के दाव और क्रिकेट बैट से हमला करने की कोशिश की, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो गया.

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उन्होंने कहा, 'जवाब में, BSF जवानों ने पहले उन्हें रोकने के लिए दूसरे तरीके अपनाए और आखिर में तय तरीके के मुताबिक फायरिंग की, जिसके बाद ग्रुप बांग्लादेश की तरफ भाग गया. बाद में इलाके की तलाशी के दौरान एक बांग्लादेशी नागरिक मरा हुआ मिला, साथ में कुछ ऐसी चीजें भी मिलीं जिनके घटना में इस्तेमाल होने का शक है. घटना की खबर मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई थी और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है.'

(इनपुट- तन्मय चक्रवर्ती)

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