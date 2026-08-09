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Money Plant Vastu: मनी प्लांट कर देगा कंगाल! ना करें 1 गलती

Money Plant Vastu: वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट की बेल को जमीन पर नहीं फैलने देना चाहिए. जानिए इससे होने वाले आर्थिक नुकसान और इसे सही तरीके से लगाने के जरूरी नियम.

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मनी प्लांट से जुड़े उन वास्तु नियमों के बारे में, जो सीधे तौर पर आपके धन और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं
मनी प्लांट से जुड़े उन वास्तु नियमों के बारे में, जो सीधे तौर पर आपके धन और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं

Vastu Tips: हर घर की खूबसूरती बढ़ाने और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए लोग शौक से मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पौधे को लगाने के कुछ कड़े वास्तु नियम होते हैं? अक्सर लोग जाने-अनजाने मनी प्लांट की बेल को लेकर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो उनके बैंक बैलेंस और तरक्की पर भारी पड़ सकती हैं. यदि आपके भी घर में मनी प्लांट लगा है, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि इसकी बेल को जमीन पर फैलने देना चाहिए या नहीं.

आइए जानते हैं मनी प्लांट से जुड़े उन वास्तु नियमों के बारे में, जो सीधे तौर पर आपके धन और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं:

1. क्या मनी प्लांट की बेल जमीन पर लगानी चाहिए? (Should Money Plant Creep on Ground?)
वास्तु शास्त्र के अनुसार, मनी प्लांट की बेलों को कभी भी जमीन पर नहीं फैलाना चाहिए. मनी प्लांट की पत्तियां और लताएं हमेशा ऊपर की ओर उठनी चाहिए. यदि इसकी बेलें नीचे जमीन पर फैलती हैं या जमीन को छूती हैं, तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है. इससे घर की सुख-समृद्धि प्रभावित होती है.  इंसान को लगातार आर्थिक नुकसान व कर्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसे हमेशा किसी रस्सी, डंडे या दीवार के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ाना चाहिए.

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2. गलत दिशा में रखा मनी प्लांट करा सकता है भारी धन हानि
मनी प्लांट को हमेशा सही दिशा में रखना जरूरी है. इसे कभी भी उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण में न लगाएं, क्योंकि यह दिशा जल और देवताओं की मानी जाती है. यहां मनी प्लांट रखने से घर में कड़े आर्थिक संकट और तंगी आ सकती है. इसके लिए दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) की दिशा सबसे उत्तम मानी गई है, जिससे घर में पैसों की आवक बढ़ती है.

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3. मनी प्लांट का अचानक सूखना - कंगाल होने का संकेत
यदि आपके घर में लगा हरा-भरा मनी प्लांट अचानक सूखने या पीला पड़ने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं और तिजोरी खाली हो सकती है. सूखे हुए या पीले पत्तों को तुरंत कैंची से काटकर हटा देना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को बढ़ावा देते हैं.

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