पुणे में भीषण हादसा, टेम्पो से जा भिड़ी फॉर्च्यूनर! कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत

पुणे-मुंबई यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे के ‘मिसिंग लिंक’ टनल में शुक्रवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने आगे चल रहे मालवाहक ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में कार चला रहे कांग्रेस कार्यकर्ता तुषार भूमकर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है.

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यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि तेज रफ्तार से आती फॉर्च्यूनर गाड़ी आगे चल रहे मालवाहक टेम्पो से टकरा जाती है. टक्कर की तीव्रता वीडियो में साफ देखी जा सकती है. गाड़ी कांग्रेस कार्यकर्ता तुषार भूमकर चला रहे थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई. गनीमत रही कि गाड़ी में सवार अन्य लोग बाल-बाल बच गए.

पुणे-मुंबई यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे के 'मिसिंग लिंक' टनल में रात करीब डेढ़ बजे यह भीषण हादसा हुआ. जानकारी के मुताबिक, पुणे से मुंबई की ओर जा रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार आगे चल रहे मालवाहक टेम्पो से पीछे से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए.

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हादसे में फॉर्च्यूनर चला रहे पिंपरी-चिंचवड़ के तुषार भूमकर की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए बिड़ला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गाड़ी में सवार तीन अन्य लोग सुरक्षित हैं.

हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. पुलिस और राहत टीम फौरन मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के बाद यातायात को सामान्य कर दिया गया है.

मालूम हो, तुषार भूमकर कोंग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे. नगर निगम के चुनाव में उनकी पत्नी अंकित तुषार भूमकर कोंग्रेस के टिकट पर कॉरपोरेटर का चुनाव लड़ी थी.

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