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दो लड़कियां अचानक गायब हुईं, फिर पुलिस ने खोज निकाला... जांच में जो कहानी सामने आई, वो सन्न कर देगी

गुजरात के भावनगर में दो युवतियों के अपहरण का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. परिवार की शिकायत मिलते ही पुलिस टीमें सक्रिय हुईं. ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया गया. पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक के खिलाफ पहले अपहरण का मामला दर्ज होने की बात सामने आई है.

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पुलिस ने दो भाइयों को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
पुलिस ने दो भाइयों को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)

भावनगर के उमराला में दो लड़कियों के अचानक गायब होने की खबर मिली. परिवार परेशान था. शिकायत पुलिस तक पहुंची. आरोप था कि दोनों लड़कियों को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाया गया है. इनमें से एक लड़की नाबालिग बताई जा रही थी. सवाल था कि लड़कियां कहां हैं? उन्हें कौन लेकर गया है? और क्या उन्हें जिले से बाहर ले जाया जा चुका है?

पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की. LCB, SOG और बरवाला पुलिस की टीमें एक्टिव कर दी गईं. चार अलग-अलग टीमें बनाई गईं और तलाश शुरू हुई. पुलिस ने एक तरफ ह्यूमन इंटेलिजेंस को लगाया, तो दूसरी तरफ टेक्निकल सर्विलांस की मदद से सुराग खंगाले जाने लगे.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों लड़कियां भावनगर-राजकोट हाईवे के पास एक लेस बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थीं. आरोपी बताए जा रहे दोनों भाई महबूब पठान और मुस्तफा पठान भी इसी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे. यानी चारों एक-दूसरे को पहले से जानते थे. इसी जान-पहचान के बाद बातचीत बढ़ी. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने शादी का झांसा देकर दोनों लड़कियों को अपने साथ ले जाने की कोशिश की.

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परिवार को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने उमराला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस संभावित ठिकानों पर पहुंचने लगी. लेकिन आरोपी और दोनों लड़कियां पुलिस के हाथ नहीं लगे. इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश शुरू की. जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि आरोपी लड़कियों को लेकर दूसरे जिले की तरफ निकल चुके हैं.

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अब पुलिस ने रणनीति बदली. बरवाला पुलिस की मदद ली गई और संभावित रास्तों और ठिकानों पर निगरानी बढ़ा दी गई. फिर वो जानकारी सामने आई, जिसका पुलिस को इंतजार था. पुलिस टीम ने बरवाला थाना क्षेत्र से दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया. उनके साथ दोनों आरोपियों महबूब पठान और मुस्तफा पठान को गिरफ्तार कर लिया.

जांच के दौरान पुलिस को महबूब पठान के पुराने मामले की जानकारी भी मिली. पुलिस के मुताबिक, करीब एक साल पहले भी महबूब के खिलाफ एक लड़की के अपहरण का मामला दर्ज हुआ था. उस मामले में वह गिरफ्तार हुआ और बाद में जमानत पर बाहर आया. अब दोबारा अपहरण के आरोप में पकड़े जाने के बाद पुलिस उसकी पुरानी जमानत रद्द कराने की कार्रवाई भी कर रही है.  पुलिस ने दोनों लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया है. अब उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई उमराला पुलिस कर रही है.

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पुलिस यह भी पता लगा रही है कि दोनों लड़कियों को कहां ले जाया जा रहा था, आरोपियों की प्लानिंग क्या थी और इस पूरे मामले में और कोई व्यक्ति शामिल था या नहीं. भावनगर पुलिस के मुताबिक, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल सर्विलांस और अलग-अलग टीमों के तालमेल से ऑपरेशन को तेजी से पूरा किया जा सका. फिलहाल दोनों सुरक्षित हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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