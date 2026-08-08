Himachali Siddu Recipe: पकौड़े-कचौड़ी जाएंगे भूल! जब घर पर बनाकर खाएंगे अखरोट से भरा हिमाचली सिड्डू, उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब

Himachali Siddu Recipe: बारिश के मौसम में पकौड़े, अप्पे, कचौड़ी खाकर अगर आपका भी मन भर गया है और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आप हिमाचल प्रदेश का फेमस सिड्डू ट्राई कर सकते हैं. ना तो इसे तेल में फ्राई करना पड़ता है, बल्कि भाप में पकाया जाता है। यही वजह है कि यह स्वाद के साथ-साथ हेल्दी भी माना जाता है. घी के साथ गर्मागर्म परोसा गया सिड्डू मानसून के मौसम का मजा दोगुना कर देता है.
अगर आप कभी हिमाचल गए हो तो वहां आपने इसे जरूर खाया होगा. अच्छी बात यह है कि अब इस पहाड़ी डिश का लुत्फ लेने के लिए आपको हिमाचल जाने की जरूरत नहीं है. अब कुछ जरूरी सामग्री और रेसिपी को फॉलो करके आप इसे अब अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं. अगर आपके घरवालों ने इसका एक बार स्वाद चख लिया तो बार-बार इसे बनाने की डिमांड करेंगे.
आइए आपको हिमाचल की इस ट्रेडिशनल रेसिपी को बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं, जो बिल्कुल असली स्वाद देगा.
सिड्डू बनाने के लिए सामग्री
आटे के लिए
स्टफिंग के लिए
ऐसे बनाएं हिमाचली सिड्डू
इसका नरम टेक्सचर और मसालेदार अखरोट की स्टफिंग हर किसी को पसंद आएगी. अखरोयट की स्टफिंग ही सिड्डू को असली फ्लेवर देती है और रिमझिम बारिश में गरमा-गर्म सिड्डू खाने का अपना अलग ही मजा होता है. इसलिए अगली बार जब भी आपका सिड्डू खाने का मन करें तो आप इस आसान रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं.