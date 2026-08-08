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Himachali Siddu Recipe: पकौड़े-कचौड़ी जाएंगे भूल! जब घर पर बनाकर खाएंगे अखरोट से भरा हिमाचली सिड्डू, उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब

मॉनसून के दिनों में समोसा-पकौड़ी खाकर जल्दी मन भर जाता है और फिर फ्राई चीजें ही बुरी लगने लगती हैं. ऐसे में आप कुछ टेस्टी और यूनिक स्नैक्स की तलाश में हैं, तो आप घर पर हिमाचल का फेमस सिड्डू बनाकर खा सकते हैं. अखरोट की स्टफिंग भरकर बनने वाला हिमाचली सिड्डू स्वाद में कमाल लगता है और बनाना भी आसान है. आइए आपको इसकी रेसिपी बताते हैं.

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अखरोट सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. (PHOTO: Adobe Stock Images)
अखरोट सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. (PHOTO: Adobe Stock Images)

Himachali Siddu Recipe: बारिश के मौसम में पकौड़े, अप्पे, कचौड़ी खाकर अगर आपका भी मन भर गया है और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आप हिमाचल प्रदेश का फेमस सिड्डू ट्राई कर सकते हैं.  ना तो इसे तेल में फ्राई करना पड़ता है, बल्कि भाप में पकाया जाता है। यही वजह है कि यह स्वाद के साथ-साथ हेल्दी भी माना जाता है. घी के साथ गर्मागर्म परोसा गया सिड्डू मानसून के मौसम का मजा दोगुना कर देता है.

अगर आप कभी हिमाचल गए हो तो वहां आपने इसे जरूर खाया होगा. अच्छी बात यह है कि अब इस पहाड़ी डिश का लुत्फ लेने के लिए आपको हिमाचल जाने की जरूरत नहीं है. अब कुछ जरूरी सामग्री और रेसिपी को फॉलो करके आप इसे अब अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं. अगर आपके घरवालों ने इसका एक बार स्वाद चख लिया तो बार-बार इसे बनाने की डिमांड करेंगे. 

आइए आपको हिमाचल की इस ट्रेडिशनल रेसिपी को बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं, जो बिल्कुल असली स्वाद देगा.

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सिड्डू बनाने के लिए सामग्री

आटे के लिए

  • 2 कप बारीक गेहूं का आटा
  • स्वादानुसार नमक
  • 1 बड़ा चम्मच एक्टिव यीस्ट
  • गुनगुना पानी (आटा गूंथने के लिए)

स्टफिंग के लिए

  • 1/2 कप अखरोट
  • 1 प्याज (मोटा कटा हुआ)
  • 7-8 लहसुन की कलियां
  • 1 इंच अदरक
  • 4-5 हरी मिर्च
  • थोड़ा-सा हरा धनिया
  • थोड़ा पुदीना
  • 1 छोटा चम्मच जीरा
  • 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया
  • 1 छोटा चम्मच काली मिर्च
  • स्वादानुसार नमक
  • थोड़ा-सा पानी

ऐसे बनाएं हिमाचली सिड्डू

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  • सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, नमक और एक्टिव यीस्ट डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए नरम और हल्का मुलायम आटा गूंथ लें.
  • आटे को गूंथने के बाद ढककर करीब 1 से 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दें, ताकि वह अच्छी तरह फूल जाए.
  • इस बीच स्टफिंग तैयार करें. मिक्सर में अखरोट, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, जीरा, साबुत धनिया, काली मिर्च, नमक और थोड़ा-सा पानी डालकर दरदरा पीस लें.
  • जब आटा फूल जाए, तो उसे चार बराबर हिस्सों में बांट लें. हर हिस्से को हल्का बेलें, बीच में तैयार स्टफिंग भरें और किनारों को अच्छी तरह बंद करके सिड्डू की शेप दें.
  • अब इन्हें स्टीमर में 25 से 30 मिनट तक भाप में पकाएं. पकने के बाद गर्मागर्म सिड्डू पर भरपूर देसी घी डालें और चटनी या दाल के साथ सर्व करें.

इसका नरम टेक्सचर और मसालेदार अखरोट की स्टफिंग हर किसी को पसंद आएगी. अखरोयट की स्टफिंग ही सिड्डू को असली फ्लेवर देती है और रिमझिम बारिश में गरमा-गर्म सिड्डू खाने का अपना अलग ही मजा होता है. इसलिए अगली बार जब भी आपका सिड्डू खाने का मन करें तो आप इस आसान रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं. 

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