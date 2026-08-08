scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'भगवान ने यही लिखा है' माता-पिता से अलग रहने पर बोले तेज प्रताप यादव, हुए इमोशनल

भोजपुरी बवाल रियलिटी शो में तेज प्रताप यादव ने अपने माता-पिता के साथ गहरे और खास रिश्ते का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उनके लिए माता-पिता सबसे महत्वपूर्ण हैं और वे उनके जैसा बनने की इच्छा रखते हैं.

Advertisement
X
तेज प्रताप का छलका दर्द (Photo: Social Media)
तेज प्रताप का छलका दर्द (Photo: Social Media)

भोजपुरी सितारों से सजा 'भोजपुरी बवाल' शो सुर्खियां बटोर रहा है. पवन सिंह, आम्रपाली दुबे और निरहुआ जैसे सितारों के साथ शो में तेज प्रताप यादव का जलवा देखने को मिल रहा है. रियलिटी शो पर तेज प्रताप ने उनके माता-पिता के साथ रिश्ते पर भी बात की. तेज प्रताप ने साफ कहा कि उनके लिए माता-पिता सबसे अहम हैं. आइए जानते हैं कि तेज प्रताप अपने दिल में कौन सा दर्द छिपाए हुए हैं. 

इमोशनल हुए तेज प्रताप 
 'भोजपुरी बवाल' में जब शुभांकर मिश्रा ने तेज प्रताप से उनके माता-पिता के साथ रिश्ते पर सवाल किए, तो तेज प्रताप ने उनके लिए माता-पिता सबसे जरूरी हैं. उनसे पूछा गया कि 'मां से बड़े बेटे का रिश्ता अलग होता है', जिस पर तेज प्रताप ने 'हां' कहा. फिर जब सवाल पिताजी के बारे में आया, तो तेज प्रताप ने कहा कि पिताजी से भी रिश्ता अलग और खास है. 

तेज प्रताप से पूछा गया कि आपका और आपके पिता जी का रिश्ता गहरा दिखता है. आप में लालू जी वाली झलक दिखती है. वो कहते हैं कि दिखना चाहिए. कौन बेटा नहीं चाहता कि वो आगे चलकर अपने पिता की तरह बने. हम भी चाहते हैं कि हम अपने पिता की तरह बनें. उनसे पूछा गया कि आपको तकलीफ होता है आप घर से अलग रहते हो. उन्होंने कहा कि भगवान ने यही लिखा है तो यही होगा. विधाता ने जो लिखा है वो होगा. इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं. 

Advertisement

शो के दूसरे प्रोमो में तेज प्रताप होस्ट को अपने गांव लेकर पहुंचते हैं. गांव के लोगों ने तेज प्रताप का शानदार वेलकम किया. इसके बाद उन्होंने गाय का दूध निकाला. गन्ने का जूस निकाला. पान भी खाया. तेज प्रताप के लिए जुटी भीड़ बता रही है कि बिहार में उनका जलवा है. उनकी बातों और हावभाव से ये भी पता चला कि वो अपने अंदर कई दर्द छिपाए हुए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

tej pratap yadav dinner date
खेसारी की Ex पर लट्टू हुए तेज प्रताप, कैमरे पर किया फ्लर्ट!
bhai virendra rjd leader shakti singh yadav
कौन हैं शक्ति यादव, जिनसे अब भाई वीरेंद्र भी हैं नाराज
Tej Pratap Yadav,Mallika Sherawat
मल्लिका संग दिखे तेजू भैया... केमिस्ट्री देख फैंस हैरान, वीडियो वायरल
tej pratap yadav mallika sherawat
Tej Pratap का दिखा नया ग्लैमरस अवतार!
kajal raghwani affair with khesari lal yadav
'मेरा शादीशुदा हीरो संग अफेयर', ब्रेकअप ने उजाड़ी जिंदगी, दर्द में एक्ट्रेस, निकले आंसू

हालांकि, तेज प्रताप भले ही परिवार से अलग हो चुके हैं, लेकिन बिहार के सैकड़ों लोगों के रूप में उन्हें बड़ा परिवार मिल चुका है. तेज प्रताप जनता की सेवा की सेवा करके खुश हैं. 'भोजपुरी बवाल' में उनकी रियल पर्सनैलिटी को काफी पसंद किया जा रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    52 की उम्र-जवान बेटे की मां, बिकिनी में छाईं मलाइका अरोड़ा, बोल्डनेस से लगाई 'आग' |
    UPI पर चार्ज जरूरी या मजबूरी... क्या MDR के पीछे अमेरिका कर रहा है कोई खेल? |
    इस ऑफिस में डेनिम पहनने पर मिलती है सीनियर्स की डांट... IIM ग्रेजुएट ने नोएडा की कंपनी पर लगाया आरोप   |
    ऋषभ पंत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से लगाई मदद की गुहार |
    पति की मौत के बाद अकेली रह रही थी महिला, 7 साल बाद घर से मिला कंकाल |
    ल‍ियोनेल मेसी को 4 बम से उड़ाने की धमकी, रोनाल्डो भी थे टारगेट... FIFA वर्ल्ड कप की सुरक्षा की खुली पोल |
    पुणे में भीषण हादसा, टेम्पो से जा भिड़ी फॉर्च्यूनर! कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत |
    'भगवान ने यही लिखा है' माता-पिता से अलग रहने पर बोले तेज प्रताप यादव, हुए इमोशनल |
    Himachali Siddu Recipe: पकौड़े-कचौड़ी जाएंगे भूल! जब घर पर बनाकर खाएंगे अखरोट से भरा हिमाचली सिड्डू, उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब |
    दो लड़कियां अचानक गायब हुईं, फिर पुलिस ने खोज निकाला... जांच में जो कहानी सामने आई, वो सन्न कर देगी
    Advertisement