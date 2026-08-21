'हम आपके साथ हैं', आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इस देश का भारत को फुल सपोर्ट

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पोलैंड ने भारत का खुलकर साथ देने की बात कही है. भारत में पोलैंड के राजदूत पियोट्र एंटोनी स्विताल्स्की ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर उनका देश भारत के साथ खड़ा है. उन्होंने कहा कि पोलैंड खुद भी आतंकवाद का शिकार रहा है. इसी वजह से वह भारत के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के अधिकार का समर्थन करता है.

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नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में स्विताल्स्की ने कहा कि भारत एक बेहद प्रभावी साझेदार है. उन्होंने कहा कि मौजूदा अस्थिर दुनिया में भारत और पोलैंड मिलकर स्थिरता और बेहतर वैश्विक व्यवस्था के लिए काम कर सकते हैं.

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भारत में आतंकवादी हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में भारत की जमीन पर हुए हमले, खासकर 2025 में कश्मीर में हुआ आतंकी हमला बेहद गंभीर था. उन्होंने कहा कि भले ही पोलैंड में भारत जैसी घटनाएं नहीं हुईं, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर उनका देश भारत के साथ है.

'जहां भी जाएं, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार'

पोलिश राजदूत ने साफ कहा कि उनका देश भारत के इस अधिकार का समर्थन करता है कि वह आतंकियों के खिलाफ जहां भी वे जाएं, कार्रवाई कर सकता है. उन्होंने कहा कि पोलैंड की इस मुद्दे पर नीति बिल्कुल स्पष्ट है और वह इसे सार्वजनिक तौर पर पहले भी कह चुका है.

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ऑपरेशन सिंदूर में पोलिश ड्रोन का मुद्दा

ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में पाकिस्तान के ठिकानों के खिलाफ पोलैंड में बने ड्रोन के इस्तेमाल की खबरों पर भी स्विताल्स्की ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भारतीय और पाकिस्तानी दोनों पक्षों की तरफ से ऐसे ड्रोन के इस्तेमाल की रिपोर्ट सामने आई थी.

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उन्होंने कहा कि कुछ पोलिश ड्रोन को पाकिस्तान ने मार गिराया था. राजदूत ने आशंका जताई कि ये ड्रोन संभवतः डिकॉय यानी ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किए गए ट्रेनिंग ड्रोन हो सकते हैं. उन्होंने पोलैंड को पाकिस्तान से जोड़कर किए गए कुछ बयानों पर हैरानी भी जताई.

रक्षा और कारोबार में बढ़ेगा सहयोग

स्विताल्स्की ने कहा कि पोलैंड रक्षा क्षेत्र में अरबों यूरो खर्च कर रहा है और भारत को एक आकर्षक साझेदार मानता है. उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता और बड़ा बाजार दोनों देशों के लिए सहयोग के नए मौके पैदा करते हैं. उन्होंने कृषि समेत दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने की बात कही. साथ ही कहा कि पोलिश कंपनियां भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती हैं. उन्होंने भारत की कंपनियों को पोलैंड को यूरोपीय यूनियन के बड़े बाजार तक पहुंचने के लिए एक दोस्ताना गेटवे के तौर पर देखने की अपील की.

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