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आगरा: 16 साल का छात्र और 38 साल की ट्यूशन टीचर, घंटों फोन पर होती थी बात; एक दिन अचानक दोनों हो गए लापता 

आगरा में 16 साल के छात्र और 38 वर्षीय ट्यूशन टीचर के एक साथ लापता होने से हड़कंप मच गया. छात्र स्कूल प्रोजेक्ट के लिए घर से निकला था, जबकि शिक्षिका भी घर पर नहीं मिलीं. पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की CCTV फुटेज से दोनों की तलाश शुरू की. कई शहरों में सुराग मिलने के बाद छात्र नोएडा और शिक्षिका मथुरा में सुरक्षित मिलीं. दोनों को परिजनों को सौंप दिया गया

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आगरा में स्टूडेंट और टीचर की लव स्टोरी चर्चा में है. (Photo: Representational)
आगरा में स्टूडेंट और टीचर की लव स्टोरी चर्चा में है. (Photo: Representational)

आगरा में 16 साल के छात्र और उसकी 38 वर्षीय ट्यूशन टीचर के एक साथ अचानक लापता होने की कहानी ने पुलिस को भी कई दिनों तक उलझाए रखा. चार अगस्त को छात्र घर से निकला तो वापस नहीं लौटा. इसी बीच पता चला कि उसे ट्यूशन पढ़ाने वाली शिक्षिका भी अपने घर पर नहीं हैं. एक नाबालिग छात्र और उससे करीब 22 साल बड़ी शिक्षिका के एक साथ लापता होने से मामला गंभीर हो गया.

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की तो मोबाइल कॉल डिटेल से दोनों के बीच लंबे समय तक बातचीत का पता चला. इसके बाद रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को पहली बड़ी कड़ी दी. दोनों आगरा कैंट स्टेशन पर ट्रेन में बैठते दिखाई दिए. इसके बाद पुलिस ने अलग-अलग शहरों में तलाश शुरू की और आखिरकार छात्र को नोएडा, जबकि शिक्षिका को मथुरा से बरामद कर लिया. पुलिस के मुताबिक, दोनों को सुरक्षित बरामद करने के बाद उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. परिजनों ने फिलहाल किसी तरह की कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है.

स्कूल प्रोजेक्ट के नाम पर घर से निकला था छात्र

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पूरा मामला आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र का है. 16 वर्षीय छात्र शहर के एक पब्लिक स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ता है. परिवार के मुताबिक, पढ़ाई को लेकर घर में उसे डांट पड़ती थी और वह इससे परेशान रहता था. छात्र धांधूपुरा इलाके में 38 वर्षीय शिक्षिका से ट्यूशन पढ़ता था. चार अगस्त को छात्र स्कूल प्रोजेक्ट से जुड़े काम के लिए करीब तीन हजार रुपये लेकर घर से निकला था. उसने अपनी साइकिल एक दोस्त के घर पर खड़ी कर दी. इसके बाद परिवार को लगा कि वह स्कूल या किसी काम से गया होगा, लेकिन देर तक घर नहीं लौटा. जब काफी समय बीत गया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. रिश्तेदारों और दोस्तों से जानकारी ली गई, लेकिन छात्र का कोई पता नहीं चला.

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छात्र की तलाश के दौरान परिवार को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली. जिस शिक्षिका से वह ट्यूशन पढ़ता था, वह भी अपने घर पर नहीं थीं. शिक्षिका विवाहिता हैं और उनके दो बच्चे हैं. उनकी उम्र करीब 38 साल बताई गई है. छात्र की उम्र 16 साल है. यानी दोनों की उम्र में करीब 22 साल का अंतर है. एक ही समय के आसपास छात्र और शिक्षिका के घर से गायब होने के बाद मामला और गंभीर हो गया. छात्र के परिजनों ने ताजगंज थाने में शिकायत दी. पुलिस ने नाबालिग छात्र के लापता होने के मामले में अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. वहीं शिक्षिका के पति ने भी उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

मोबाइल ने खोला बातचीत का राज

पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो सबसे पहले दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल खंगाली गई. जांच में दोनों के बीच लंबे समय तक बातचीत होने की जानकारी सामने आई. यहीं से पुलिस को शक हुआ कि छात्र और शिक्षिका के बीच लगातार संपर्क था और उनके एक साथ घर से निकलने के पीछे कोई संबंध हो सकता है. इसके बाद पुलिस ने उन संभावित स्थानों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की, जहां से दोनों के गुजरने की संभावना थी. इसी दौरान आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की फुटेज पुलिस के हाथ लगी. इसमें दोनों ट्रेन में सवार होते दिखाई दिए. फुटेज ने जांच की दिशा बदल दी और पुलिस ने रेलवे रूट के आधार पर उनकी तलाश तेज कर दी.

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पुलिस की जांच में सामने आया कि छात्र पहले ग्वालियर पहुंचा. इसके बाद वह बयाना होते हुए कैलादेवी तक गया. वहां दर्शन करने की भी जानकारी सामने आई. कुछ समय तक दोनों साथ रहे, लेकिन इसके बाद वे अलग-अलग शहरों में चले गए. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी सुरागों की मदद से दोनों की तलाश जारी रखी. दोनों को सुरक्षित बरामद किए जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली. इसके बाद दोनों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.

पूछताछ में शिक्षिका ने बताई अलग वजह

पुलिस पूछताछ में शिक्षिका ने छात्र के घर से निकलने की वजह को लेकर अपना पक्ष बताया. उनके मुताबिक, छात्र घर में पढ़ाई को लेकर डांट पड़ने से परेशान था और कई बार उनके पास रोते हुए आता था. शिक्षिका के अनुसार, चार अगस्त को छात्र ने उन्हें फोन किया और आत्महत्या करने की बात कही. उनका कहना है कि छात्र की बात सुनकर वह घबरा गईं और उसे ऐसा कदम उठाने से रोकने के लिए अपने साथ ले गईं. हालांकि, इसके बाद मामला उनके हाथ से निकलता चला गया. शिक्षिका के मुताबिक, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनका फैसला गलत था, लेकिन वह वापस घर लौटने का साहस नहीं जुटा पा रही थीं. पुलिस ने पूछताछ के दौरान दोनों के बयान दर्ज किए हैं. मामले में पुलिस की ओर से सामने आई जानकारी के मुताबिक, दोनों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है.

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परिवार ने कार्रवाई से किया इनकार

पुलिस के मुताबिक, दोनों की बरामदगी के बाद परिजनों को जानकारी दी गई. छात्र के परिवार और शिक्षिका के परिवार से बातचीत के बाद फिलहाल किसी तरह की अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया गया है. मामले की पुष्टि ताजगंज थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार शर्मा ने की. उन्होंने बताया कि पुलिस ने दोनों को बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. फिलहाल इस घटना का सबसे अहम पहलू यह है कि नाबालिग छात्र सुरक्षित मिल गया है. वहीं पुलिस की जांच ने यह भी स्पष्ट किया कि छात्र और शिक्षिका के बीच पहले से बातचीत होती थी और दोनों आगरा से ट्रेन के जरिए बाहर गए थे.

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