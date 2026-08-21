'हम उनको SSB के कार्यक्रमों में बुलाते थे, पर वो कभी नहीं आईं', अमित शाह का ममता बनर्जी पर निशाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे हैं, जहां बागडोगरा एयरपोर्ट पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया. इसके बाद वह एसएसबी कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की. अधिकारियों के मुताबिक, गृह मंत्री ने जवानों के साथ बातचीत के दौरान सीमा पर आने वाली चुनौतियों, ऑपरेशनल तैयारियों और बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की.



जवानों से मुलाकात के बाद अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम ममता बनर्जी को एसएसबी के कार्यक्रमों में आमंत्रित करते थे, लेकिन वह कभी नहीं आईं. जवानों से सभी को अच्छे संबंध रखने चाहिए, क्योंकि वह देश के हैं.

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'शुभेंदु सरकार ने BSF को दी जमीन'



शाह ने बताया कि घुसपैठ रोकने के लिए बंगाल में शुभेंदु सरकार ने बीएसएफ को 1129 एकड़ जमीन दी है और 29 एकड़ जमीन जल्द दी जाएगी. उन्होंने कहा कि हम पूरी सीमा पर बाड़ लगाना चाहते थे, लेकिन ममता जी ने जमीन नहीं दी.



अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अमित शाह सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में आपराधिक प्रक्रिया संहिता से जुड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद होटल लौटेंगे और एक पार्टी बैठक भी करेंगे. अमित शाह आज रात सुकना के एक होटल में ठहरेंगे. शनिवार को वो पहाड़ी जिलों के मुद्दों पर बैठक कर दिल्ली लौटेंगे.

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