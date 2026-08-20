PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी को आतंकी घोषित करने की तैयारी, यूपी में 12 FIR, 200+ गुर्गे अरेस्ट

पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क को आतंकी घोषित करने के लिए भारत सरकार को पत्र भेजा गया है. यूपी एटीएस ने शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों की गतिविधियों को लेकर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी है. पिछले चार महीनों से यूपी एटीएस इस नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. यूपी एटीएस के मुताबिक, शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क से जुड़े लोगों के खिलाफ अकेले लखनऊ में अब तक 8 FIR दर्ज की जा चुकी हैं. इसके अलावा बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़ समेत उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में नेटवर्क से जुड़े लोगों पर 12 FIR दर्ज हैं.

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जांच एजेंसियों के मुताबिक शहजाद भट्टी का नेटवर्क सिर्फ गैंगस्टर गतिविधियों तक सीमित नहीं है. आरोप है कि यह नेटवर्क सिग्नल बॉक्स को उड़ाने, रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने और नौजवान युवकों को बरगलाकर टारगेट किलिंग करवाने की कोशिश में लगा हुआ है. इसके साथ ही आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश का भी आरोप है. यूपी एटीएस की कार्रवाई के दौरान नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों की तलाश लगातार की जा रही है. बीते मई महीने में यूपी पुलिस ने शहजाद भट्टी से जुड़े 175 संदिग्धों की तलाश में पूरे प्रदेश में छापेमारी की थी. इस कार्रवाई के दौरान नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई.

यूपी के अलग-अलग जिलों में कुल 12 मामले दर्ज

पुलिस के मुताबिक अब तक 62 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है. एजेंसियां शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े लोगों की गतिविधियों और संपर्कों की जांच कर रही हैं. यूपी एटीएस लगातार इस नेटवर्क को लेकर कार्रवाई कर रही है. जांच में शहजाद भट्टी के अलावा उसके नेटवर्क से जुड़े कई नाम भी सामने आए हैं. इनमें आबिद जट्ट, हम्माद मेमन, जावेद पाकिस्तानी, रजा भाई पाकिस्तानी, अजमल गुर्जर पाकिस्तानी, राशिद भट्टी, राणा हुसैन, मेजर इकबाल और मेजर राशीद शामिल हैं.

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यूपी एटीएस के मुताबिक शहजाद भट्टी उत्तर प्रदेश में अपना नेटवर्क फैलाकर पूरे देश में घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में है. एजेंसी का मानना है कि उसका नेटवर्क प्रदेश और देश के लिए बड़ा खतरा है. इसी आधार पर शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क को आतंकी घोषित करने के लिए भारत सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है. बीते चार महीनों में यूपी एटीएस की ओर से नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है.

175 संदिग्धों की तलाश में यूपी पुलिस ने प्रदेशभर में की छापेमारी

लखनऊ में 8 FIR और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में दर्ज 12 FIR इस कार्रवाई का हिस्सा हैं. इसके अलावा संदिग्धों की तलाश में प्रदेशभर में छापेमारी और निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है. फिलहाल भारत सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के बाद शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क को आतंकी घोषित करने की प्रक्रिया को लेकर आगे की कार्रवाई होनी है. वहीं यूपी एटीएस नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों की तलाश और उनकी गतिविधियों की जांच में जुटी है. एजेंसी का फोकस नेटवर्क को कमजोर करने और उससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने पर है. बता दें, 14 राज्यों में अबतक 200 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी हैं.



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