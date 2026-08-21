scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Garud Puran: बेटे के अलावा पिता का श्राद्ध कौन कौन कर सकता है? क्या कहता है गरुड़ पुराण

Garud Puran: क्या आप जानते हैं कि बेटा न होने पर भी गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी, पत्नी या बहू अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान कर सकती हैं? धर्मशास्त्रों में इसके लिए एक विशेष अधिकार-क्रम तय किया गया है ताकि पूर्वजों की आत्मा की शांति का कर्म कभी न रुके.

Advertisement
X
गरुड़ पुराण (Photo: ITG)
गरुड़ पुराण (Photo: ITG)

Garud Puran: सनातन धर्म और गरुड़ पुराण में पितृऋण से मुक्ति और पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म को अनिवार्य माना गया है. धर्मशास्त्रों में ज्येष्ठ पुत्र को पिता के श्राद्ध और पिंडदान का मुख्य अधिकारी माना गया है. हालांकि, यदि पुत्र न हो या पुत्र जीवित न हो या किसी कारणवश उपस्थित न हो, तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पितृ कर्म कभी रुकना नहीं चाहिए. इसके लिए शास्त्रों में एक निश्चित अधिकार-क्रम निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार परिवार और समाज के अन्य लोग भी इस पवित्र कर्म को संपन्न कर सकते हैं.

पुत्र की अनुपस्थिति में निकटतम परिजनों के अधिकार

गरुण पुराण के मुताबिक, पुत्र न होने की स्थिति में सबसे पहला अधिकार पौत्र यानी पोते और प्रपौत्र यानी परपोते का होता है, क्योंकि वे उसी वंश श्रृंखला का हिस्सा माने जाते हैं. यदि वंश में पुरुष संतति न हो, तो मृतक की धर्मपत्नी को अपने पति का श्राद्ध और पिंडदान करने का पूर्ण शास्त्रसम्मत अधिकार प्राप्त होता है.

सम्बंधित ख़बरें

garud puran
मृत्यु के बाद क्यों की जाती है तेरहवीं? गरुड़ पुराण से जानें रहस्य
garud puran
कैसे होता है गर्भवती महिला का दाह संस्कार? क्या कहता है गरुड़ पुराण
Garuda Puran
दाह संस्कार के दौरान मुखाग्नि देना क्यों है अनिवार्य? जानें रहस्य
garud puran
रात में क्यों नहीं किया जाता दाह संस्कार? क्या कहता है गरुड़ पुराण
गरुण पुराण में है मौत के आखिरी क्षण का सच
किस्मत बदल देंगे गरुड़ पुराण के 3 नियम, घर में बरसेगी सुख-समृद्धि!

यदि केवल बेटियां हैं, तो गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्री भी अपने पिता का श्राद्ध कर सकती है. इसी क्रम में पुत्री का पुत्र यानी दौहित्र (नाती) भी अपने नाना-नानी के श्राद्ध कर्म का पूर्ण अधिकारी होता है. इसके अतिरिक्त, घर में पुरुष सदस्य न होने पर परिवार की ज्येष्ठ पुत्रवधू यानी बड़ी बहू भी अपने सास-ससुर का पिंडदान कर सकती है.

अन्य संबंधियों व विशेष परिस्थितियों में श्राद्ध का विधान

गरुड़ पुराण के अनुसार, संतान न होने की स्थिति में मृतक का सगा भाई या भाई का पुत्र यानी भतीजा भी इस दायित्व को निभा सकता है. निकटतम परिवार में किसी के न होने पर सगोत्र या सपिंड (एक ही गोत्र के रिश्तेदार) को यह अधिकार मिलता है.

Advertisement

यदि मृतक का कोई भी पारिवारिक या रक्त संबंधी जीवित न हो, तो उसका शिष्य, गुरु या परम मित्र भी उसकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर सकता है. गरुड़ पुराण यहां तक कहता है कि यदि कोई भी सगा-संबंधी न हो, तो कोई योग्य ब्राह्मण भी मृतक के निमित्त तर्पण कर सकता है. इसका मूल भाव यही है कि श्रद्धापूर्वक किया गया कार्य ही मुख्य है और किसी भी परिस्थिति में पूर्वजों की आत्मा की शांति का यह कर्म अधूरा नहीं रहना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    आधी रात को बाइक से निकले थे 2 युवक, सामने आ गए तीन शेर... जान बचाने के लिए तुरंत बाइक घुमाई |
    हेमंत सोरेन ने मांगें मानीं पर हाईकोर्ट ने द‍िया स्टे! क्या बेजा गया झारखंड का छात्र आंदोलन? जानें आगे क्या होगा |
    हॉलीवुड स्‍टार की बॉलीवुड में बतौर व‍िलेन होगी एंट्री, देखें मूवी मसाला |
    ये भारत का दौर है... US से व्यापार जरूरी, लेकिन मजबूरी नहीं: अमिताभ कांत |
    पुल के पास टहलता दिखा विशालकाय मगरमच्छ, देखने के लिए सड़क पर रुक गई भीड़, वडोदरा का वीडियो वायरल |
    फैक्ट चेक: पंजाब के सरकारी स्कूल की बदहाली दिखाता ये वायरल वीडियो 2018 का है, अभी का नहीं |
    आपके EPF पर कब मिलना बंद होता है ब्याज? इनऑपरेटिव अकाउंट्स के लिए ये है EPFO का नियम |
    सच में बन सकती है कैप्टन अमेरिका की शील्ड? मार्वल का वो किरदार जो हिटलर से भिड़ गया |
    ट्रेन की पटरियों के बीच गैप क्यों होता है? जानिए इसके पीछे की वजह |
    इस टी20 लीग पर अचानक लगा ब्रेक... दो साल में हुआ करोड़ों का नुकसान, विवादों ने भी बढ़ाई मुश्किल
    Advertisement