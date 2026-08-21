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Aaj ka Rashifal 21 अगस्त 2026: मिथुन राशि वाले पाएंगे नौकरी से जुड़ी गुड न्यूज, जानें सभी राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 21 अगस्त 2026, Horoscope Today: मिथुन राशि के जातकों को यात्रा से विशेष लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में अपना पूरा ध्यान देना होगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. वाणी में विनम्रता रखें, व्यापार में तेजी से काम करने का दिन है.

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मेष राशि: कार्यक्षमता में होगी वृद्धि, घर-परिवार के मतभेद होंगे दूर
मेष राशि के जातकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होगा और कहीं दूर से अच्छी सूचना मिलेगी.

जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. घरवालों से चल रहे मतभेद दूर होंगे. हालांकि व्यापार में खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा बजट संभालकर चलें.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

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Kal Ka Rashifal 21 August 2026
कल 5 राशियों को धन लाभ, कारोबार में शुभ संकेत, पढ़ें पूरा राशिफल

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी की विधिवत पूजा करें.

वृष राशि: प्रॉपर्टी के काम होंगे पूरे, व्यापार में लाभ का बना योग
वृष राशि के जातकों को परिवार को लेकर थोड़ी टेंशन रह सकती है. प्रॉपर्टी से संबंधित काम आसानी से बनेंगे.

धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे और संतान से सुख प्राप्त होगा. अपना मनोबल हमेशा ऊंचा रखें. व्यापार के क्षेत्र में लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को फल दान करें.

मिथुन राशि: यात्राओं से मिलेगा बड़ा लाभ, बेरोजगारों को मिलेगी नई नौकरी
मिथुन राशि के जातकों को यात्रा से विशेष लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में अपना पूरा ध्यान देना होगा.

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बेरोजगार लोगों को नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. वाणी में विनम्रता रखें, व्यापार में तेजी से काम करने का दिन है.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

कर्क राशि: आकर्षण का केंद्र बनेंगे आप, पूरे होंगे सभी रुके काम
कर्क राशि के जातक अपनी बातों से लोगों को आकर्षित करेंगे. किसी काम में अचानक खर्च बढ़ सकता है.

सरकार से संबंधित रुके हुए काम पूरे होंगे. खान-पान का विशेष ख्याल रखना होगा. व्यापारिक मामलों में हर काम सावधानी से निपटाएं.

शुभ अंक (Lucky Number): 2

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी की पूजा-अर्चना करें.

सिंह राशि: वापस मिलेगा रुका हुआ पैसा, व्यापारिक स्थिति होगी बेहतर
सिंह राशि के जातकों का रुका हुआ पैसा वापस प्राप्त होगा. विदेश से संबंधित काम आसानी से बनेंगे.

हर काम बहुत सोच-समझकर करें. रिश्तेदारों से किसी बात पर मतभेद हो सकता है. लंबी दूरी की यात्रा से बचें, व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 1

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

कन्या राशि: करियर में मिलेगा बड़ा लाभ, मित्रों के सहयोग से बनेंगे काम
कन्या राशि के जातक अपने मन को भटकने से रोकें और केवल काम पर ध्यान दें. करियर में बड़ा लाभ होगा.

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अचानक धन की प्राप्ति होगी. मित्रों की मदद से सभी पेंडिंग काम आसानी से पूरे होंगे. व्यापार के क्षेत्र में लाभ के शुभ योग हैं.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का नीला

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को फल दान करें.

तुला राशि: करियर के क्षेत्र में मिलेगी सफलता, व्यापार विस्तार की बनेगी योजना
तुला राशि के जातकों को करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. अपने काम पर पूरा ध्यान देना आवश्यक है.

आलस्य की वजह से कोई भी काम न टालें. रिश्तेदारों के साथ मिलकर नया काम करने से बचें. सेहत का ध्यान रखें, व्यापार में विस्तार की योजना बनेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): मां दुर्गा की पूजा करें.

वृश्चिक राशि: व्यर्थ के विवादों से बचें, शिक्षा क्षेत्र में मिलेगा लाभ
वृश्चिक राशि के जातकों को लोगों से उलझने से बचना होगा. अचानक प्रॉपर्टी से संबंधित कोई फैसला न लें.

हर काम सावधानी से करें और लंबी दूरी की यात्रा न करें. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन लाभ मिलेगा. व्यापार में थोड़ी हानि हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी को जल अर्पित करें.

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धनु राशि: मिलेगी नई नौकरी का ऑफर, खुलेंगे धन लाभ के नए रास्ते
धनु राशि के जातकों को कामकाज में बड़ी सफलता मिलेगी. धन की स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी.

मित्रों की मदद से काम आसानी से बनेंगे. नई नौकरी का शानदार ऑफर मिल सकता है. विदेश यात्रा का योग है और व्यापार में लाभ के रास्ते खुलेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): सुनहरा

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को चावल दान करें.

मकर राशि: न दें किसी को उधार पैसा, व्यापार में हो सकता है थोड़ा नुकसान
मकर राशि के जातकों को किसी को भी पैसा उधार देने से बचना चाहिए. आज किसी से मतभेद होने की आशंका है.

अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर फैसले करें. कटु वाणी का प्रयोग न करें. अपनी सेहत का ख्याल रखें, व्यापार में नुकसान हो सकता है.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): नीला

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी को जल अर्पित करें.

कुंभ राशि: योजना बनाकर करें काम, शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगी बड़ी सफलता
कुंभ राशि के जातकों को योजना बनाकर काम करने की जरूरत है. समाज में आपका सम्मान और साख बढ़ेगी.

परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा. शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त होगी. धन कमाने के नए रास्ते तलाशें, व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

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शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

मीन राशि: हल होंगी पुरानी समस्याएं, व्यापार में धन लाभ के बन रहे योग
मीन राशि के जातकों को परिवार वालों से बहस करने से बचना चाहिए. आपका मन काफी उत्साहित रहेगा.

कई दिनों से चली आ रही पुरानी समस्या हल होगी. नए लोगों से मिलकर मन प्रसन्न होगा. सेहत का ध्यान रखें, व्यापार में लाभ का शुभ योग बना हुआ है.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी को जल और बेलपत्र अर्पित करें.

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