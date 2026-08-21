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रिचार्ज के बढ़ते दामों की टेंशन खत्म! Jio Prime से लॉक करें प्लान की कीमत

जिओ ने अपनी नई जिओ प्राइम मेंबरशिप लॉन्च की है. इसकी मदद से यूजर्स बढ़ती रिचार्ज की कीमतों से बच पाएंगे. रिचार्ज पैक को एक साल तक के लिए लॉक कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बाकी दूसरे बेनिफिट्स के बारे में.

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टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान की कीमत बढ़ा रही हैं और कम्प्लीट रिचार्ज पैक के लिए 300 रुपये से ज्यादा तक का खर्च करना पड़ रहा है. हर महीने 1.5GB डेली डेटा वाले प्लान का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं.

ऐसे समय में Jio ने अपने यूजर्स के लिए नया सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसकी मदद से सबसे सस्ते कम्प्लीट डेटा पैक की कीमत को एक साल तक लॉक कर सकते हैं. इसके अलावा भी इसमें कई दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

रिचार्ज पैक की कीमत बढ़ने का डर

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भारत की दूसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी Airtel ने अपने रिचार्ज प्लान में से सबसे सस्ता कम्प्लीट सर्विस देने वाला ₹249 और ₹299 वाला डेटा पैक बंद कर दिया है. अब पॉपुलर प्लान ₹349 की कीमत से शुरू होता है. रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरी कंपनियां भी अपने प्लान की कीमत बढ़ा सकती हैं.

यह भी पढ़ें: Airtel का 199 रुपये वाला रिचार्ज, 28 दिन के साथ मिलेंगे ये बेनेफिट्स

जियो रखेगा अपना सबसे सस्ता प्लान

जियो ने सबसे सस्ता प्लान रखने का वादा किया है. लेकिन इस कीमत को लॉक करने के लिए यूजर को Jio Prime Membership लेनी होगी, जिसकी कीमत 300 रुपये है. इसकी मदद से ₹299 वाला रिचार्ज एक साल तक उसी कीमत पर मिलेगा.

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जानिए दूसरे बेनिफिट्स के बारे में

जिओ प्राइम मेंबरशिप में एक साल की प्राइस लॉक सर्विस के अलावा भी कई दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं. एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप अपने रिचार्ज प्लान की कीमत को एक साल के लिए लॉक कर सकते हैं.

इसके साथ ही आपको ₹600 का कैशबैक वाउचर, प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट और जिओ के प्रोडक्ट्स का अर्ली एक्सेस भी मिलेगा, ताकि नए प्रोडक्ट्स की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके. साथ ही, आप दूसरे प्लान का भी रिचार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका डेटा पैक लॉक ही रहेगा.

यह भी पढ़ें: Jio का ₹299 वाला रिचार्ज पैक, मिलेगा डेली 1.5GB डेटा

हर महीने करना होगा रिचार्ज?

जिओ प्राइम मेंबरशिप के लिए आपको हर महीने अलग से रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी. इसे आपको सिर्फ एक बार खरीदना होगा. इसके बाद एक साल तक आपका रिचार्ज प्लान लॉक रहेगा.

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