आधी रात को बाइक से निकले थे 2 युवक, सामने आ गए तीन शेर... जान बचाने के लिए तुरंत बाइक घुमाई

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना तहसील के नादरख गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब दो युवक बाइक पर सवार होकर गली से गुजर रहे थे. अचानक उनका सामना शेरों से हो गया. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. शेर सड़क और आसपास के इलाके में ऐसे घूम रहे थे जैसे रात की गश्त पर निकले हों. बताया जा रहा है कि वे शिकार की तलाश में इलाके में पहुंचे थे.

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CCTV में शेरों के इस कुनबे को देखकर एक बार फिर इलाके में वन्यजीवों की मौजूदगी चर्चा में आ गई. इस मामले को लेकर फॉरेस्ट ऑफिसर महेश सुंदरवा ने वीडियो देखने की बात कही है. उनका कहना है कि फुटेज नादरख गांव का लग रहा है, लेकिन यह वीडियो उसी गांव का है, इसे लेकर वह अभी पूरी तरह निश्चित नहीं हैं. दरअसल, नादरख गांव की गली में दो युवक बाइक लेकर 19 अगस्त 2026 की रात बारह बजे जा रहे थे.

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इसी दौरान वे तीन शेरों के बेहद करीब पहुंच गए. अचानक सामने शेरों को देखकर दोनों युवक घबरा गए. तभी दोनों युवकों ने शेरों के सामने बाइक को घुमाया और वहां से भाग निकले. गांव में शेरों की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. शेरों ने गांव में पशुओं की ओर भी रुख किया, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई.

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गुजरात के गिरगढड़ा शहर और आसपास के इलाकों में अक्सर शेर शिकार की तलाश में पहुंच जाते हैं. बीती देर रात एक शेरनी, शेर और उनके शावक को नवापरा इलाके में घूमते हुए देखा गया. तीनों शिकार की तलाश में सड़क और आसपास के इलाके में बेखौफ घूमते नजर आए.

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पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. गांव के लोगों का कहना कि इससे पहले भी शेर गांव में आकर शिकार कर चुके हैं. लगातार गांव के आसपास शेरों की आवाजाही से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है.

फिलहाल, शेरों की मौजूदगी को लेकर वन विभाग की टीम को निगरानी और आवश्यक कार्रवाई किए जाने की जरूरत है. जशाधार वनविभाग की टीम ने फॉरेस्ट ऑफिसर महेश सुंदरवा से इस बारे बात की. उन्हे इस घटना के बारे में बताया और वीडियो दिखाया गया. उनका कहना है कि यह वीडियो नांदरख गांव का लग रहा है. लेकिन वीडियो नादरख गांव का ही है, वह इस बात को लेकर श्योर नहीं है.

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