वैभव सूर्यवंशी के टीममेट ने कराई सर्जरी, टेस्ट टीम में वापसी का सपना टूटा

इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर सैम करन की टेस्ट क्रिकेट में वापसी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) उन्हें टेस्ट टीम में वापस लाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ग्रोइन इंजरी के कारण करन की वापसी फिलहाल नहीं हो पाएगी. करन को तत्काल सर्जरी करानी पड़ी, जिसके चलते उनका मौजूदा सीजन यहीं खत्म हो गया. साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में वापसी का रास्ता भी बंद हो गया.

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सैम करन IPL (आईपीएल) में राजस्थान रॉयल्स का पार्ट हैं. इसी टीम का हिस्सा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी हैं. हालांकि करन ग्रोइन इंजरी के ही चलते पिछले आईपीएल सीजन में खेल नहीं पाए थे. 28 साल के करन ने इंग्लैंड के लिए आखिरी टेस्ट 2021 में खेला था. इसके बाद वह वनडे और टी20 टीम का हिस्सा तो बने रहे, लेकिन टेस्ट टीम से दूर रहे. स्टोक्स के संन्यास के बाद इंग्लैंड को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है, जो बल्लेबाजी के साथ तेज गेंदबाजी भी कर सके. इसी वजह से करन एक बार फिर चयनकर्ताओं की योजनाओं में तेजी से लौटे थे.

इंग्लैंड के नेशनल सेलेक्टर मार्कस नॉर्थ ने खुलासा किया कि सैम करन पाकिस्तान के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज के लिए सेलेक्शन की रेस में थे. इंग्लैंड उन्हें सितंबर में होने वाले तीसरे टेस्ट तक टीम में वापस लाने की दिशा में काम कर रहा था. करन द हंड्रेड 2026 में चोट के बावजूद खेल रहे थे और शुरुआत में उम्मीद थी कि समस्या को मैनेज किया जा सकता है. हालांकि बाद में हुई मेडिकल जांच ने योजना बदल दी. चोट गंभीर पाए जाने के बाद सर्जरी जरूरी हो गई. अब करन सरे के लिए मौजूदा सीजन में बाकी मुकाबले भी नहीं खेलेंगे. साथ ही सितंबर में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए भी वह उपलब्ध नहीं होंगे.

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अब सर्जरी के बाद उन्हें लंबी रिकवरी प्रक्रिया से गुजरना होगा. फिलहाल उनकी मैदान पर वापसी की कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है. सैम करन की चोट का असर केवल एक खिलाड़ी की उपलब्धता तक सीमित नहीं है. बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद इंग्लैंड अपने टेस्ट कॉम्बिनेशन में संतुलन तलाश रहा है. स्टोक्स की मौजूदगी से टीम को एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज के साथ मजबूत बल्लेबाजी विकल्प मिलता था.

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सैम करन उस खाली जगह को भरने के स्वाभाविक दावेदारों में थे. उनके चोटिल होने से पाकिस्तान के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट में इंग्लैंड के पास कोई वास्तविक सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं बचा. चयनकर्ताओं ने इसी वजह से फ्रंटलाइन स्पिनर को प्लेइंग इलेवन में नहीं रखा और डैन लॉरेंस को नंबर छह पर उतारने के साथ पार्ट टाइम ऑफ स्पिन की जिम्मेदारी दी.

ये इंग्लिश धुरंधर भी चोटिल

बता दें कि एक और ऑलराउंड विकल्प विल जैक्स भी फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं. जैक्स की हाल में अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है. इसके कारण वह सरे के लिए नॉटिंघमशायर के खिलाफ काउंटी चैम्पियनशिप मुकाबला नहीं खेल सके और मौजूदा टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो गए. हालांकि जैक्स के मामले में उम्मीद बाकी है. मेडिकल स्टाफ उनकी रिकवरी पर नजर रख रहा है और इंग्लैंड को उम्मीद होगी कि वह श्रीलंका के खिलाफ सितंबर में होने वाली व्हाइट-बॉल सीरीज तक फिट हो जाएं.

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