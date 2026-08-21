scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कैसे मानस ने लखनऊ हत्याकांड को दिया अंजाम? दिव्या मिश्रा के कत्ल की खौफनाक कहानी, चश्मदीद की जुबानी

Lucknow Divya Mishra Murder Case: लखनऊ में SBI अफसर मानस बाजपेयी ने तलाक विवाद के चलते अपनी बैंक मैनेजर पत्नी दिव्या की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद घर पहुंचकर उसने टीवी पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा चलाई, अपनी मानसिक रूप से बीमार बहन की हत्या की और फिर खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

Advertisement
X
लखनऊ में पत्नी दिव्या की हत्या के बाद मानस ने बहन और खुद को गोली से उड़ाया (Photo- ITG)
लखनऊ में पत्नी दिव्या की हत्या के बाद मानस ने बहन और खुद को गोली से उड़ाया (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रोंगटे खड़े कर देने वाला दोहरा हत्याकांड और खुदकुशी का मामला सामने आया है. यहां भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एक फील्ड ऑफिसर ने पूरी प्लानिंग के साथ पहले अपनी बैंक मैनेजर पत्नी की सरेआम गोली मारकर हत्या की. इसके बाद घर पहुंचकर तेज आवाज में टीवी पर हनुमान चालीसा चलाई, अपनी मानसिक रूप से बीमार बहन को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली से उड़ा लिया. दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. आइये जानते हैं चश्मदीद ने क्या बताया...

वारदात गुरुवार दोपहर करीब 12:05 बजे की है. एसबीआई में फील्ड ऑफिसर मानस बाजपेयी (35) कार से गोमती नगर स्थित ICICI बैंक पहुंचा. उसने बैंक में असिस्टेंट मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर तैनात अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा (33) को फोन करके बाहर बुलाया. बैंक के गेट पर दोनों के बीच चंद मिनट बात हुई और फिर मानस ने रिवॉल्वर निकालकर दिव्या पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के मुताबिक, हमला इतना वहशियाना था कि पहली गोली मारने के बाद आरोपी ने रिवॉल्वर की बट से दिव्या के चेहरे और सिर पर कई वार किए. इसके बाद दूसरी रिवॉल्वर निकालकर दोबारा फायर किया. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाकर भागने लगे. लहुलूहान दिव्या को वहीं छोड़कर मानस सीधे अपनी कार से करीब 2 किलोमीटर दूर हुसड़िया स्थित किराए के मकान पर पहुंच गया. 

सम्बंधित ख़बरें

Lucknow Divya Mishra killed by Husbnad Manas
बैंककर्मी द‍िव्‍या म‍िश्रा को पत‍ि ने मारी गोली, वारदात CCTV में कैद
Meerut SSP Avinash Pandey
थप्पड़बाज SSP अविनाश पांडेय शंटिंग में, योगी सरकार ने हटाकर दिया बड़ा संदेश
MLA Jai Devi and her husband, former minister Kaushal Kishore (Photo: Screengrab)
'न अगरबत्ती जलाने दी, न नारियल फोड़ने दिया', मंदिर में MLA का अपमान
हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस द्वारा किए गए हाफ एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं (File Photo: ITG)
एक जीप में आखिर 13 पुलिस वाले बैठे कैसे? एनकाउंटर पर HC के सवाल
बहन की हत्या पर प्रज्ञा ने कई सवाल उठाए हैं (Photo: ITG)
'हां मुझे सब पता था', स्टेटस पर नाम आने के बाद प्रज्ञा मिश्रा ने दिया जवाब
Advertisement

दोपहर करीब 12:30 बजे घर पहुंचे मानस का शरीर पसीने से भीगा हुआ था. उसने कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा अंदर से बंद किया और टीवी पर फुल वॉल्यूम में हनुमान चालीसा चला दी, ताकि गोलियों की आवाज बाहर न जा सके. इसके बाद उसने अपनी 28 वर्षीय मानसिक बीमार बहन शीबा की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर उसी पिस्तौल से खुद की कनपटी पर गोली मारकर जान दे दी. मानस के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और उसे डर था कि उसके जाने के बाद बीमार बहन का ख्याल कौन रखेगा. 

दिव्या और मानस की शादी 2018 में हुई थी. दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, जिसके चलते दिव्या ने करीब एक साल पहले कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी थी. दोनों के बीच मेडिएशन चल रहा था और 21 अगस्त को मामले में कोर्ट की तारीख तय थी. लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले मानस ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया. दिव्या पति से अलग अपने मायके और फिर पारा स्थित अपने नए मकान में रह रही थी.

वारदात के बाद दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक कर देने वाला पोस्ट किया. प्रज्ञा मिश्रा ने लिखा कि काश हम आज पूर्णागिरि घूमने चले गए होते. उसका साइको पति 2 रिवॉल्वर के साथ ऑटो से रेकी करने लगा. जब वह बैंक लौटी, तो गेट पर उसके पति ने पहली रिवॉल्वर से गोली चलाई. फिर रिवॉल्वर की बट से चेहरे और सिर पर कई वार किए. पास के सब लोग जान बचाकर भाग गए. फिर दूसरा रिवॉल्वर निकाला और उससे फायर किया.

Advertisement

दिव्या को पहले से ही अनहोनी का अंदेशा था और उसने अपने करीबियों से जान का खतरा जताया था. दिव्या अपने मासूम भतीजे के सितंबर में आने वाले जन्मदिन के लिए जंगल थीम पर एक खास सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही थी. वह अपने भतीजे के लिए तोहफे और खुशियां जुटाने में लगी थी, लेकिन किसे पता था कि उसकी जिंदगी का ऐसा दर्दनाक अंत हो जाएगा. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन तफ्तीश शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    नशा तस्कर की बिल्डिंग पर चला बुलडोजर... अमृतसर में पुलिस का बड़ा एक्शन, मकान किया जमींदोज |
    Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर चेहरे पर दिखेगा कुदरती निखार, तुरंत आजमाएं ये देसी तरीके |
    Rahul Gandhi Dharna Live: पैलेट गन पर आर-पार... राहुल-प्रियंका थाने में धरने पर बैठे, जुटे समर्थक, RAF भी तैनात |
    गिल का ‘लेफ्ट’ संकट! 42 टेस्ट, 11 बार OUT... बाएं हाथ के स्पिनरों ने पकड़ी कमजोर नस |
    'हम आपके साथ हैं', आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इस देश का भारत को फुल सपोर्ट |
    रिचार्ज के बढ़ते दामों की टेंशन खत्म! Jio Prime से लॉक करें प्लान की कीमत |
    आगरा: 16 साल का छात्र और 38 साल की ट्यूशन टीचर, घंटों फोन पर होती थी बात; एक दिन अचानक दोनों हो गए लापता  |
    अकाली दल, BJP साथ लड़ेंगे 2027 का व‍िधानसभा चुनाव? देखें पंजाब आजतक |
    एक पिस्टल से सिर पर वार, दूसरी से दागी गोलियां! लखनऊ में दिव्या मिश्रा के कत्ल की कहानी, चश्मदीद की जुबानी |
    OTT पर आ रही बॉबी देओल की ‘बंदर’, MeToo कनेक्शन पर क्यों नाराज अनुराग कश्यप?
    Advertisement