NDA का 'मंगल मिलन', पीएम मोदी और सांसदों ने एक साथ लहराया तिरंगा

दिल्ली स्थित संसद भवन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को एनडीए (NDA) संसदीय दल की विशेष बैठक 'मंगल मिलन' का आयोजन किया गया. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित एनडीए के तमाम शीर्ष नेता और सांसद मौजूद रहे.

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बैठक में सत्र के आखिरी दिनों की रणनीति, सदन को सही तरीके से चलाने और विपक्ष के विरोध से निपटने पर बात हुई. सांसदों से कहा गया कि वे एकजुट रहें और जरूरी बिल पास कराने में साथ दें.

संसद में राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी कथित चोरी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग कर रहा है. इसे लेकर सदन में गतिरोध बना हुआ है. वहीं, NDA सांसदों की बैठक में संसद का गतिरोध खत्म करने को लेकर चर्चा हुई.

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बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इस मुद्दे पर सदन में जवाब दे सकते हैं. दूसरी ओर, विपक्ष भी सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दफ्तर में विपक्षी दलों की बैठक हुई. NDA सांसद विपक्ष के खिलाफ़ प्लेकार्ड लेकर संसद के मकर द्वार की ओर मार्च कर रही है.

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NDA सांसदों का कहना है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, जबकि सरकार ने साफ़ कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं. वहीं दूसरी ओर, विपक्ष राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी कथित चोरी के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहा है.

उधर, झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षा विवाद को लेकर भाजपा ने आज बंद का ऐलान किया है. भाजपा छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है. भाजपा समर्थकों ने रांची में बंद के समर्थन में कई स्थानों पर टायर जला दिए हैं.



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