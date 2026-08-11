'तुम वीडियो बनाने वाली हो ना... जाओ इसी लायक हो', भदोही में छेड़छाड़ पीड़िता कंटेंट क्रिएटर को दारोगा ने डांटकर भगाया

Uttar Pradesh News: भदोही जिले में अश्लील हरकतों की शिकायत लेकर थाने पहुंची एक कंटेंट क्रिएटर को दारोगा द्वारा अपमानित कर थाने से भगा देने का मामला सामने आया है. वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दारोगा को निलंबित करते हुए विभागीय जांच का आदेश दिया है. पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है.

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मामला ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र का है जहां की रहने वाली एक युवती इंस्टाग्राम पर डांसिग वीडियो बनाती है. आरोप है कि जब वो घर से बाहर निकलती है तो गांव के दो लड़के बहाल दुबे, संदीप यादव और इनके सहयोगी अश्लील हरकतें करते हैं और गंदे-गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं.

इसी सिलसिले में पीड़िता अपने मां के साथ आरोपियों के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची थी. आरोप है कि शिकायत सुनने के बाद थाने में मौजूद दरोगा श्याम नारायण यादव ने डांट कर यह कहते हुए भगा दिया कि तुम वीडियो बनाती हो ना, जाओ तुम इसी लायक हो.

इस दौरान पीड़िता ने दारोगा के इस हरकत का वीडियो बना लिया और पूरी आपबीती अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर बताते हुए वीडियो अपलोड किया. वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए दारोगा को निलंबित कर दिया और विभागीय जांच का आदेश दिया है.

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वहीं अश्लील हरकत करने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. भदोही पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. उधर, यूपी कांग्रेस ने मामले का वीडियो शेयर कर सरकार-प्रशासन पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी नेत्री ऋचा राजपूत ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाये हैं.

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