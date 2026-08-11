scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'तुम वीडियो बनाने वाली हो ना... जाओ इसी लायक हो', भदोही में छेड़छाड़ पीड़िता कंटेंट क्रिएटर को दारोगा ने डांटकर भगाया

भदोही में इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर युवती को अश्लील हरकतों की शिकायत करने पर दारोगा श्याम नारायण यादव ने अपमानित कर थाने से भगा दिया. पीड़िता द्वारा वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के बाद मामला वायरल हो गया. एसपी ने दारोगा को निलंबित कर दिया और अश्लील हरकत करने वाले दो नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.

Advertisement
X
भदोही पुलिस पर पीड़ित लड़की और उसकी मां ने लगाए गंभीर आरोप (Photo- Screengrab)
भदोही पुलिस पर पीड़ित लड़की और उसकी मां ने लगाए गंभीर आरोप (Photo- Screengrab)

Uttar Pradesh News: भदोही जिले में अश्लील हरकतों की शिकायत लेकर थाने पहुंची एक कंटेंट क्रिएटर को दारोगा द्वारा अपमानित कर थाने से भगा देने का मामला सामने आया है. वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दारोगा को निलंबित करते हुए विभागीय जांच का आदेश दिया है. पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है.

मामला ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र का है जहां की रहने वाली एक युवती इंस्टाग्राम पर डांसिग वीडियो बनाती है. आरोप है कि जब वो घर से बाहर निकलती है तो गांव के दो लड़के बहाल दुबे, संदीप यादव और इनके सहयोगी अश्लील हरकतें करते हैं और गंदे-गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं. 

इसी सिलसिले में पीड़िता अपने मां के साथ आरोपियों के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची थी. आरोप है कि शिकायत सुनने के बाद थाने में मौजूद दरोगा श्याम नारायण यादव ने डांट कर यह कहते हुए भगा दिया कि तुम वीडियो बनाती हो ना, जाओ तुम इसी लायक हो.

सम्बंधित ख़बरें

हादसे में मां और बेटे की चली गई जान. (Photo: ITG)
सांड के हमले में मां-बेटे की चली गई जान... भदोही की दर्दनाक कहानी
bhadohi father arrested
Bhadohi में झगड़ा सुलझाने आई बेटी की पिता ने की हत्या
पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
'पापा... लड़ाई मत करिए'... पिता ने 17 साल की बेटी को मार डाला
Akhilesh Yadav On Renaming Bhadohi
'मन चंगा तो कठौती में गंगा', भदोही का नाम बदलने पर अखिलेश का BJP पर तंज
man arrested
आर्केस्ट्रा ड्रांसर पत्नी का मर्डर...,चार्जर केबल से गला घोंटकर भागा पति

इस दौरान पीड़िता ने दारोगा के इस हरकत का वीडियो बना लिया और पूरी आपबीती अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर बताते हुए वीडियो अपलोड किया. वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए दारोगा को निलंबित कर दिया और विभागीय जांच का आदेश दिया है.

Advertisement

वहीं अश्लील हरकत करने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. भदोही पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. उधर, यूपी कांग्रेस ने मामले का वीडियो शेयर कर सरकार-प्रशासन पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी नेत्री ऋचा राजपूत ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाये हैं.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    हरियाणा: गाय ने स्कूटी सवार रिटायर्ड कैप्टन को मारी टक्कर, हुई मौत |
    हर महीने इंवेस्ट करने के लिए सिर्फ ₹5000 हैं? जानें FD, RD या SIP में क्या रहेगा बेहतर |
    कांग्रेस की मोर्चाबंदी के लिए NDA की तैयारी, पोस्टर के साथ सासंद निकालेंगे मार्च |
    'जय हिंद...', अमेरिका में आपराधिक केस खारिज होने पर गौतम अडानी का पहला रिएक्शन |
    787% रिटर्न... फिर 31 फीसदी गिरा ये स्‍टॉक, अब आए शानदार नतीजे! |
    यूपी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना: कारीगरों को मुफ्त ट्रेनिंग, टूलकिट और लोन की सुविधा |
    ट्रेन लेट हो जाए तो वंदे भारत, शताब्दी में वापस खाना मिलता है? |
    शिवभक्ति का नया अंदाज! कांवड़ लेकर निकलीं महिलाएं, सोशल मीडिया पर छाईं- VIDEO |
    फर्जी रेपिडो ड्राइवर बन महिला को किया राइड ऑफर, चारमीनार के पास खुली पोल-VIDEO |
    पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है आजादी, बलोचिस्तान आज क्यों मना रहा है?
    Advertisement